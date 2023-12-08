16 твитов о дочках и сыночках, которые жгут не по-детски. Да и родители тоже не промах
Дети порой такие непредсказуемые: то мудрую мысль выскажут, а то и над родителями остренько пошутят. Но и родители от них не отстают — как учудят что-нибудь, так хоть всему интернету рассказывай. Именно это и сделали герои нашей подборки, которые уверены, родительство — вещь не простая, но крайне занятная.
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Неплохой лайфхак с тортом. У нас есть целая подборка житейских хитростей от людей из сети на все случаи жизни.
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Волатильность — это финансовый показатель, характеризующий изменение доходности ценных бумаг или других активов. — Прим. ADME
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Наша подборка подошла к концу, но забавные твиты еще не закончились. Мы собрали истории о выходках мужчин, которые любят выкинуть что-нибудь этакое. А еще у нас есть остроумные твиты про женщин и их нелегкую долю.