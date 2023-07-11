16 соседей, для жизни рядом с которыми нужны стальные нервы

Соседи бывают разные: кто-то при встрече желает хорошего дня, а кто-то демонстративно нажимает кнопку в лифте прямо перед вашим носом. А чего стоят те самые бабушки, которые вмешиваются во все и разносят слухи по дому, а иногда даже по городу. Взаимоотношения с такими соседями часто становятся причиной курьезных историй.