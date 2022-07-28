16 уникумов, которые уже стали большими и взрослыми, а серьезно себя вести так и не научились
Формально принято считать, что взрослые люди должны вести себя чинно и благородно, соблюдать правила приличия и никогда не хулиганить. Однако в реальности, к счастью, все происходит совсем не так, и окружающие постоянно доказывают, что возраст, во-первых, не должен делать жизнь скучной и серой, а во-вторых, вовсе не является гарантом того, что вы не попадете в уморительно неловкие ситуации.
Мы в ADME ратуем за позитивный подход к жизни и обожаем всякого рода юмористичные истории. Поэтому просто не смогли пройти мимо рассказов, которые лишний раз подчеркивают, что взрослость не обязательно означает сдержанность, принятие только верных решений, отсутствие чувства юмора и так далее.
- Пианино досталось от бабушки в наследство. Решил продать его на «Авито». Долго ждал — ни одного звонка. И вдруг звонят: «А вы продали пианино?» Говорю, что еще нет. В ответ прилетает: «А я продал», — и положили трубку. © yurgalka / Pikabu
- Гуляли вечером с подругой, решила я заскочить в супермаркет. Двери там автоматические. Я подхожу, а они не открываются. Удивляюсь, начинаю их двигать руками. Проходящий мимо мужик, видя мои попытки, спокойно говорит: «Двадцать два ноль ноль». Я подумала, странно, пароли уже начали ставить, начала орать в эти двери: «22 00», — прислонившись лицом к стеклу... Только позже дошло, что мужик просто имел в виду, что магаз работает до 22... © Подслушано / Ideer
- Сегодня был диалог на заправке.
Заправщик: «Баллы копите?»
Я: «Нет, я только жир на боках коплю».
Заправщик, усмехаясь, отодвигается от кассы и, показывая на свой живот, говорит: «Ну тогда в каком-то роде я и сам коллекционер». Посмеялись. Тяжело, с одышкой. © Stalinone / Pikabu
- Однажды к нам на собеседование пришел парень, который с ходу серьезно заявил, что хочет сесть за стол, так как планирует сам задавать нам вопросы, чтобы решить, хочет ли работать с нами. Похоже, ему насоветовали что-то не очень адекватное по поводу уверенности в себе. Я-то посмеялся, но наш кадровик вышла из себя. Это был единственный раз, когда я видел, что она вызывает охрану. © Barfuzio / Reddit
- Как-то ехала в электричке и сидела напротив мужичка, который очень быстро вывел меня на разговор, а потом подсел на уши. Он оказался очень интересным человеком: как-то он строил храм где-то в Китае, 2 недели жил в пещере и питался одними грибами, выжил после кораблекрушения. Дочка у него пишет сценарии для Голливуда, бывшая жена имеет собственную страницу в «Википедии». Он говорил часа 2, а перед одной станцией встал, пожал мне руку и сказал: «А еще я очень люблю выдумывать всякую чушь и рассказывать ее незнакомцам в электричках. Благодарю за внимание». © Палата № 6 / VK
- Сегодня на рынке худенький такой мужик покупал 2 арбуза увесистых. Ему их положили в 2 пакета. Он поднимает аккуратно и с озабоченностью говорит: «Только бы ручки выдержали». Продавец замечает, что пакеты крепкие, а мужик выдает еле слышно: «Да я за свои ручки переживаю». © DrZolberg / Pikabu
- 2 часа ночи, звонок в дверь. Испуганный сосед, дядя Коля, подумал, что у меня в квартире что-то стряслось. Я успокоил его, сказал, что все хорошо, и пообещал быть тише. Он думал, что кричит какая-то девушка, но я показал, что дома только я и мой друг. И этому другу я проспорил прохождение самой страшной игры на компьютере. И да, кричала не девушка, а я — от страха. © Палата № 6 / VK
