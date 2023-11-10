16 везунчиков, которых будто сам ангел поцеловал в макушку

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Некоторые люди рыскают по комиссионкам, барахолкам, только ничего стоящего там не находят. Но есть особая категория счастливчиков, которые отхватывают себе брендовые наряды, классные вещи для дома и другие полезные штуки. Вот как они так умеют? Смотрим подборку и завидуем по-белому.

«Никогда не думала, что мне так повезет! Искала его больше года. Отхватила за $ 40»

Обычно такие лампы стоят за сотню. © gabylovesunicorns / Reddit

«Купила в секонде потрясные джинсы от Levi Ribcage. А вот что я нашла в кармане!»

«Заплатила за нее всего $ 8. Я еду крышей от своей удачи»

«Купила на барахолке пакет с елочными украшениями за $ 3,99. Там было 6 немецких шаров „Кугель“, которым больше ста лет»

Один такой шар стоит $ 50-100. © petlove499 / Reddit

«Приобрела эти милые ботиночки всего за $ 10. Моя лучшая подруга, которой 84 года, просто в восторге!»

«Это лучший свитер, что я когда либо находила»

«Набор японской посуды Mikasa Bali Hai. По распродаже — за $ 55, купила за $ 25!»

«Один олень сделан из латуни, второй — из серебра»

Сначала я нашла украшение из латуни, а потом узнала, что есть серебряный вариант. Через неделю вернулась в тот же магазин, и вот он, серебряный! Невероятно!

«Найдена в комиссионке на Аляске, $ 4,99. Это Gucci»

«Всего-то $ 33, плюс страдания, связанные с подъемом по винтовой лестнице»

«Нашла винтажную сумку Dooney Big Duck! Я заплатила больше, чем хотела ($ 24,49), но просто не могла уйти без нее»

«Сижу и думаю, как деликатно убрать ценник с моего нового сокровища. Купила за $ 4,99»

«Купила сумку с секонде. Открыла я ее только дома — и обнаружила внутри сюрприз»

Это почтовые марки 2017 года. Сейчас я отправляю много вещей по почте, так что это приятный бонус. © rpcyclone1995 / Reddit

«Нашла эту вышитую картину за $ 6. Я даже ахнула вслух, увидев ее»

«Раньше не слышала о бренде Brunello Cucinelli, но кашемир был настолько мягким! Купила за $ 8,99»

«Благослови, боженька, того, кто отрезал бирку с этого платья от Tadashi! Купила его всего за $ 6»

Омг, какая находка! На тебе шикарно смотрится! © Black_seraph / Reddit