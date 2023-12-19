16 воспоминаний прямиком из детства, когда каждый Новый год был наполнен настоящим волшебством
Иногда ностальгия накрывает нас с головой и хочется еще раз окунуться в волшебство Нового года — так, как это было в детстве. И снова почувствовать себя маленьким и беззаботным ребенком, который смотрит мультики возле сверкающей, нарядной елки, пока родители готовят праздничный стол.
- Мне 4. Мой первый осознанный Новый год. Готовилась так, как к диплому не готовилась спустя годы. Стихи, выбор платья, даже стул, с которого собиралась вещать, украсила кожурой от мандаринов. И вот пришел домой «дешкамороз», и он был как из сказки: борода, колпак, шуба, носки. Рассказала я 2 стиха, пообещала хорошо себя вести и пошла разбирать подарки в комнату.
Минут через 10 в гости пришел сосед, они с мамой и дядей сели на кухне пить чай. И тут я выбегаю из комнаты показать маме, что мне подарили, и застываю на пороге кухни с открытым ртом, уставившись на ноги соседа. Носки! Это были носки Деда Мороза! Сосед Руслан и есть Дед Мороз. Переубедить меня уже не смог никто. Так я поняла, что, если ты кого-то обманываешь, не забывай продумывать детали. © barnishka / Pikabu
- Родители всегда перед Новым годом отдавали мои подарки соседям, чтобы я их не нашла. Потом в новогоднюю ночь нам звонили в дверь, я бежала открывать, а там подарок от Деда Мороза. И я искренне в это верила — до того момента, пока перед Новым годом мой сосед, который старше меня на пару лет, не рассказал, что мне якобы подарит Дед Мороз. Гадкий мальчишка, разрушил мое новогоднее волшебство. © Подслушано / Ideer
- У меня день рождения после Нового года, почти сразу. И самые лучшие дни рождения были в детстве, когда я гостила у бабушек и дедушек, которые жили в одной деревне. Я любила проводить новогодние праздники с 1 по 14 января то у одних, то у других. Просыпаешься в 6 утра, открываешь глаза — и взгляд упирается в пушистую и нарядную елку, на которую падает свет из кухни, где бабуля растопила русскую печь и ставит булочки. И можно еще закрыть глаза и подремать вдоволь.
А потом, часов в 9, соскочить, попить теплого молока с булочками и бежать на горку. И снег так ослепляюще блестит на солнце, и лучшая подруга хохочет, летя с огромной горки на санках, и домой потом приходишь вся засыпанная снегом. А часов в 12 дня собирается детвора и бабули с дедулями и начинается день рождения, к которому мы с лучшей подружкой всегда готовили концерт: пели песни, стихи рассказывали, ставили сценки. До сих пор где-то в старых вещах хранится открытка, где я в 6 лет печатными буквами писала приглашение: «Оля, приглашаю тебя на день рождения к 12 часам. Приходи с подарком!» © Подслушано / Ideer
- С наступлением Нового года меня одолевает дикая тоска по детству. Когда я была маленькой, меня воспитывали бабушка с дедушкой. В каждый Новый год мы ставили большую, красивую, пушистую елку и потом целый вечер вместе наряжали ее. За месяц до праздника я писала письмо Деду Морозу. И каково же было мое счастье, когда все мои пожелания исполнялись! Как же я ждала 31 декабря...
Бабушка готовила безумно вкусные блюда, все наши родственники собирались за большим столом. Звучал смех, играла музыка, пахло мандаринами, и на душе становилось очень тепло. Бабушка и дедушка создавали для меня настоящую сказку, это был поистине волшебный вечер. © Подслушано / Ideer
- В детстве буквально за неделю перед Новым годом совершенно случайно нашел под кроватью у родителей конструктор. Тогда я несказанно обрадовался, но, когда я нашел тот же конструктор в новогоднюю ночь под елкой, меня взяла тоска. С тех пор никогда не пытался искать подарки. Видимо, ожидание чуда намного слаще, чем само чудо. © Подслушано / Ideer
- Когда говорю, что буду отмечать Новый год дома с мамой, сразу получаю в ответ либо сочувствующий взгляд, либо вопрос: «Что, никто не зовет?» Эх... У нас была традиция отмечать 1 января в кругу семьи — с подарками под елкой, разговорами до утра. А 3 января — годовщина свадьбы родителей, мы ходили гулять. Это было лучшее время! И вот не стало бабушки, дедушки, папы. Только я и мама можем хотя бы на одну новогоднюю ночь вернуть то волшебство, что я помню из детства. Никогда не оставлю ее одну в праздники! © Подслушано / Ideer
- Почти все детство я верила в Дедушку Мороза. Старательно пыталась подловить его, когда же он придет. Итак, 31 декабря, мне лет 5–6. С самого утра гремят кастрюли, на кухне родители вовсю строгают салаты. Дедушка смотрит кино. Бабушка выбирает наряды, скатерть и сервиз. Я и тут, и там.
Время около 16:00, смеркается. Елка стоит рядом с диваном. За диваном можно спрятаться и подкараулить Деда Мороза. Лежу в засаде. 5 минут, 10, 15 — сплю.
Через час я просыпаюсь, а подарки лежат под елкой. На полу около нее — снег, а-ля «натоптали». Рядом с моим носом — конфета. И кошка сопит.
