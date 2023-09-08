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16 твитов о детях, которые на раз-два разносят наш привычный уклад жизни

Народное творчество
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Дети — это та еще стихия. Они могут устроить настоящий хаос, а могут выдать столько любви и непосредственности, что только умиляться теперь. Или даже поучиться.

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Жизнь с детьми — это настоящее приключение. Причем каждый день. Ведь они частенько выдают такие перлы, что только успевай записывать.

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AdMe/Народное творчество/16 твитов о детях, которые на раз-два разносят наш привычный уклад жизни
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