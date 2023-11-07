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16 твитов о готовке, которые и настроение на раз-два поднимут, и аппетит разожгут

Народное творчество
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Да, готовить — это вам не семечки в парке щелкать. И относятся к данному процессу все по-разному. Для кого-то вся эта суета с кастрюлями у плиты только в удовольствие, другие же даже сосиски себе отварить ленятся. Но в любом случае тема еды — неисчерпаемый источник улетных историй и шуток.

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Кстати, о тортиках. Порой пекари-любители такие шедевры создают, что профессиональным кондитерам и не снилось.

Фото на превью piypiy32 / Twitter
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167222
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