16 врачей, которые на приеме ляпнули такое, что пациенты в глубокий осадок выпали

Все мы периодически обращаемся к врачам, и от их навыков порой зависят не только наше здоровье, но и жизнь. А ведь им приходится сталкиваться и с хронической усталостью, и с выгоранием, и с не всегда вежливыми пациентами. Мы уверены, что хороших и ответственных медработников больше, чем тех, о которых рассказали герои сегодняшней подборки.

Посетителям поликлиник тоже есть, что рассказать, эта статья — тому подтверждение.

Порой врачам приходится сталкиваться с необъяснимыми явлениями на работе: то из одной пустой палаты звуки колыбельной раздадутся, то из другой вдруг бесследно кровать исчезнет.

Впрочем, пациенты тоже порой чудят, как показывает подборка откровений медицинских работников. Чего только стоит папаша, который вызвал «скорую» для сына, а потом перезвонил, мол, отмените «заказ».