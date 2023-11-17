16 переписок, из которых пассивная агрессия так и прет
Некоторые люди общаются в переписках так, словно вообще не думают ни секунды, прежде чем написать. От их сообщений исходит самая настоящая пассивная агрессия, но они этого будто не замечают. Или почему-то считают, что просто классно пошутили.
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Конечно, когда вокруг много пассивной агрессии, лучше всего одергивать людей и не давать себя в обиду. Ну а если очевидно, что человек не хотел обидеть и не делает этого систематически, то можно обернуть ситуацию в шутку.