Кота под мышку — и бежишь к родителям на кухню, которые уже «провожают» старый год, и все докладываешь! А они так смотрят на тебя, улыбаются и говорят: «Приходил Дед Мороз. Тебя искал, а ты пропала. Он подарки положил и дальше к ребятишкам пошел». Слезы, сопли. Вытираешься котом и бежишь подарки смотреть. Потом радости столько! Все подарки ровно как в письме просила. И потом за стол — салаты кушать с компотом. Эх, кайф. © Plushanchik / Pikabu
- В преддверии Нового года в магазинах появляется множество елочных игрушек и елок, но я никогда не забуду свою первую елку. Нет, не ту, что в садике или школе, когда вы читаете стихи и получаете подарки, а ту, что ставите дома. Она была такой огромной, пушистой, и запах еловых веток стоял невероятный. Но у родителей не было лишних денег на шары и гирлянды, и они украсили ее мандаринами и конфетами. Это была самая красивая и «вкусная» елка в моей жизни. С друзьями мы устраивали возле нее представления для родителей, а наградой были шоколадные конфетки с елки. Хочу поставить такую ель в этом году. Окунусь в детство. © Подслушано / Ideer
- В детстве мне всегда было интересно побывать в гостях у каких-нибудь богатых людей. Моя семья жила не то чтобы бедно, но и деньгами мы не умывались: обычная среднестатистическая семья из маленького города. Однажды мы с друзьями пошли колядовать на Рождество. Прошлись по домам и рискнули заглянуть в особняк на краю города. Там жили какие-то богатые люди, которые в итоге тепло нас встретили. Мы за 10 секунд спели им глупую песенку, за что получили по большому пакету конфет, горячие пирожки, деньги, а в придачу они еще накормили нас варениками и напоили компотом! Все-таки не всех людей деньги меняют в худшую сторону. © Палата № 6 / VK
- В 5 лет я узнала, что если под елку поставить валенок, то там появится подарок. Сделала. Наутро — ничего. Я плакала. Родители объяснили, что подарок не влез в мой валенок,
и предложили папин. На следующий день там лежал потрясающий леденцовый лебедь в красивой прозрачной обертке с бантиком. Его крылья и клюв были невероятно тонко сделаны и точны, будто леденцовую копию уменьшили с оригинала. Было безумно вкусно, и это одно из самых ярких воспоминаний из моего детства. А в 31 год я узнаю, что папа всю ночь после моих детских слез лепил этого лебедя вручную из сахара, выводя кружевную красоту крыльев из сиропа. До сих пор он не считает этот поступок чем-то особенным, а у меня слезы наворачиваются от умиления и благодарности за мои счастливые детские воспоминания. Спасибо, пап! © turum1988 / Pikabu
- Мне было лет 5–6. Под Новый год папе объявили, что нас приглашают от его работы на корпоратив с детьми. Каждый ребенок должен был выйти и рассказать стишок или спеть песенку, чтобы получить приз от Деда Мороза. Родители сказали, что я уже взрослый и должен подготовиться сам. Я подошел к этому делу со всем старанием, даже надел костюм и галстук. Когда мы ехали на мероприятие, папа спросил: «Ты подготовился?» Я сухо ответил: «Да».
Было заметно, что отец к концу года сильно устал и все это было ему в тягость. Войдя в помещение, я увидел много крайне суровых мужчин и их детей, которые вовсю репетировали свои выступления. Я встал у окна и открыл взятую с собой книгу. Папа подошел ко мне и спросил:
— Ты точно готов? Что хоть подготовил?
— Песню про любовь.
— Весь в мать!
Спустя несколько выступлений пришла моя очередь. Песня принесла мне овации, а папе — несколько седых волос и подколки от коллег. Я спел «Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся». Исполнил ее с полной отдачей, отыгрышем и абсолютным непониманием спетого. © LarsenState / Pikabu
- Третий день после Нового года. Еды просто море. Бабушка решительно настроена от нее избавиться, так как скоро испортится. Говорит: «Собирайся, гостинец тете Наде отнесешь». Я оделась, отнесла гостинец и собираюсь идти обратно. Тетя Надя меня останавливает и с довольным лицом протягивает тарелку зимнего салата: «Куда ты без подарка от меня?» Две бабки 40 лет дружат. Моя осталась, мягко говоря, расстроена таким подарком. © Подслушано / Ideer
- В детстве мы с сестрой рисовали свои новогодние пожелания на листочке и приклеивали его к окну, чтобы Дед Мороз увидел. В Новый год на подоконнике стояли пакеты с подарками, и мама, делая вид, что это мусор, хотела их выкидывать. Мы с сестрой начинали уверять, что это не мусор, а подарки. Мама искренне не верила нам, а мы прыгали и пытались убедить ее, что это все Дед Мороз. И поражались, как он так незаметно проносил их к окну. Спасибо родителям за новогодние чудеса. © Подслушано / Ideer
- Где-то 12 лет мы с родителями жили в коммунальной квартире, воспоминания о которой не самые приятные, кроме одного. Был конец декабря. Елка наряжена, комната украшена гирляндами, в вазочке лежат ароматные мандарины. Вечер. Мама повела меня умываться. Я хорошо запомнила, что в комнате было темно, когда мы уходили. Возвращаемся из ванной, я открываю дверь и замираю на пороге. На елке горят огни, а под ней стоит большая розовая ванна для Барби. Для меня это было настоящее новогоднее чудо и лучший вечер. © Подслушано / Ideer
- В тот Новый год не получилось ни елку достать, ни сделать праздничный стол. Я была сильно расстроена. И настроение мое испортилось окончательно, когда родители поругались. Я сижу на кухне и плачу, в этот момент на домашний телефон звонит дедушка в отличном настроении и говорит: «Внучка, жди нас, мы идем!» И вот примерно через 20 минут в нашу дверь врывается целый табун родственников — с елкой, продуктами и подарками. Этот Новый год запомнился мне надолго, ведь столько эмоций я тогда испытала, столько радости... © Подслушано / Ideer
А если вам хочется еще поностальгировать, у нас есть подборка новогодних фото прямо из детства. Наверняка такие есть почти у всех.
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