16 воспоминаний прямиком из детства, когда каждый Новый год был наполнен настоящим волшебством

Иногда ностальгия накрывает нас с головой и хочется еще раз окунуться в волшебство Нового года — так, как это было в детстве. И снова почувствовать себя маленьким и беззаботным ребенком, который смотрит мультики возле сверкающей, нарядной елки, пока родители готовят праздничный стол.