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16 твитов от людей, которые теперь с легкостью могут начать разговор словами: «Слушай, чего расскажу»

Народное творчество
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Иногда мы становимся свидетелями натуральной анекдотичной ситуации, о которой не грех и рассказать остальным. Кто-то сталкивается с невероятными совпадениями, а кто-то становится «жертвой маркетинга высшего сорта». А другие просто делятся историями о том, как чудят их близкие люди.

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Каждый может столкнуться с ситуацией, которая вызывает когнитивный диссонанс. И все мы реагируем на это по-разному, но есть категория людей, которая предпочитает воспринимать все с юмором.

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AdMe/Народное творчество/16 твитов от людей, которые теперь с легкостью могут начать разговор словами: «Слушай, чего расскажу»
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