16 твитов от людей, которые теперь с легкостью могут начать разговор словами: «Слушай, чего расскажу»

Иногда мы становимся свидетелями натуральной анекдотичной ситуации, о которой не грех и рассказать остальным. Кто-то сталкивается с невероятными совпадениями, а кто-то становится «жертвой маркетинга высшего сорта». А другие просто делятся историями о том, как чудят их близкие люди.