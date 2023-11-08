16 настолько теплых воспоминаний из детства, что в них хоть вместо пледа укутывайся
В повседневной жизни люди редко вспоминают о детстве. Но иногда какая-нибудь маленькая деталь, будь то запах, звук или даже история чужого человека, может всколыхнуть в памяти эпизоды из той беззаботной поры, после которых на душе становится тепло.
- Мой отец всегда увлекался орнитологией. Он учил меня, как определять птичек по внешнему виду и звукам. У нас даже была своя традиция: после ужина мы с папой выходили на улицу и «ухали» как совы, в надежде, что те начнут реагировать на эти звуки. Чаще всего, конечно, птицы молчали, но иногда это срабатывало. С теплотой в душе вспоминаю эти моменты. © figuresofpathos / Reddit
- Я с детства считала, что тихони должны поддерживать друг друга и держаться вместе. Помню, в первом классе нас попросили принести по цветочку для выпускников. Они пришли в наш класс, выстроились у стенки, многие из них шутили, улыбались, были симпатичными, высокими и очень-очень взрослыми. А одна девушка с акне тихо стояла позади всех. Когда дали команду дарить цветы, дети наперегонки начали совать свои цветочки самым милым парням и девчонкам, которые стояли в центре, а я прямиком двинулась к ранее выбранной «скромнице». Ее, кроме меня, будто никто не замечал, ни дети, ни даже одноклассники. Когда она ко мне наклонилась, я прошептала ей: «Ты очень красивая». И увидела, что она улыбается сквозь слезы. Даже самое маленькое доброе дело, самый маленький комплимент может поддержать человека и изменить для него все. © mashanis.cat / Pikabu
- Когда мне было лет 10, я очень любила передачи, где звонили и передавали «приветы» в прямом эфире. Однажды я чуть ли не до ночи им названивала, и вдруг мне ответили! Я начала лепетать в трубку, что хочу передать привет маме с папой и всем-всем, кто меня узнал! Закончила свою пламенную речь, а ведущая такая: «Принцесса, но пока тебя никто не узнал, ты ведь не представилась». © Подслушано / Ideer
- Мне было 9 лет. Я собирался в школу, и тут вдруг папа спросил: «Слышал что-нибудь про комету?». Я увлекался космосом и как на духу выложил ему все, что знал. Отец улыбнулся и сказал, что вечером меня ждет сюрприз. Мы тогда поехали в магазин и купили бинокль. Припарковались на какой-то стройке, вышли из машины и улеглись на капоте. Мы смотрели на звезды, разговаривали о космосе и о жизни. Мы так и не увидели комету, то ли бинокль был слабым, то ли место неподходящим, то ли комета слишком далеко. Я не расстроился, но навсегда запомнил этот день, проведенный с папой. © Corey-Herbert / Quora
- Семья у нас была бедная. Денег не хватало даже на нормальную еду, каждый день давились кашей. И вот, как-то возвращались с мамой с прогулки, проходили мимо тетеньки, торгующей фруктами. Я остановился и смотрю на красный, огромный, с чуть подгнившим бочком персик, и мои глаза наливаются слезами. А потом все как в тумане: тетенька отдает этот персик нам, просто так, бесплатно, и мы с мамой вдвоем дома съедаем его на десерт. А спустя 30 лет я иду знакомиться с мамой своей новой девушки и узнаю в ней ту самую тетеньку. Они немного стесняются, так как живут очень скромно, а у меня уже свое дело и налаженная спокойная жизнь. Прихожу домой и покупаю нашим мамам путевку на отдых. Вряд ли там будут такие же вкусные персики, как тот, который когда-то она подарила нам, но теперь я знаю точно, что ее жизнь станет намного лучше, а ее дочь я никогда не обижу. © Палата № 6 / VK
- 2001 год, тогда еще не было такого выбора детской обуви на прилавках, как сейчас. Я носила обычные зимние ботинки — дутики, которые были у каждой среднестатистической девочки того времени. А вот у моей подруги были замечательные сапожки: импортные, коричневые, кожаные, на небольшом каблуке. Мне казалось, что это лучшая обувь, которую я видела. В один из дней я попросила подругу поменяться хоть на чуть-чуть, и она согласилась. Мы гуляли по двору, я была самым счастливым ребенком на свете. Жаль было отдавать. © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькая, у семьи было не очень много денег. Когда мама покупала книги, то выбирала самые дешевые. И вот как-то раз мы поехали в книжный, и я просто влюбилась в одну книгу. Но она была очень дорогая. Тогда я пообещала маме взамен, что больше никогда не буду пить квас, который я безумно любила. Рядом стоял старичок и все это услышал. Потом он просто взял у меня из рук ту самую книгу, оплатил, отдал мне и ушел из магазина. Мы даже отблагодарить его не успели, только маме он сказал, что зовут его Вячеслав. Я до сих пор не могу забыть такую доброту. © Палата № 6 / VK
- У меня было хорошее детство. Но есть одна вещь, которая запомнилась больше всего. Зимой мы с дедушкой выходили на крыльцо, он поднимал меня так, чтобы я смог сбить сосульки с карниза крыши. Мне было 4 или 5, и я считал, что сбить эти сосульки — мое величайшее достижение. © F. Todd Jennings / Quora
- Мне было 9 лет. Предновогодняя суета, мама возится на кухне, я играю и ем конфеты. Приходит папа с работы и вручает мне подарок — куклу Барби, которую я так хотела. Мама с круглыми глазами накидывается на отцами с вопросами: «Зачем ты купил?! Не надо было!» Я стояла не понимая, в чем дело, и тут мама берет и достает из шкафа вторую, абсолютно другую куклу Барби, но такую же классную. Оказывается, родители не поняли друг друга, хотели подарить один подарок на двоих. Мама думала, что папа забудет, а папа не забыл, и как итог — у меня было целых две куклы, моему счастью тогда не было предела. © Radostnya / Pikabu
- В детстве у нас с сестрой была двухъярусная кровать. Каждый день перед сном по очереди одна из нас переворачивалась на живот и долбила ногами по кровати, симулируя звук стучащих рельс. Кроме того, «ведущий» должен был комментировать поездку: «Тух-тух, тух-тух, вот мы проезжаем лес. Тух-тух, в этом лесу живет зайчик». © Подслушано / Ideer
- Одно из приятных воспоминаний о моем детстве — это то, как перед сном, перед тем как укрыть меня одеялом, отец спрашивает:
— Как тебя укрыть? С ветерком?
