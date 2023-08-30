16 тату, которые выглядят странно, но люди сделали их не с бухты-барахты

Татуировки в последние годы получили большое распространение, и с течением времени отношение окружающих к ним становится мягче. Каждый, выбирая рисунок, решает сам: набить что-то эстетичное, без особого смысла или вложить в него что-то очень важное.

В конце статьи вас ждет небольшой бонус — история о том, как первая татуировка может оставить неизгладимые впечатления на всю жизнь.

«Захотел, чтобы мой друг всегда был со мной»

«На самом деле для меня эти трое — я, мой брат и отец. Благодаря этому рисунку у меня в голове всплывают любимые воспоминания из детства»

Тот случай, когда вы фанат фантастических фильмов и добрых мультиков

«Сегодня 25-летие моей трудовой деятельности. Пусть все знают, кто я по профессии. Я химик»

«Моя первая татуировка. Все вокруг смеялись надо мной. Но для меня значит очень много»

А все потому что заставляет меня вспомнить, сколько всего мы делали с отцом вместе. А еще о том, как многому я научился у него. Я любитель делать что-то своими руками и меня всегда привлекала идея полезной татуировки.

«Сделали с женой татуировки в честь годовщины нашей свадьбы»

«У меня появилась дурацкая традиция — каждый год на свой день Рождения делаю татуировку. Вот и 23!»



«Моя 5-летняя дочь нарисовала себя и меня. А я взяла и набила себе эту картинку. Человечек поменьше — она, а тот, что побольше, — это я»

«Сделал себе татуировку на 25-летие»

Эти герои сопровождали меня все детство, так почему не взять их с собой и дальше?

«Несколько лет назад набила на руке доказательство своей любви к чаю»

«Единственное, что вызывало сомнение, делать эту татуировку или нет, — это то, что с ней моя девушка никогда не сможет всерьез воспринимать меня без рубашки»

«Я сделал татуировки супружеской паре. Им за 60, и они у них первые. И да, начать никогда не поздно»

«Моя первая татуировка. Как вы понимаете, „Матрица“ — мой любимый фильм»

«Здесь нет ложки».

Превращение шрама в прикольное тату

«Мой пес в своем любимом кресле»

«Моему дедушке 65, и эта татуировка у него с 15 лет. Он любил своих родителей, но был бунтарем и поэтому набил себе сердце с надписями „Мама“ и „Папа“»

Бонус: татуировки не всегда даются нелегко, но затягивают

Девочка 17-ти лет пришла вместе с мамой бить первую тату. Дочь неприлично причитала от боли. Это был мучительный сеанс. Девочка рычала, елозила, скучала. А мама цедила сквозь зубы: «Мне за тебя стыдно, терпи!». Поле сеанса девочка написала мне спустя минут 15. У нее уже появилась другая идея. © Cleve / Pikabu