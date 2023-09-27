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16 твитов, финал которых такой же неожиданный, как денежка в кармане зимней куртки

Народное творчество
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Бывает сидишь себе спокойно и вдруг становишься свидетелем забавной ситуации или диалога. А бывает, что ни с того ни с сего в голову приходят грамотные мысли. Герои нашей подборки не преминули описать подобные случаи в своих коротеньких постах и поделиться со всем интернетом.

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Люди, которые умеют остроумно уложить свои мысли в короткий твит — восхитительны. А еще более забавно, когда они иронично отвечают в смс-переписках.

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AdMe/Народное творчество/16 твитов, финал которых такой же неожиданный, как денежка в кармане зимней куртки
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