16 соседей, для жизни рядом с которыми нужны стальные нервы
Соседи бывают разные: кто-то при встрече желает хорошего дня, а кто-то демонстративно нажимает кнопку в лифте прямо перед вашим носом. А чего стоят те самые бабушки, которые вмешиваются во все и разносят слухи по дому, а иногда даже по городу. Взаимоотношения с такими соседями часто становятся причиной курьезных историй.
- Среда. Утро. Дрыхну после ночной смены. Вдруг в дверь истошно стучат: «Откройте, полиция!» Я в шоке думаю: «Где накосячила?» Заходит участковый и шасть в спальню, потом на кухню, будто повсюду ищет кого-то. Оказывается, соседка написала на меня заявление за то, что я плохая мать: ору на свою дочь Ксюшу, она у меня вечно голодная, я редко с ней гуляю и прочее. Все бы хорошо, но я живу одна, у меня нет детей, а Ксюша — кошка моя 5-месячная, которую я пытаюсь отучить лазить по столам и которой не даю объедаться до состояния шара. Участковый ребенка не нашел, долго ржал. Соседка даже не извинилась.
- Пришла в гости к новой соседке и обалдела. Тапочки для гостей, тапочки для туалета, тапочки для кухни, тапочки для балкона. Полотенце для гостей, полотенце для рук, полотенце для ног, для головы, для тела. Тряпочки на кухне для стола, где едят, для стола, где готовят, для плиты, для раковины — ну вы поняли. На кресло не садись, к обоям не прислоняйся, каждая капля воды с раковины мгновенно вытирается спецтряпочкой. Больше к ней не хожу. © Подслушано / Ideer
- За свою студенческую жизнь поменял около 20 квартир и комнат. Чего я только не видел! Но особенно запомнился один дед-художник, у которого я снимал комнату. Он приходил, садился на край кровати и смотрел, как я сплю. Каждый день. Просто сидел и смотрел. Я просыпался, он вставал и уходил. © Подслушано / Ideer
- Соседка подала на меня в суд за то, что моя собака рычала на нее и причиняла ей эмоциональные страдания. © Unknown author / Reddit
- У нас довольно дружный двор — общаемся на детской площадке. Поэтому я не удивилась, когда со мной заговорила незнакомая девушка. Она долго распиналась о том, что ребенком мужчину не удержать, что такой брак обречен. Я не понимала, но кивала. До тех пор, пока она не стала рассказывать, что они с моим мужем любят друг друга и я должна его отпустить и не шантажировать дочерью. Все бы ничего, но я не замужем. Оказалось, сосед выдавал меня за свою жену, чтобы не жениться. © Подслушано / VK
- Дети из квартиры сверху без шуток катали гантели. Мы это поняли, когда однажды 5-килограммовая гантель свалилась к нам на балкон через зазор между стеной и полом балкона сверху. © Pyromania / Pikabu
- Была у меня однажды соседка — бесила жутко! Тамбур на несколько квартир, и она почему-то возомнила себя смотрящей. Женщине 50 лет, муж по морям — видимо, скучно ей. Знала все про всех: кто к кому пришел, кто и как живет. А добило меня вот что. Жила я одна и как-то решила позвать подругу, чтобы вместе снимать квартиру. К ней периодически приходил парень. Так соседка отчитала меня за то, что я никого не познакомила с подругой, ведь я соседей должна была предупредить, оказывается. Съехала я, в общем. © Подслушано / Ideer
- Обычно ставлю машину на платную парковку, так как возле дома мест нет. Но последние пару недель сижу дома. Отвез жену, вернулся. Утро — с парковкой проблем нет. Подходит сегодня сосед: «Вы же обычно на платной стоянке паркуетесь». Я ему: «Ну да, приходится». Он: «А чего сейчас здесь стоите?» Отвечаю: «Удобнее тут. Да и место общее». Тот заявляет: «Вот вам удобнее, а другим людям вы мешаете. Раз у вас платная парковка есть, там и паркуйтесь. Мне вчера из-за таких, как вы, 20 минут пришлось место искать». © olgherd / Pikabu
- Сосед делал ремонт, переругался со всеми другими соседями. Мол, он никому ничего не должен, приучайте детей спать в грохоте, потом мне спасибо скажете! А потом он стал отцом, так теперь коршуном кидается вообще на любой звук. Лично на меня на днях наехал за кофемолку. Почему-то его «гениальные» идеи насчет приучения спать в шуме не работают. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз сосед очень настойчиво трезвонил в дверь в 4 утра, а потом просто умолял пойти с ним, мол, ЧП какое-то. Ну я пошел за ним во двор, а этот кадр подвел меня к своей машине и начал расспрашивать, что я о ней думаю. Гордый еще такой. Ну то есть вы понимаете: он ходил по квартирам в 4 утра, чтобы показать всем новую машину?! © Unknown author / Reddit
- Хотите прикол? Живу на 2-м этаже. Звонит домофон. Я никого не жду, поэтому не открываю. Опять звонит. Смотрю из окна, но там не видно, кто стоит у подъезда. Я посмотрела в глазок: открывается дверь соседней квартиры, выходит женщина, спускается, забирает свою доставку и заходит обратно. Я стучусь к ней, спрашиваю: «Вы вызвали курьера в мою квартиру?» Она: «Да. У меня домофон не работает, я думала, что вы откроете». © AngelinaEddi / Pikabu
- Живу в доме с хорошей слышимостью. Соседи сверху в целом не очень шумные, но меня мучит вопрос: что они такое творят в квартире, что ее требуется 5 раз в день пылесосить? Первый сеанс не позже половины 9-го утра, последний — в районе 11 вечера. По выходным дают себе передышку: пылесосят 3 раза, а не 5. Заметила такую периодичность год назад, когда сломала ногу и сидела дома безвылазно. Разгадать загадку не могу до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Когда я был ребенком, у нас были соседи, которые очень хотели дружить с моими родителями. Однажды мы вернулись домой и обнаружили их детей в нашем бассейне. Оказалось, соседи устали ждать, пока мои родители вернутся домой, и решили просто снести кусок забора между нашими участками. © Legithmus / Reddit
- Снимали квартиру. Соседи были со странностями. С одной стороны жила женщина, дети которой скакали до 12 ночи и орали, а на выходные она их кому-то отдавала и целыми днями слушала шансон. С другой стороны жил «человек-ремонт». Но все это было терпимо. А потом въехал он — оперный певец. Он пел сутками напролет! Перестал лишь тогда, когда кто-то написал ему записку с просьбой заткнуться и прибил ее к его двери. © MalyMaly / Pikabu
- Была у меня очень странная соседка. Она часто стояла возле окна, смотрела, кто где припарковался, и сразу же писала в чат дома. Пару раз приходили сообщения: «Тот, кто сейчас моется в душе, немедленно перестаньте это делать! У меня дочь спит».
Но лучше всего было вечером читать чат и видеть от нее: «Как не стыдно! Дочь болеет, а вы смеетесь там у себя! Имейте совесть!» Мне, с одной стороны, было смешно наблюдать за этим, а с другой — страшно, ведь не знаешь, что завтра придет ей в голову. Поругалась она со всем домом, а на прошлой неделе переехала. © Палата № 6 / VK
- У моего знакомого на балконе стоит плюшевый доберман. Сегодня соседка написала в администрацию жалобу, что он агрессивный. Серьезно. © memesoid / Pikabu
Но не все соседи бывают невыносимыми. Есть и те, с кем можно спорить лишь о том, у кого и во сколько собираемся на ужин.
AdMe/Народное творчество/16 соседей, для жизни рядом с которыми нужны стальные нервы
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