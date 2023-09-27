16 твитов, финал которых такой же неожиданный, как денежка в кармане зимней куртки

Бывает сидишь себе спокойно и вдруг становишься свидетелем забавной ситуации или диалога. А бывает, что ни с того ни с сего в голову приходят грамотные мысли. Герои нашей подборки не преминули описать подобные случаи в своих коротеньких постах и поделиться со всем интернетом.