16 соседей, которые чудят так, что никакие остросюжетные сериалы даром не нужны

Зачастую мы видим своих соседей лишь тогда, когда пересекаемся с ними на лестничной площадке. Но с нашими сегодняшними героями рядом живут такие уникумы, что только особо скрытные удерживаются от того, чтобы не выложить о них истории в сеть.