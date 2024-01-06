16 СМС-переписок, в которых есть все, что нужно — и захватывающий сюжет, и грандиозный финал

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СМС-переписки сейчас уже своего рода отдельный литературный жанр. Здесь и сюжет, и драма и грандиозный финал. Мы обожаем переписки, где можно поплакать и посмеяться одновременно.

1. У чудес тоже бывает лимит

2. Мы уверены, что у каждого человека есть похожая переписка с водителем

3. Когда-нибудь люди перестанут задавать бестактные вопросы. Может быть

4. Лучше моря могут быть только горы

5. «Не дождетесь!»

6. Есть ли предел у человеческой наглости?

7. Каждый имеет право иногда немножко поскулить

8. Бывают в жизни и приятные неожиданности

9. Переиграла

10. «Переезжаю ближе к работе, поэтому решила купить самокат, дабы не пользоваться общественным транспортом»

11. Неожиданный факт

12. «Моего друга взломали и хотели по старой схеме обмануть, но случилось это»

13. У каждого должна быть кодовая фраза на такой случай. У вас она есть?

У нас также есть подборка СМС-переписок с друзьями.

14. Нам очень хочется узнать, что же случилось у Михаила. А вам?

15. Готовьте, пожалуйста, не так вкусно

16. Вот что значит высокие отношения