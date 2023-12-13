16 воспоминаний из детства, которые поднимают настроение не хуже мерцания новогодних гирлянд

Запах свежей выпечки, хвои или звуки подзабытой мелодии иногда способны, словно по волшебству, перенести в детство, где мама была молодой и красивой, а простая шоколадка казалась сущим блаженством. Следующие истории — как раз о таких теплых воспоминаниях, которые бережешь в своем сердце до седых волос.