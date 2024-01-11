16 врачей, которые на приеме ляпнули такое, что пациенты в глубокий осадок выпали
Все мы периодически обращаемся к врачам, и от их навыков порой зависят не только наше здоровье, но и жизнь. А ведь им приходится сталкиваться и с хронической усталостью, и с выгоранием, и с не всегда вежливыми пациентами. Мы уверены, что хороших и ответственных медработников больше, чем тех, о которых рассказали герои сегодняшней подборки.
- Школьный обязательный медосмотр, сидим толпой у психиатра — несколько мальчиков и две девочки. Долго сидим. Мальчишки трясутся от страха. Потому что каждого психиатр держит минут по 15, спрашивает таблицу умножения, задает хитрые задачки на логику и прочее. Если не отвечают ни на что — может на карандаш взять. Ну пацаны и дрожат, а я сижу спокойная, предвкушаю, как он меня поспрашивает. И вот парни прошли, остались девочки, захожу первая. Меня ничего не спросил, говорит, иди. Я такая: «В смысле? А где задачки?» И он выдает: «Ой, ну вам, девочкам, чтобы кашу варить, много ума не надо».
- Мне делали сканирование плотности костей. Через какое-то время зашел врач и сказал, что у меня остеопороз. Я был очень удивлен, потому что был в больнице совершенно не по этому вопросы. В итоге оказалось, что врач перепутал мою карту с картой пожилой дамы из соседней палаты. У меня же вообще не было никаких проблем, связанных с плотностью костей. © Curleysound / Reddit
- Я пришел в больницу с жалобами на лихорадку и боль в теле. Во время приема я сообщил врачу, что у меня есть аллергия на нестероидные противовоспалительные препараты, и он сказал, что подберет мне что-нибудь другое. После я вернулся домой, принял выписанное лекарство, и у меня моментально началась аллергическая реакция. Еле добрался до неотложки, где меня накачали кучей всяких лекарств. Когда уже другой врач спросил, зачем я принял препарат, на который у меня аллергия, я рассказал ему про первый прием. Мне кажется, что в итоге он написал жалобу на того врача, потому что после этого инцидента я его не видел. © bearyken / Reddit
- Когда мне было 14-15 лет, я страдала от сильнейших болей во время каждой менструации. Тогда один из врачей в качестве решения проблемы предложил мне родить. С его слов, это должно было исправить ситуацию. Спустя 9 лет мне диагностировали эндометриоз.
© Katie Morgan / Quora
- У моей подруги были изнурительные мигрени. Боль доходила до такой степени, что она не могла работать или что-либо делать. Прием к врачу она ждала почти месяц. После краткого осмотра врач сказал: «С вами все в порядке. Просто занимайтесь спортом, и головные боли пройдут». © wheresmychin / Reddit
- Я была беременна. Две медсестры по очереди пытались взять у меня кровь из вены. От перетягивания жгутом я «поплыла». Они, охая и ахая, положили меня на кушетку. Зашла санитарка с ведерком, глянула на это все. Сходу с одного раза взяла кровь и пошла дальше по своим делам! © Шоколадный кравасан / ADME
- Мне было 14 лет. В один из дней у меня сильно заболел живот, я позвонила маме, и она отправила меня к терапевту. Врачом был пожилой мужчина. Как только он услышал мои жалобы, он сказал, что причина боли — месячные. Он заверил, что мне не о чем беспокоиться, и отправил меня домой. Там меня и застала бабушка. Мое состояние ее не на шутку встревожило. Она померяла температуру, и та оказалась повышенной. Затем она выслушала мою историю про врача, сгребла меня в охапку и в срочном порядке повезла к врачу. Там выяснилось, что мне требуется срочная операция по удалению аппендикса. Хирург сказал бабушке, что если бы мы прождали еще час, то аппендикс бы попросту лопнул. © Gail Olive / Quora
- Мой врач посоветовал мне пить газировку, чтобы избавиться от камней в почках.
© Amber333 / Quora
- Поступил я как-то в отделение неотложной помощи с ужасной температурой и рвотой. Врачи осмотрели меня и сказали, что мне следует срочно удалить аппендикс. Так как эта больница была не очень хорошей, я решил делать «срочную операцию» в другой и поспешил туда. Там врачи мне сказали, что у меня серьезная бактериальная инфекция, и аппендикс тут вообще ни при чем. © Maura12345 / Reddit
- Я плохо себя чувствовал, так как у меня был сильный и непрекращающийся кашель. В попытках решить эту проблему я обошел множество специалистов — от ЛОРа до онколога. И вот на приеме ЛОР сказал, что для того, чтобы избавиться от кашля, мне нужно просто перестать кашлять. И на это мудрое умозаключение ему понадобилась куча лет в универе. © Mike Gershowitz / Quora
- Сижу я на приеме у дерматолога, а она мне заявляет: «Я слышала, что вы стоматолог. Никто не пойдет к вам с такой кожей! Вам нужен ботокс, филлеры и другие процедуры. И вообще вы выглядите намного старше 30 лет». Я не растерялась: «Если бы вы удосужились заглянуть в мою карту, вы бы знали, что мне 45. Я отличный стоматолог со здоровыми зубами. До свидания!» © Nipa Sheth / Quora
- Делали мне кесарево. Ребенка уже достали, начали зашивать. Два врача во время работы общаются между собой: «Ой, смотри, аппендикс вышел. Давай отрежем?» Мне в этот момент показалось, что они и правда его отрежут, и я им говорю: «Не надо мне ничего отрезать!» А они заглядывают ко мне через ширму и весело так: «Да мы шутим». Что-то мне не смешно было тогда. © Tatyana Zaripova / ADME
- Был в моей жизни один хирург. На мои жалобы на боли в коленях он пожал плечами и выдал: «Ну, а я что сделаю? Попейте что-нибудь. Если не поможет, ну... к врачу сходите».
Посетителям поликлиник тоже есть, что рассказать, эта статья — тому подтверждение.
- Однажды у меня воспалился вросший ноготь на ноге. На приеме врач пытался разрезать и выковыривать его чем-то вроде плоскогубцев. При этом он не использовал никакого обезболивающего. Было безумно больно. В итоге у него так ничего и не вышло, и мне пришлось отправиться к ортопеду. Тот обезболил палец и решил проблему за две минуты. В конце он сказал больше никогда не ходить к первому доктору. © Sam_i_am_68 / Reddit
- Мне врач сообщил: «Поздравляем с пропущенными месячными. Это менопауза». Не угадал, это беременность. Сейчас мне 49, и у меня маленький ребенок. © girlsgothustle / Reddit
- Подруга почувствовала себя плохо — погнали по врачам: лор, хирург, гинеколог. Заходит к гинекологу, жалуется, а она ей: «Так, стоп, а не гайморит ли у вас? Голос такой характерный». Да, гайморит оказался. Но у лора она уже была, и он гайморит-то и не заметил. © Bet17 / Pikabu
Порой врачам приходится сталкиваться с необъяснимыми явлениями на работе: то из одной пустой палаты звуки колыбельной раздадутся, то из другой вдруг бесследно кровать исчезнет.
Впрочем, пациенты тоже порой чудят, как показывает подборка откровений медицинских работников. Чего только стоит папаша, который вызвал «скорую» для сына, а потом перезвонил, мол, отмените «заказ».