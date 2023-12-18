16 человек, которые не побоялись снова послушать марш Мендельсона и сорвали джекпот
Трудно открыть свое сердце вновь, когда первые серьезные отношения закончились печально. Еще сложнее снова поверить в любовь, когда пришлось пережить развод. Герои нашей подборки все же решили рискнуть и довериться другому человеку. И нашли свое счастье во втором браке.
- С первым мужем были вместе 3,5 года. Встретились домашний мальчик и дикая девочка. Я думала, что человека можно изменить: подсовывала ему книги, ставила фильмы, таскала за собой автостопом, заграницу, по горам и на моря. После свадьбы поняла, что любви недостаточно, и взяла билет в один конец. Вышла замуж второй раз, счастлива. Мужа безмерно уважаю: все умеет, всего добивается. Но иногда со смехом вспоминаю, как учила того парня выделять деепричастные обороты и уступать место в автобусе дамам. © Подслушано / Ideer
- Мама вышла второй раз замуж за друга из интернета, который на 5 лет ее младше. Полтора года они переписывались. Он к ней в город переехал на другой конец страны. Живут душа в душу уже много лет. © DemonessAstarte / Twitter
- Мой второй муж — грузин. Его семья современных взглядов, а вот он придерживается традиций. Это распространяется на всех, кроме меня. Готовить я не люблю, убирает у нас горничная. Зато в глазах его семьи я святая. Он рассказывает им о том, какие вкусности я готовлю, как люблю порядок в доме и какая я скромная. Вот такой у нас семейный секрет. © Подслушано / Ideer
- Подруга в первом браке была несчастна. Муж не хотел детей, свекровь вечно скандалила. Когда развелась, думала, что завязала с отношениями. А как-то на работу ей прислали красивый букет с приглашением на свидание. Оказалось, что в нее уже давно влюблен коллега. Не действовал, потому что не хотел лезть в чужую семью. А как узнал, что она свободна, решил воспользоваться шансом. Они вместе уже 6 лет и воспитывают сына. Очень счастливы.
- С первой женой развелся. Был молод, глуп и все такое. Потом 7 лет даже не думал о том, чтобы жениться, хотя были подруги просто огонь. Потом на работу нужен был менеджер, и пачка распечатанных резюме попалась мне на глаза. Среди них была девушка 27 лет, очень симпатичная. Я в шутку сказал, мол, берите ее, мне нравится. И ее взяли. Через год мы уже жили вместе. Потом поженились, родился сын. Построили дом, есть квартира. Доходы растут. Думаем о втором ребенке. Сын от моего первого брака теперь работает со мной, набирается ума и знаний. Все нормально. © yetanothertimka / Pikabu
- Познакомились, когда у обоих за плечами было по разводу. Мы жили в разных городах. Случайно столкнулись на дне рождении общего знакомого. С этой встречи все и завертелось: вначале мы всю ночь гуляли по городу и разговаривали, затем целовались. А утром я уехала домой. Еще через полгода у нас состоялось судьбоносное свидание и мы стали каждую неделю друг к другу кататься. Так прожили около полутора лет. Затем случилась веха — мы оба в одно и то же время встали перед вопросом смены работы. Нам обоим предложили хорошую работу в столице. И наши пути окончательно сошлись. 14 лет в отношениях, 9 лет в браке. Счастливы. © Dos440 / Pikabu
- Отец говорил, что все женщины одинаковые и нет смысла прыгать из отношений в отношения. Но меня в первом браке бывшая дожала так, что я сбежал, в чем был, лишь бы в покое оставила. Хорошо хоть детей не нажили. Скандалы устраивала по любому поводу. Как-то с работы вернулся уже за полночь. Заранее, главное, предупредил, что аврал и задержусь. По дороге купил шаурму, чтобы тихонько поесть и не шуметь с готовкой, так она скандал устроила, что купил только одну, а она голодная. Так ты весь день дома сидела, почему сама себе ничего не приготовила? А потом женился второй раз. Жена на учебу поехала, она врач. Холодильник весь коробочками с едой забит. И записка: «С красной крышкой — греть, с синей — ешь так!» И печать ее врачебная стоит, пошутила типа. Стоял перед холодильником и плакал, честное слово. © Подслушано / Ideer
