16 твитов о родителях и детях, которые хочется прокомментировать словами «Как же мне это знакомо»

Отношения родителей и детей — особые. Иногда все живут душа в душу, но порой могут и поскандалить. Истории, которые вы прочтете дальше, доказывают — быть родителями нелегко, но и детьми быть не легче. Извечная проблема отцов и детей порождает курьезные, смешные и откровенно странные ситуации.