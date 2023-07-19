16 твитов от людей, которые теперь с легкостью могут начать разговор словами: «Слушай, чего расскажу»
Иногда мы становимся свидетелями натуральной анекдотичной ситуации, о которой не грех и рассказать остальным. Кто-то сталкивается с невероятными совпадениями, а кто-то становится «жертвой маркетинга высшего сорта». А другие просто делятся историями о том, как чудят их близкие люди.
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Каждый может столкнуться с ситуацией, которая вызывает когнитивный диссонанс. И все мы реагируем на это по-разному, но есть категория людей, которая предпочитает воспринимать все с юмором.
AdMe/Народное творчество/16 твитов от людей, которые теперь с легкостью могут начать разговор словами: «Слушай, чего расскажу»
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