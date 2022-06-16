16 совпадений, к которым как будто приложила руку сама судьба

Никто не знает, что именно является причиной совпадения: простая случайность, определенная цепочка событий или загадочный фатум. Но когда сам сталкиваешься с непонятным стечением обстоятельств, первое, что приходит на ум, — это мысль: «Да как так-то?»

Герои нашей подборки рассказали свои истории о странных совпадениях, после прочтения которых мы в ADME в который раз задаемся вопросом: «Как же это все так удачно совпало?»

Незадолго до свадьбы сидели с любимой в ее комнате в доме родителей, смотрели детские фото, школьные дневники и наткнулись на старую тетрадь. Это был роман, который она написала, учась в 8-м классе. История была о девочке, которая полюбила мальчика из соседней квартиры. Был крайне удивлен, когда узнал, какая фамилия у главного героя. Моя фамилия! А познакомились мы за год до свадьбы. © Подслушано / Ideer

Был у меня в универе друг Серега, все 5 лет дружили, а потом, как это часто бывает, общение ограничилось поздравлениями с праздниками и редкими созвонами. Спустя 2 года мы встретились в ЗАГСе, регистрация браков проходила с разницей в полчаса. Но это еще мелочи: через неделю мы встретились за тысячу километров от дома. © kiAInz / Pikabu

В детстве я потеряла на пляже серебряный медальон, в котором находилась фотография моего любимого мультяшного персонажа. Я поплакала, попробовала поискать, но все безуспешно. Мама тогда мне сказала, что если судьба, то кулон обязательно найдется.

Была вчера в гостях у родителей своего парня, и они, как водится, стали показывать мне старые фотки. И вдруг возле альбома с фотографиями я вижу кулон, подозрительно похожий на тот самый, мой. Говорю: «Какой красивый!» А они мне: «Так Валера его нашел в детстве на пляже возле нашей дачи». Прошу открыть — да, тот самый кулон! Видимо, это все же судьба. © Палата № 6 / VK

Была вчера в гостях у родителей своего парня, и они, как водится, стали показывать мне старые фотки. И вдруг возле альбома с фотографиями я вижу кулон, подозрительно похожий на тот самый, мой. Говорю: «Какой красивый!» А они мне: «Так Валера его нашел в детстве на пляже возле нашей дачи». Прошу открыть — да, тот самый кулон! Видимо, это все же судьба. © Палата № 6 / VK Сестра купила мне книгу с моим именем в названии произведения. Я начала читать ее и быстро поняла, что девушка с моим именем — это практически я. Тот же цвет волос, цвет глаз, рост и фигура, даже живет она в том же районе, что и я. Только у героини довольно тяжелые времена, так что надеюсь, что на этом наше сходство заканчивается. © CauliflowerBig6254 / Reddit

«У меня есть такая же чашка, как в фильме „Техасская резня бензопилой“».

Муж очень щепетильно относится к покупкам. Каждый этап ремонта — это выстраданные недели мучительного выбора. Недавно настал этап выбора дверей. Муж пригласил 3 замерщиков на разные дни, чтобы сравнить цены и выбрать наиболее подходящего. В первый день пришел какой-то недовольный мужчина, все замерил, уехал. На второй день никого нет. Муж звонит в фирму, а ему говорят: «Он ведь был у вас вчера!» На третий день случилось то же самое. Оказалось, один и тот же замерщик работает во всех этих 3 фирмах. Как-то стыдно перед ним. © Подслушано / Ideer

Знакомые переехали, никому не рассказывая, куда именно. В другую страну, в другой город, на другую улицу, в другой дом. Соседи их по площадке где-то через полгода тоже переехали. В эту же страну, в этот же город, на эту же улицу, в этот же дом, на тот же этаж. © DimirSteel / Pikabu

Подруга недавно поделилась удивительным случаем, который с ней произошел. Ее отец работает таксистом. Суть вот в чем: у подруги в автобусе вытянули из кармана телефон. Она, конечно, очень расстроилась​, но что поделать. И вот недавно ее отец приехал на вызов, в машину садится парень, говорит адрес и кидает свой телефон на бардачок. Приехали по адресу, парень заплатил и ушел, оставил телефон в машине.

