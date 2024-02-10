16 строителей и отделочников, которые скорее профессию сменят, чем с такими клиентами снова свяжутся

Строителям и отделочникам порой приходится иметь дело не только с кривыми стенами и дряхлой проводкой, но и с самыми неординарными заказчиками. Одни пытаются торговаться, мол, я за такую цену и сам окна поставлю, другие с оплатой тянут, третьи пытаются у мастеров инструмент «одолжить». Герои этой подборки вспоминают о самых эпичных случаях, которые им встретились в домах и квартирах клиентов.

Много лет назад, задолго до появления интернета, я занимался установкой окон в домах. В одном доме я увидел на кухне настоящего осла, который уплетал большой вилок капусты и несколько морковок, а хозяйка дома сидела и завтракала по другую сторону стола. © Jd Morgan / Quora

Делаю клиентке ремонт. А стены в квартире в ямках и бугорках, и обои она выбрала тонкие. Предложил раз 10: «Давайте стены сначала выровняем?» Та ни в какую. И вот все готово, обои на неровных стенах получились ужасно. Я: мол, предупреждал же. Клиентка уходит рыдать в комнату. Возвращается и выдает: «А почему вы меня не убедили?» Потом потребовала, чтобы я купил такие же обои и все переделал за свой счет. Ну а я что? Я свою работу сделал честно. Разумеется, ничего не переделывал, даже за деньги. Ибо нечего считать себя самым умным специалистом. © benzin500 / Pikabu

Случай не ужасный, но меня встревожил. Приехал я как-то в дом, чтобы положить плитку в двух ванных комнатах на полу и стенах. Хозяин дома показал, куда нужно идти. Мы прошли через несколько комнат, которые полностью были завалены всяким хламом. Видимо, мужик был Плюшкин. По окончании моей работы хозяин дома позвонил моему начальнику и пожаловался, что плитка, которую я положил, была разных оттенков белого. Когда начальник приехал и лично все проверил, то сказал: «Ты выполнил все шикарно». Мы сошлись во мнении, что хозяин был немного не в себе. © Ted Labender / Quora

Позвонил мне какой-то мужик, попросил люстру поменять. Я сказал сразу, что цена — от 800 рублей, если просверливать. Тот согласился, и я приехал. Старую с крючка снял, пробурил два отверстия, новую люстру повесил. Позвал заказчика. Тот приходит, видит, что все сделано, и говорит:

— Все, что ли? Реально? И всего-то?!

Стою молчу, собираю инструмент. Мужик продолжает:

— И сколько ты хочешь за вот такое вот тяп-ляп?

— В смысле тяп-ляп? Люстра висит, работает, прикрутил на два шурупа, которые в комплекте шли. Все нормально сделал.

— Э-э-э, нормально он сделал... Так, как ты сделал, я и сам мог сделать.

Мужик достает пятисотку:

— Не-не, брат, 500 рублей за глаза.

Отвечаю, что хочу получить свои 8 сотен и домой уехать. Мужик внезапно вскипает:

— Ничего сказать не хочешь? Так знаешь, что я тебе скажу? А вот что ты вообще ни фига не получишь с таким отношением, ясно?

— Я тогда люстру сниму сейчас обратно.

— А попробуй! Я по стремянке пну — сам виноват.

— Я хлопну сейчас по люстре, понял? И домой пойду. Я с нормальными людьми договариваюсь всегда на словах, потому что нормальные люди слово свое держат. Я свою работу сделал — ты мне обещал 800 рублей.

Мужик внезапно вытаскивает из кармана тысячу, протягивает мне и говорит совершенно спокойно, словно ничего не было:

— Молодец, бродяга! Сдачи не надо. Я тебе бы и больше дал, но у меня на карточке остальное, сам понимаешь. Красиво ты все сказал.

Я аккуратно беру из его рук тысячу, опасаясь какой-нибудь фигни, но никакого подвоха не было. © sergelektrik / Pikabu

В этой статье пользователи рассказали о крутых профи, которые им встретились. Например, о враче, которая нашла хитрый способ сделать так, чтобы малыши не боялись, когда у них берут кровь из пальца.

Ставили окна в частном доме. Хозяйка заявляет: криво! Сказала она нам переделать и ушла по своим делам. А мы-то знаем, что все честь по чести, переделывать не стали. Приходит потом эта мадам «принимать работу» и заявляет: «Ну вот что за люди у нас? Пока носом не ткнешь, нормально не сделают!» Короче, хозяйка довольна осталась! © scorp777 / Pikabu

Как-то на заре строительной карьеры делал трешку. Заказчик захотел все темно-зеленое, плитку черную, пол из красного дерева и много темного золота. Когда все закончили, хозяин пригласил меня отметить. И друг заказчика там был. Сидим на дорогущем итальянском диване. Хозяин ходит вокруг и приговаривает: «Дворец, дворец же!» — и уходит на кухню. Смотрит на меня его друг и говорит: «А ты как думаешь?» Отвечаю, что полная ерунда. Он: «И я так думаю!» © scanc / Pikabu

Выезжаю на заказы по электрике. Как-то мой товарищ попросил помочь с электрикой одному знакомому. И вот мне звонит этот знакомый. Выясняем объем работ, я называю примерную цену, а тот такой: «Нет, вы не поняли. Мне надо просто помочь это сделать». То есть он думал, что я бесплатно выполню заказ. Товарищу я тоже потом сказал, что бесплатно не работаю. © Damir.Ka / Pikabu

