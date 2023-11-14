16 уже взрослых людей, которые ничего такого не ждали, но вдруг обрели друзей

Почему-то считается, что если не завел друзей в школе или универе, то потом уже и не получится. Будто взрослые все со своими заморочками и уже не так легко впускают в свою жизнь новых людей. Однако есть немало историй, в которых люди встретили близких по духу людей тогда, когда даже не планировали.