16 СМС-переписок с родными, после прочтения которых то ржешь, то умиляешься

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Частенько люди чувствуют себя спокойно и не боятся быть искренними в тесном семейном кругу, и поэтому нередко выдают такие перлы, которые потом сложно забыть. Их излюбленное место — СМС-переписки, куда можно вложить все свое остроумие на максимум.

Швабра — лучший подарок

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Дзен

«Немного о загадочной женской душе»

Тот самый неловкий момент

Мама никогда плохого не посоветует

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

Если летом никто не подарил кабачок, оно прошло зря

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Pokaneymer / Pikabu

«Мама оказывает на меня сильнейшее давление»

«Я не мог понять, прикалывается жена или нет. Вроде бодрая, шутит. Кажется, она тоже не осознавала до конца, что реально только что стала мамой»

Тут вариантов не так много

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

У нас есть еще одна подборка СМС-переписок, которые вмиг поднимут настроение.

«Оставил жену в роддоме. Уехал домой. Спустя 2 часа присылает фото. Думал, может, сфоткала чужого ребенка»

«У меня лучшая мама. Пишет мне СМС: „Сегодня у нас уборка“. А я еще со вчера запланировала прибраться»

«Когда у брата появилась девушка, я начала верить в любовь»

«Три месяца не можем докупить плинтус в коридор»

«Решил продать старый монитор. Вечером жалуюсь жене, что никто не пишет. Утром смотрю — написали. Только в обед понял, что это она»

Мама, которая немного погорячилась

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

«Моей маме 58 лет и она всегда умеет задать неожиданные вопросы. Только что, выбила 10/10 во время обсуждения поломки телевизора»

Иногда лучше не спрашивать, если не хочешь знать ответ

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Дзен