- Я второй раз вышла замуж, когда моему ребенку было 3,5 года. Муж сразу сказал, что это не проблема. Если человек любит, то примет с ребенком. Это вопрос принятия. © borderlinebird1 / Twitter
- Для второго брака я нашел женщину, которая дополнила большинство моих недостатков (в основном они касаются общения с людьми) своими сильными сторонами и сделала меня лучше. И я отвечаю полной взаимностью. © bats131 / Reddit
- Мы больше 5 лет вместе. Это второй брак, есть с чем сравнивать. Комфорт 24/7, поддержка, любовь и уважение. Бывают ссоры, но после всегда решаем все проблемы диалогом. Надеюсь, мы вместе на всю жизнь. © basiliscusssss / Twitter
- Недавно моя дочь сказала мне: «Он мой папа, а ты просто меня родила». Мне было больно. Но, в принципе, она права. Мой второй муж — отчим дочери — потрясающий отец. Он ее любит, заботится о ней, воспитывает с 7 лет. Я давно уже там на втором месте. Мне и обидно, и я рада за дочь. Вот только она не знает, что на самом деле он хотел своего ребенка. Я соврала, что мне опасно для жизни еще рожать. Он не сразу, но смирился и нянчится с дочерью как со своей. Сейчас все хорошо, она его любит, а он ее. У нее хорошее наследство от нас обоих. А если бы я родила ему ребенка, неизвестно, как бы все сложилось. © Подслушано / Ideer
- У нас все не так, как у людей (по мнению родственников). Мы знакомы 10 лет. 3 года в отношениях. Меньше месяца, как сообщили государству о своем решении быть вместе и в горе, и в радости. Второй брак у каждого. Нам за сорок. Не хотели традиционную свадьбу с выкупами и гостями, поэтому просто расписались и уехали отдыхать в место, где до этого не были. Сейчас смотрим фотки с отпуска, жарим картошечку с собранными этим летом грибами и строим планы на следующий год! © crazyEmpress / Pikabu
- Моя бабуленька примерно в 65 лет во второй раз вышла замуж за своего давнего почитателя. У нее к этому времени умер муж, а у него — жена. Была очень душевная свадьба. С ее стороны пришло 6 детей с внуками. С его стороны, к сожалению, никого не было, но все равно было классно. © marysiarysa / Twitter
- У меня есть ребенок от первого брака. Второй муж очень долго добивался меня. Живем счастливо. Он заменил дочери отца. Недавно отвозили дочь к бывшей свекрови в гости, так она взяла и обняла моего супруга. Начала благодарить за то, что он так хорошо относится к ее внучке. Супруг засмущался конкретно, но пришлось остаться еще на застолье с родственниками. Мы оба были в шоке.
- Когда мы встретились, то оба были глубоко несвободны. Местами разочарованы. Он был чуть-чуть уже за гранью развода, а я уже почти полностью. Каждый жил с мыслью, что больше не хочет отношений. Мы потерялись на полгодика. Потом был мой день рождения «случайных людей». Это когда стихийно собираются твои друзья, которые приводят своих знакомых. Было весело, пели песни под гитару. Будущий муж оригинально подошел к выбору подарка имениннице. Видимо, что попалось под руку, то и схватил. Вручил мне неведомое цитрусовое растение в горшке. Возможно, мандарин или апельсин, выращенный им собственноручно из косточки. Потом мы долго и много вместе гуляли. Я пела ему песню из «Призрака оперы» на остановке. И мы больше не расставались. Уже 14 лет в браке, у нас двое общих детей. © T0RLARA / Pikabu
- Мамин второй муж к завоеванию ее сердца подошел основательно. Помимо красивых ухаживаний, он очень старался наладить контакт со мной. Однажды мы поехали втроем гулять. Он вез нас по странному маршруту, хитро улыбался и не отвечал, куда держит путь. Оказалось, что он снял целую площадку для картинга, чтобы сделать мне сюрприз. До сих пор вспоминаю этот подарок и улыбаюсь. © RemoveMost541 / Reddit
Любовь — это прекрасное и светлое чувство. Мы надеемся, что каждый наш читатель обрел или еще обретет свое счастье. А подборка статей с романтическими историями создаст приятное настроение:
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые не побоялись снова послушать марш Мендельсона и сорвали джекпот
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