16 уникумов, которые уже стали большими и взрослыми, а серьезно себя вести так и не научились

Формально принято считать, что взрослые люди должны вести себя чинно и благородно, соблюдать правила приличия и никогда не хулиганить. Однако в реальности, к счастью, все происходит совсем не так, и окружающие постоянно доказывают, что возраст, во-первых, не должен делать жизнь скучной и серой, а во-вторых, вовсе не является гарантом того, что вы не попадете в уморительно неловкие ситуации.