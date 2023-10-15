16 твитов о родителях и детях, которые хочется прокомментировать словами «Как же мне это знакомо»
Отношения родителей и детей — особые. Иногда все живут душа в душу, но порой могут и поскандалить. Истории, которые вы прочтете дальше, доказывают — быть родителями нелегко, но и детьми быть не легче. Извечная проблема отцов и детей порождает курьезные, смешные и откровенно странные ситуации.
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Говорят, что порой дети понимаю жизнь даже лучше, чем взрослые. Вот несколько доказательств.
AdMe/Народное творчество/16 твитов о родителях и детях, которые хочется прокомментировать словами «Как же мне это знакомо»
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