Когда папа заметил телефон, он был уже на пути к ​дому. Взял его в руки и увидел очень приметный знак — сердечко, нарисованное на задней панели перманентным маркером. Да, это был телефон моей подруги! На нем даже ее фотки остались. В городе живет около 2 млн человек, имеется очень много служб такси, но вор позвонил именно в эту службу и сел именно в эту машину. © Палата № 6 / VK

Когда папа заметил телефон, он был уже на пути к ​дому. Взял его в руки и увидел очень приметный знак — сердечко, нарисованное на задней панели перманентным маркером. Да, это был телефон моей подруги! На нем даже ее фотки остались. В городе живет около 2 млн человек, имеется очень много служб такси, но вор позвонил именно в эту службу и сел именно в эту машину. © Палата № 6 / VK Пока мы с подругой ждали автобус, я рассказала, что мне приснился сон о нашем общем друге. Будто он разговаривал со своей бывшей девушкой. В этот момент мимо нас проезжает на велосипеде тот самый друг. Он поздоровался, а потом сказал, что только что столкнулся со своей бывшей. © Cocktailforbreakfast / Reddit

«Обои в ресторане почти такие же, как моя футболка».

Пришла я работать в типографию. Жена начальника рассказывает мне в первый месяц, мол, все дизайнеры, сидевшие на этом месте, в декрет ушли, так что место у них такое, интересное. Я посмеялась и сказала, что у меня бесплодие, поэтому вероятность крайне мала. Сейчас эта «вероятность» сидит и трескает шарики с молоком. 5 лет вот летом будет. Забеременела через полгода работы там. © bulka.kota / Pikabu

Коллега ушла в отпуск на 21 день, вышла ее подменить. Работала и думала: «Вот везет же, аж 21 день! Как хорошо!» А вчера сломала ногу, теперь тоже буду отдыхать 21 день. Только на больничном. Успех — он такой. © Подслушано / Ideer

Мой друг показывал невесте свои старые фотографии. Там был его детский снимок из Диснейленда. Девушка заметила себя на заднем плане фото, а потом даже нашла семейные фотографии из поездки своей семьи, где она одета точно так же, как и на фото у жениха. © MelGarga / Reddit

Отец вырос в крошечном городке с населением около 3 000 человек. Мы были в отпуске, и он заговорил со случайным парнем, которого только что встретил. Папа спросил его, откуда он родом. Тот назвал крошечный городок, в котором вырос мой отец. В итоге оказалось, что парень сейчас живет в доме, где жил и мой папа. © ByronLeftwich / Reddit

«Я случайно выбрала лак для ногтей того же цвета, что и моя кожа».

Моя девушка очень любит Хеллоуин. В прошлом году у нее был черный грим на лице с множеством наклеенных на него глаз. После вечеринки ехали на такси, таксист попросил сфоткаться, когда подвез к дому. В этом году у нее костюм и грим Джокера. После вечеринки садимся в такси. Водитель в какой-то момент: «А вы в прошлом году с черным гримом и глазами были на Хеллоуин?» Мы немного напряглись: «Ну да...» Таксист: «В прошлом году тоже я вас вез». По традиции сфоткались, попрощались до следующего Хеллоуина. Город-миллионник, а все равно деревня. © Lagavulin / Pikabu

Папа был в командировке и болтал с коллегой о том, как он играл в теннис, когда был моложе. Упомянул друга, с которым он вырос и играл, но не видел его много лет. Как только он произнес его имя, этот друг прошел мимо него. © borninthebrusa / Reddit

Я отправился в поход, чтобы прийти в себя после расставания. Я нечасто хожу в походы, поэтому просто выбрал случайный путь. Примерно через 2 часа хождения в глухом лесу я наткнулся на другого одинокого путника. И кем же он оказался? Бывшим мужем той самой женщины, от расставания с которой я приехал сюда проветриться. © Nate870 / Reddit

Проходила собеседование на работу мечты. Понимала, что шансов у меня мало: без опыта работы по этой специальности, недавно из декрета и, судя по всему, с первого взгляда чем-то не понравилась будущей начальнице. Тут в ее кабинет по какому-то делу заглянул начальник другого отдела, увидел меня и поздоровался как со старой знакомой, сказав, что рад видеть.

Я на всякий случай в ответ тоже поздоровалась, хотя его не знала. И начальница говорит: «Ну раз он вас знает, будем расценивать это как рекомендацию. Ждем вас 1-го числа». Когда у меня уже заканчивался испытательный срок, узнала, что он учился вместе с моей сестрой и перепутал меня с ней. Очень удачно получилось! © Подслушано / Ideer