— Конечно! — отвечаю я.
Он знал, как я отвечу, но все равно каждый раз спрашивал. И одеяло три раза поднимается в воздух, и три раза приятное дуновение обволакивает меня засыпающего. И в эти мгновения мне уютно и безопасно.
И вот уже я перед сном спрашиваю своего девятилетнего сына, хотя уже знаю ответ:
— Как тебя укрыть? С ветерком?
— Конечно! — отвечает сын.
И одеяло так же по привычке трижды поднимается в воздух... © ice96rus / Pikabu
- Нас было четверо в семье, я самый младший. Мой старший брат пошел в университет, когда я был еще очень маленьким. Я жутко скучал по нему.
Я помню, как у меня был день рождения, я играл на улице с другом, а мама настойчиво звала меня домой. А я не хотел, мне было и так весело. Но вот я захожу в дом, а на кухне сидит мой старший братик. Я так удивился и обрадовался, именно этот момент я запомнил как самый счастливый в своей жизни. © HumusGoose / Reddit
- Мой папа работал маляром. Мне было 5 лет, когда мы с мамой пришли к нему на работу. Я была в новых красивых белых туфлях и случайно наступила одной ногой в красную краску. Провалилась по самую щиколотку. Мама сильно ругалась на нас обоих. Она требовала от папы сделать туфли одного цвета, как было. А папа просто взял и окунул в краску и вторую туфлю. © Подслушано / Ideer
- Мне было 10 лет. Родители заставили полоть сорняки на заднем дворе. И мне потребовалось на это уйма времени, потому что меня постоянно отвлекал соседский милый щеночек. А позже я узнал, что пса хотят отдать обратно в приют, потому что сын соседей не заботился о ней. Они предложили мне его забрать за $20. Я накопил денег и ходил по пятам за родителями, умоляя их взять щенка. В конце концов они сдались. Я назвал щенка Снупи, и это был самый счастливый день в моей жизни. Пес был моим другом еще почти 17 лет. © -eDgAR- / Reddit
- С детства мечтала путешествовать. Чуть ли не каждый день я выходила гулять с рюкзаком, где были все нужные вещи на случай, если я пойду в поход вокруг света. И вот в 6 лет мне приходит в голову «гениальная» мысль: я — взрослая, и можно же взять и уехать на машине. Этой мыслью я поделилась с подругой Катей, и она решила поехать со мной. Стали мы искать транспорт. Нашли под окном дома мотоцикл с коляской. Я ж взрослая, так что я, конечно, за рулем. Уселись, завести не могу. И на педали жму, и «газую» рукояткой на руле. Вывод: кончился бензин. Тут к нам подходит мужчина, который из окна видел, как мы мучили его мотоцикл. Спасибо, что не стал на нас орать. Он подхватил меня на руки и ласково так сказал: «Ну ты что, красавица, мотоцикл грязный, ты же платьишко испачкаешь!». © Палата № 6 / VK
- В пять лет я решила дойти до горизонта и прихватила куклу и двух подружек. Взяли с собой лепешку, тутовник. И тут нас и увидела соседка. Оказалось, мы прошли целых 4 остановки! Нам, конечно, хорошо попало, и до горизонта мы не добрались... Но страстное желание увидеть край Земли и жажда приключений всю жизнь не отпускает. © Чинара Макдональд
Детство — беззаботная и легкая пора. У нас есть статья с историями, которые вмиг перенесут в воспоминания, где деревья еще были большими.
AdMe/Народное творчество/16 настолько теплых воспоминаний из детства, что в них хоть вместо пледа укутывайся
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