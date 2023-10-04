16 свадебных историй, после прочтения которых даже третий глаз задергается

Наверное, ни одна свадьба в мире не прошла идеально. Что-то всегда случается не по плану, но одно дело — когда от волнения невеста начинает заикаться, и другое — когда обручальное кольцо падает в шахту лифта. В общем, герои этой подборки найдут чем вас удивить.