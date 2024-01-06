16 СМС-переписок, в которых есть все, что нужно — и захватывающий сюжет, и грандиозный финал
СМС-переписки сейчас уже своего рода отдельный литературный жанр. Здесь и сюжет, и драма и грандиозный финал. Мы обожаем переписки, где можно поплакать и посмеяться одновременно.
1. У чудес тоже бывает лимит
2. Мы уверены, что у каждого человека есть похожая переписка с водителем
3. Когда-нибудь люди перестанут задавать бестактные вопросы. Может быть
4. Лучше моря могут быть только горы
5. «Не дождетесь!»
6. Есть ли предел у человеческой наглости?
7. Каждый имеет право иногда немножко поскулить
8. Бывают в жизни и приятные неожиданности
9. Переиграла
10. «Переезжаю ближе к работе, поэтому решила купить самокат, дабы не пользоваться общественным транспортом»
11. Неожиданный факт
12. «Моего друга взломали и хотели по старой схеме обмануть, но случилось это»
13. У каждого должна быть кодовая фраза на такой случай. У вас она есть?
У нас также есть подборка СМС-переписок с друзьями.
14. Нам очень хочется узнать, что же случилось у Михаила. А вам?
15. Готовьте, пожалуйста, не так вкусно
16. Вот что значит высокие отношения
Финал у СМС-переписок действительно бывает непредсказуемым. Еще у нас есть подборка историй, где концовочка тоже способна слегка ошарашить. А если вам нравятся забавные переписки, то загляните в статью с подборкой СМС, в которых из-за опечаток разговор повернулся совсем в другое русло.
AdMe/Народное творчество/16 СМС-переписок, в которых есть все, что нужно — и захватывающий сюжет, и грандиозный финал
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