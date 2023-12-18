16 человек, которые не побоялись снова послушать марш Мендельсона и сорвали джекпот

Трудно открыть свое сердце вновь, когда первые серьезные отношения закончились печально. Еще сложнее снова поверить в любовь, когда пришлось пережить развод. Герои нашей подборки все же решили рискнуть и довериться другому человеку. И нашли свое счастье во втором браке.