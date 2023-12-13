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16 воспоминаний из детства, которые поднимают настроение не хуже мерцания новогодних гирлянд

Народное творчество
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Запах свежей выпечки, хвои или звуки подзабытой мелодии иногда способны, словно по волшебству, перенести в детство, где мама была молодой и красивой, а простая шоколадка казалась сущим блаженством. Следующие истории — как раз о таких теплых воспоминаниях, которые бережешь в своем сердце до седых волос.

  • Мне было 5 лет, и я была одержима книгой «Чарли и шоколадная фабрика». Я мечтала найти в шоколадке золотой билет, чтобы навестить страну Вилли Вонки. И вот однажды моя 9-летняя сестра завязала мне глаза и сказала, что меня ждет приключение. Когда она сняла с меня повязку, я оказалась перед большим кустом, и она сказала поискать сюрприз в нем. Я поискала и нашла шоколадный батончик. Затем еще один. А потом еще несколько конфет. В нетерпении я затрясла этот куст, и конфеты дождем посыпались на меня сверху. Это было восхитительно! Пока я уплетала шоколад, моя сестра вытащила еще одну плитку и предложила мне открыть ее. Я открыла и увидела сверкающий золотой билет с моим именем. После чего сестра и ее друзья завернули меня в простыню и сказали, что меня увозят в страну Вилли Вонки. Меня закрутили так, что мне казалось, будто я лечу. А когда сняли простыню, выяснилось, что я все еще на нашем заднем дворе, но на деревьях развешены блестящие украшения. Я была немного расстроена тем, что я еще дома, но сестра сказала, что в этом и заключалась магия. Теперь, когда я получила свой билет, мой обычный мир стал волшебным. Лишь спустя годы я узнала, что сестра несколько недель изготавливала эти украшения и потратила все карманные деньги, чтобы накупить мне конфет. И все для того, чтобы подарить мне волшебный день. © Debbie Valle / Quora
  • В детстве родители как-то затеяли ремонт. Выпал он на мой день рождения, а я к тому моменту позвала почти весь класс. Мама устроила нам классный праздник: начиная с того, что у детей спросили, с чего начать торжество. Когда вся довольная детвора ела торт вместо положенного второго блюда, мама принесла фломастеры и мы рисовали на обоях — кто где мог достать. Ремонт благополучно сделали после дня рождения, а одноклассники до сих пор вспоминают тот день с улыбками. © panzermarder / Pikabu
  • Одно из приятных воспоминаний о моем детстве — это то, как перед сном, перед тем как укрыть меня одеялом, отец спрашивает:
    — Как тебя укрыть? С ветерком?
    — Конечно! — отвечаю я.
    Он знал, как я отвечу, но все равно каждый раз спрашивал. И одеяло три раза поднимается в воздух, и три раза приятное дуновение обволакивает меня засыпающего. И в эти мгновения мне уютно и безопасно.
    И вот уже я перед сном спрашиваю своего девятилетнего сына, хотя уже знаю ответ:
    — Как тебя укрыть? С ветерком?
    — Конечно! — отвечает сын.
    И одеяло так же по привычке трижды поднимается в воздух... © ice96rus / Pikabu
  • Нас было четверо в семье, я самый младший. Мой старший брат пошел в университет, когда я был еще очень маленьким. Я жутко скучал по нему.
    Я помню, как у меня был день рождения, я играл на улице с другом, а мама настойчиво звала меня домой. А я не хотел, мне было и так весело. Но вот я захожу в дом, а на кухне сидит мой старший братик. Я так удивился и обрадовался, именно этот момент я запомнил как самый счастливый в своей жизни. © HumusGoose / Reddit
  • Мой папа работал маляром. Мне было 5 лет, когда мы с мамой пришли к нему на работу. Я была в новых красивых белых туфлях и случайно наступила одной ногой в красную краску. Провалилась по самую щиколотку. Мама сильно ругалась на нас обоих. Она требовала от папы сделать туфли одного цвета, как было. А папа просто взял и окунул в краску и вторую туфлю. © Подслушано / Ideer
  • Мне было 9 лет. Я собирался в школу, и тут вдруг папа спросил: «Слышал что-нибудь про комету?». Я увлекался космосом и как на духу выложил ему все, что знал. Отец улыбнулся и сказал, что вечером меня ждет сюрприз. Мы тогда поехали в магазин и купили бинокль. Припарковались на какой-то стройке, вышли из машины и улеглись на капоте. Мы смотрели на звезды, разговаривали о космосе и о жизни. Мы так и не увидели комету, то ли бинокль был слабым, то ли место неподходящим, то ли комета слишком далеко. Я не расстроился, но навсегда запомнил этот день, проведенный с папой. © Corey-Herbert / Quora
  • Семья у нас была бедная. Денег не хватало даже на нормальную еду, каждый день давились кашей. И вот, как-то возвращались с мамой с прогулки, проходили мимо тетеньки, торгующей фруктами. Я остановился и смотрю на красный, огромный, с чуть подгнившим бочком персик, и мои глаза наливаются слезами. А потом все как в тумане: тетенька отдает этот персик нам, просто так, бесплатно, и мы с мамой вдвоем дома съедаем его на десерт. А спустя 30 лет я иду знакомиться с мамой своей новой девушки и узнаю в ней ту самую тетеньку. Они немного стесняются, так как живут очень скромно, а у меня уже свое дело и налаженная спокойная жизнь. Прихожу домой и покупаю нашим мамам путевку на отдых. Вряд ли там будут такие же вкусные персики, как тот, который когда-то она подарила нам, но теперь я знаю точно, что ее жизнь станет намного лучше, а ее дочь я никогда не обижу. © Палата № 6 / VK