- Никогда не знала, как размножаются птицы: как именно петух делает это с курицей и получается яйцо. Муж воспользовался моим незнанием. Рассказал историю о том, что петух оплодотворяет яйца опосля, как рыбки икринки. Пришла домой и с гордостью рассказываю родителям, что я узнала. Ржали надо мной все: и родители, и муж. Теперь, когда вся семья мне говорит: «Куриная икра», — сразу понимаю, что туплю. © Подслушано / Ideer
- У нас в офисе есть один занимательный мужчина, который всегда с собой носит соломенную шляпу. Весной, летом, осенью, зимой — при любой погоде. Как-то раз мое любопытство перебороло страх. Он вальяжно раскинулся на стуле за столом, на голове та самая шляпа, ест суп, балдеет. Спрашиваю: «Извините, а зачем вам эта соломенная шляпа, сегодня же дождь на улице?» Он по-доброму улыбнулся и ответил: «Я работаю здесь уже не первый год и каждому пытаюсь объяснить простую истину: обед — это твой маленький отпуск, значит, проводи его как положено хорошему отдыху!» После этой фразы он откинулся на стульчик, прикрыл шляпой глаза и уснул. © Палата № 6 / VK
- Какой-то парень на дороге почему-то злился на меня и на светофоре выжимал педаль газа, заставляя мотор реветь. Но в итоге он, видимо, переборщил, раздался громкий треск, и из-под капота повалил дым. Балбес просто сжег себе двигатель. © Zachman97 / Reddit
- Свадьба, молодым по 20 лет. Гости почти все уже за 40: родственники, коллеги, друзья родителей жениха и невесты, — молодежи нет вот практически от слова «совсем». Тамада дает слово для тоста очередному гостю — главному врачу местного роддома. Он встает, какое-то время рассматривает молодых. Наконец произносит единственное слово: «Жду!» Свадьба полегла от хохота. © nefigassedeffki / Pikabu
- С вечера готовили с мужем попкорн, в чашке осталось совсем немного. Утром встала раньше него. Я доела, на дне остались лишь нераскрывшиеся зерна. Просыпается муж и с огромными глазами выдает: «Посмотри, они назад схлопнулись! Хоть бы в желудке не свернулись!» © Подслушано / Ideer
- Поступила я в роддом по направлению с диагнозом: отеки, предвестники родов, рожать вот-вот. Начала меня осматривать опытный врач, спрашивает: «С чем поступила?» А я так волновалась, что ответила, сама не замечая: «Признаки беременности». На что врач сказала: «Я тебе больше скажу, милочка: ты вот-вот родишь». © Подслушано / Ideer
- Ехал как-то в маршрутке. Сижу у окна, любуюсь пейзажами. На одной из остановок замечаю бегущего мужчину. Он не успел сесть в салон и давай догонять маршрутку — метров 400 бежал. Только-только водитель останавливается, незнакомец почти добегает, но машина снова с места трогается. Всем пассажирам было все равно, а вот я не мог долго за этим наблюдать. Подошел к водителю, говорю, мол, человек там не может сесть в маршрутку, а он улыбнулся и ответил: «Это мой сосед, никогда мне не нравился, если честно!» © Палата № 6 / VK
- Когда-то работала на адвоката, занимался он очередной разводящейся парой. Так вот, муж ушел из дома, жена на следующий день пошла на работу как обычно. Возвращается вечером — муж уже вынес все свои вещи. В принципе, ожидаемо. Но чего она не ожидала, так это того, что он склеит все подряд вещи. То есть он пульт приклеил к столу, телефон к подставке, подушки к дивану, пылесос к ковру. Короче, просто попортил десятки предметов. Она еще в течение нескольких дней обнаруживала по дому подобные сюрпризы. © Maxwyfe / Reddit
- Этим летом был в отпуске, а так как ездил без компании, было скучно и я заговаривал со всеми. Хорошо запомнился один мужичок, который утверждал, что способен переплыть море. Мы поспорили, пожали руки. Мужичок прыгнул в воду и начал плыть в сторону горизонта, но очень скоро развернулся и двинулся обратно. Я уже ожидал какого-нибудь подвоха. Он вышел на берег, упал на песок и, тяжело дыша, сказал: «Не-а, не могу». © Палата № 6 / VK
С вами или вашими знакомыми наверняка тоже не раз приключались похожие юмористичные ситуации. Опишите парочку таких в комментариях.