Когда мы перестраивали кухню, нам пришлось демонтировать пол. На полу было какое-то пятно, и нам было любопытно узнать, откуда оно. Когда мы подняли старый пол, в центре кухни обнаружили... колодец. Каменный, возрастом не менее 100 лет и глубиной более 5 метров. Наполненный водой. Мы действительно не знали, что с ним делать, поэтому просто закрыли его. Но теперь я боюсь, что какая-нибудь девушка вылезет из него, как в фильме. © Mullersaur / Reddit

Понадобились нам на строительстве ровно 10 мешков цемента. Клиент: «Да не вопрос, сейчас в магаз сгоняю». Возвращается, но не с 10, а с 20 мешками! На вопрос: а зачем, да и куда излишки девать будем, клиент ответил гениально: «Так сегодня же акция в магазине: кто берет 20 мешков, тому в подарок кепочка». Кепку нам с гордостью продемонстрировал и укатил в закат. © Tolyasik65 / Pikabu

Однажды дома у заказчиков красил оконные рамы в их гостиной и хозяйка спросила: «Ничего, если наш йоркширский терьер останется с вами в комнате?» Я был счастлив, что меня оставили в покое, поскольку обычно женщина со своим мужем ходили вокруг меня и смотрели, что я делаю. Собачка довольная легла на диван. Примерно через час хозяйка вошла в комнату, чтобы посмотреть, как у меня дела. После короткого осмотра начала было уходить, но внезапно громко ахнула от ужаса. Я посмотрел на нее через плечо, гадая, в чем проблема, но она просто медленно попятилась из комнаты, ничего не говоря. Затем она позвала мужа: «Кто-то сходил в туалет за диваном!» Она осуждающе посмотрела на меня и сказала: «Я думаю, это была собака. Должно быть, это она сделала?» Я до сих пор убежден, что она считала меня виновником! © Bill Edge / Quora

В этой статье — фото от пользователей, которые применили фантазию и смекалку и преобразили свое жилище без больших затрат.

Была у меня заказчица, очень скидку хотела, говорит — давайте, если хоть на пару дней просрочите, минус 20000. Я говорю: хорошо, но если хоть на пару дней раньше сделаем, то плюс 20000, а то что за однобокая порядочность! Вопрос как-то сразу и отпал. © Toxa81 / Pikabu

История эта произошла со мной летом, в разгар строительного сезона. Звонит потенциальный заказчик:

— Добрый день! Подскажите, вы утеплением занимаетесь?

— Занимаемся!

— И альпинисты промышленные у вас есть?

— Да, конечно! Что конкретно вам надо утеплить?

— У нас балкон недавно остеклили, и хотелось бы еще пол сделать теплоизолированным. Возьметесь?

— Можем. Я только не пойму, зачем альпинисты? Это ведь изнутри на раз делается!

— Да, конечно. Но, вы понимаете, внутренняя теплоизоляция не такая эффективная! Хотелось бы снаружи сделать. Ну так что, сделаете?

— Будут некоторые неудобства, но, я думаю, справимся.

В этот момент я уже начинаю представлять одиноко висящий балкон, обдуваемый всеми ветрами, поливаемый дождями и засыпаемый снегом. Чтобы подтвердить догадку, спрашиваю:

— Так у вас одних, получается, в подъезде балкон есть?

— Нет, почему же? У всех: соседи сверху и снизу.

— Так там с соседями надо вопрос этот решать!

— Да там люди такие... С ними решить ничего не получится, лучше давайте как-нибудь без них решим?

— То есть вы предлагаете без ведома соседей спуститься альпинисту на их балкон и оттуда производить работы?

— Знаете, я об этом как-то не подумал! Спасибо, до свидания! © vlad.nnov / Pikabu

Мы с напарником вошли в квартиру, чтобы сделать ремонт, пока арендатор был на работе в городе. Первое, что мы увидели, — во всех комнатах, кроме кухни, на полу лежали десятки тысяч монет. Это был буквально ковер из монет от стены до стены в каждой комнате. В квартире не было никакой мебели, кроме кровати. Все остальное хозяин хранил в коробках. Это было жутко, и мы постарались уйти оттуда побыстрее, как только закончили. © Robert Blevins / Quora

Женщина спросила, могу ли я прочистить ее унитаз. Я приехал и приступил к работе. После нескольких неудачных попыток я сообщил этой даме, что мне нужно будет снять ее унитаз и проверить, не произошло ли засорение в сливной трубе. И по понятным причинам это немного увеличит стоимость моих услуг. Она продолжала заниматься своими делами. То, что я обнаружил, было для меня впервые. Труба была забита аппликаторами от тампонов. Если не ошибаюсь, то на обертках обычно пишут: «Пожалуйста, не смывайте в унитаз». Когда я рассказал ей, в чем проблема, она смущенно посмотрела и сказала: «Я тампоны не использую». В самом деле?! © Lewis E. Furr / Quora

Я как-то панели к полу прикручивал. Сыпанул горсть на лист и кручу, а бракованные саморезы кидаю за спину, в сторону щели в плинтусе. В процессе заметил, что брака все больше и больше. Оказалось, что заказчик, находившийся рядом, вылавливал их и мне обратно в ведерко подкидывал. © 9ded / Pikabu

Когда-то выполнял работы в одной дорогой квартире. Там была секретная комната, в которой было потайное одностороннее зеркало. Оно выходило в гостевой душ. Это было жутко. © I_AM_****ING_NOW_AMA / Reddit