  • 2001 год, тогда еще не было такого выбора детской обуви на прилавках, как сейчас. Я носила обычные зимние ботинки — дутики, которые были у каждой среднестатистической девочки того времени. А вот у моей подруги были замечательные сапожки: импортные, коричневые, кожаные, на небольшом каблуке. Мне казалось, что это лучшая обувь, которую я видела. В один из дней я попросила подругу поменяться хоть на чуть-чуть, и она согласилась. Мы гуляли по двору, я была самым счастливым ребенком на свете. Жаль было отдавать. © Подслушано / Ideer
  • У меня было хорошее детство. Но есть одна вещь, которая запомнилась больше всего. Зимой мы с дедушкой выходили на крыльцо, он поднимал меня так, чтобы я смог сбить сосульки с карниза крыши. Мне было 4 или 5, и я считал, что сбить эти сосульки — мое величайшее достижение. © F. Todd Jennings / Quora
  • Мне было 9 лет. Предновогодняя суета, мама возится на кухне, я играю и ем конфеты. Приходит папа с работы и вручает мне подарок — куклу Барби, которую я так хотела. Мама с круглыми глазами накидывается на отцами с вопросами: «Зачем ты купил?! Не надо было!» Я стояла не понимая, в чем дело, и тут мама берет и достает из шкафа вторую, абсолютно другую куклу Барби, но такую же классную. Оказывается, родители не поняли друг друга, хотели подарить один подарок на двоих. Мама думала, что папа забудет, а папа не забыл, и как итог — у меня было целых две куклы, моему счастью тогда не было предела© Radostnya / Pikabu
  • В детстве у нас с сестрой была двухъярусная кровать. Каждый день перед сном по очереди одна из нас переворачивалась на живот и долбила ногами по кровати, симулируя звук стучащих рельс. Кроме того, «ведущий» должен был комментировать поездку: «Тух-тух, тух-тух, вот мы проезжаем лес. Тух-тух, в этом лесу живет зайчик». © Подслушано / Ideer
  • Мой отец всегда увлекался орнитологией. Он учил меня, как определять птичек по внешнему виду и звукам. У нас даже была своя традиция: после ужина мы с папой выходили на улицу и «ухали» как совы, в надежде, что те начнут реагировать на эти звуки. Чаще всего, конечно, птицы молчали, но иногда это срабатывало. С теплотой в душе вспоминаю эти моменты. © figuresofpathos / Reddit
  • Как-то в детстве в пылу закрытия квартала мама забыла сшить мне наряд, а завтра — ужe новогодняя елка. Свое платье с блестками в костюм принцессы она переделала быстро, а вот с короной возникли проблемы. В ход пошел кусок картона, который мама склеила и обтянула остатками материала от платья. И вместо короны получился блестящий тюрбан. Но вышло шикарно! Я кружилась, танцевала, участвовала во всех конкурсах и чувствовала себя принцессой, пока, вручая мне приз за лучший костюм, Снегурочка не ляпнула: «И-и-и приз за лучший костюм получает... Хлопушка». Оказалось, это я. © YSof / Pikabu
  • Когда мне было лет 10, я очень любила передачи, где звонили и передавали «приветы» в прямом эфире. Однажды я чуть ли не до ночи им названивала, и вдруг мне ответили! Я начала лепетать в трубку, что хочу передать привет маме с папой и всем-всем, кто меня узнал! Закончила свою пламенную речь, а ведущая такая: «Принцесса, но пока тебя никто не узнал, ты ведь не представилась». © Подслушано / Ideer
  • Мне было 10 лет. Родители заставили полоть сорняки на заднем дворе. И мне потребовалось на это уйма времени, потому что меня постоянно отвлекал соседский милый щеночек. А позже я узнал, что пса хотят отдать обратно в приют, потому что сын соседей не заботился о ней. Они предложили мне его забрать за $ 20. Я накопил денег и ходил по пятам за родителями, умоляя их взять щенка. В конце концов они сдались. Я назвал щенка Снупи, и это был самый счастливый день в моей жизни. Пес был моим другом еще почти 17 лет. © -eDgAR- / Reddit
  • Было мне 11 лет, мама воспитывала меня и моего брата одна. Ездила на вахту, работала на износ, но денег все равно не хватало. А мы с братом оставались когда одни, когда у бабушки с дедушкой. Приближался Новый год, маму мы до этого не видели, кажется, уже вечность. Я скучала по маме, а я еще переживала, что на утреннике буду без подарка, так подарки в этом году покупали родители. И вот наступает вечер перед утренником, мы у бабушки дома, у меня настроение на нуле — завтра все получат подарки, но не я. И тут, как в сказке, открывается дверь в дом, по ногам клубится пар, я вижу шубу, а в этой шубе — мама! Я помню, как прижалась к ней и обнимала, шуба была мягкая и немного колючая, холодная, но в ней такая родная мама! А в руках у нее был подарок для меня — большая желтая коза, символ наступающего года! У козы внизу была крышечка, как у копилок, а внутри — конфеты. Даже сейчас эти воспоминания греют душу и вызывают улыбку. Утренник был замечательный! Я принесла свою козу, а Дед Мороз мне ее подарил. © Emmanuelle / Pikabu

Детство — беззаботная и легкая пора. У нас есть статья с историями, которые вмиг перенесут в воспоминания, где деревья еще были большими.

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AdMe/Народное творчество/16 воспоминаний из детства, которые поднимают настроение не хуже мерцания новогодних гирлянд
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