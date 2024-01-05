16 соседей, которые чудят так, что никакие остросюжетные сериалы даром не нужны
Зачастую мы видим своих соседей лишь тогда, когда пересекаемся с ними на лестничной площадке. Но с нашими сегодняшними героями рядом живут такие уникумы, что только особо скрытные удерживаются от того, чтобы не выложить о них истории в сеть.
- Был у меня сосед, который решил, что переносить сломанную посудомоечную машину будет проще на голове. Остальные жители дома смотрели на него и гадали, как он будет эту машину с головы снимать. Ответ не заставил себя ждать: он уронил ее и еще долго ругался на сильный ветер. © thegreatgazoo / Reddit
- Сейчас знакомая рассказала. У нее была комната в коммуналке. Хотела ее сдавать, но соседи не разрешили. Не разрешили — и ладно. Как-то они к ней обращаются и говорят, что решили поменять окно с деревянными рамами на общей кухне на пластик и нужно скинуться, очень сильно дует. Она сказала, что она там не живет, ее устраивают и такие окна. Воистину простота хуже воровства. © sidor1960 / Pikabu
- Делаем ремонт в купленной квартире. Стук в дверь: «Я ваша соседка! Вы штукатурьте посерьезнее, а то в щель из моей квартиры ваша люстра видна!» © Tulala / Pikabu
- У нас был сосед, чей ребенок заходил в чужие дома и ел там еду. Как-то другой сосед рассказал, что он с женой пришел домой из кино и обнаружил, что дитятко в кладовке топчет их запасы. А самое ужасное, что каждый раз, когда мы его выгоняли, его родители приходили и ругались с нами! © ReadAlex / Reddit
- Когда я купил дом, мой новый сосед пришел и перечислил породы собак, которые, по его мнению, мне нельзя заводить. Причем никаких законодательных ограничений по породе у нас нет. Затем он пригрозил найти управу на мою собаку, если когда-нибудь увидит, что она «становится агрессивной». Парень, я только что подписал бумаги и владею домом меньше часа, а ты уже угрожаешь мне? © aychexsee / Reddit
- Как-то во время командировки пришлось снять квартиру. Мужики пошли за продуктами, я остался, мою руки. Слышу стук в дверь. Открываю, стоит бабка и кричит: «Вы меня затопили!» Я показываю, что никаких протечек нет, все сухо, да и мы только заехали. Она трогает трубу, там конденсат — и мне, мол, вот же, все мокрое! Объясняю, что все сухо, а она начинает давить на жалость: денег нет, ремонт надо делать, это дорого. Вывел ее за дверь. © Kotlydoed / Pikabu
- — Куда намылился? — глупо спросил сосед, увидев меня с двумя пакетами мусора.
Мой сосед — чемпион двора по глупым вопросам.
— Переезжаю, — ответил я.
Я чемпион двора по сарказму, но об этом мало кто догадывается. © Strazl / Pikabu
- Соседка вызвала полицию из-за того, что моя собака лаяла. Полиция приехала. И поняла, что это была ее собака. © bobfootm / Reddit
- Пару лет назад в моем районе был сильный ветер, который оборвал линии электропередачи. В то время я был в отпуске. Мои соседи влезли в мой дом, протянули удлинители через дорогу и подключили мой холодильник и морозильник к себе, чтобы еда не испортилась. Я люблю своих сумасшедших соседей. © doingthehumptydance / Reddit
- Жили мы в доме, населенном сплошь академиками и их родственниками. Делать комплименты они умели элегантно. Встречаюсь с соседкой сверху, расшаркиваюсь, и тут прилетает: «Вы знаете, ваши дети так похожи на вас». Я расшаркиваюсь активнее, дабы выразить признательность. И тут она после небольшой паузы выдает: «Особенно собака». © ***Fox / Pikabu
- Соседка подала на меня в суд и попыталась истребовать у меня $ 24 тыс., потому что моя собака зарычала на нее и вызвала у нее эмоциональное расстройство. В суде у нее ничего не получилось. © Unknown author / Reddit
- Захожу в одну из комнат и обнаруживаю маленького мальчика в туалетном лотке моей кошки. Пока я пыталась выяснить, откуда он взялся, он решил выйти на улицу, где мы увидели мою соседку, его маму, поливающую газон. Начал запирать двери после появления этих гостей. © Unknown author / Reddit
- Однажды в гости пришел хомяк из дыры под батареей. Поймал, посадил в клетку. Потом пришел еще один — тоже в клетку. Пришел третий — отнес и сдал в зоомагазин за углом. Оказалось, что по соседству жил ребенок и это были его хомяки. Хомяк сбегал ко мне, ребенок плакал, родители шли покупать нового в тот же зоомагазин, куда я их сдавал. Такой вот круговорот хомяков в природе. © Подслушано / Ideer
- После работы захожу в подъезд, вызываю лифт. Стою, жду. В подъезд зашел сосед с моего этажа, ему лет 70. Я держу лифт и всем видом показываю, мол, проходите, а он крикнул мне: «Слабак!» — и отправился пешком до нашего пятого этажа. © Подслушано / Ideer
- Лежу спокойно, читаю книжку. Звонок в дверь. Открываю, там соседка сверху со шваброй и ведром вспененной воды: «Здравствуйте, я сверху, хочу помыть балкон вам». Я улыбаюсь: «А что случилось?» Она мне: «А, так вы не видели?.. У нас ребенок испачкал ваш балкон сверху, мы извиняемся». Открываю балкон — и правда, изысканные пятна на карнизе и стеклах. Просто невероятно. © Подслушано / Ideer
- У меня маленькая собачка. Перед лифтом всегда беру ее на руки. Боюсь старого лифта в доме — вдруг закроется. Недавно вышли вместе с соседкой с коляской. Она презрительно посмотрела на меня и сказала: «Ну что ты так за крысу свою печешься?» Я промолчала и вошла в лифт, а она начала закатывать коляску, и лифт закрылся. Так и уехали с ее сыном... © Подслушано / Ideer
Если со специфическим соседом еще можно поладить, то связываться с тем, кто считает чужие деньги, — себе дороже. Предлагаем вам почитать подборку историй о таких людях, чтобы вы всегда были начеку.
AdMe/Народное творчество/16 соседей, которые чудят так, что никакие остросюжетные сериалы даром не нужны
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