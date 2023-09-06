16 врушек, которым ни капельки не стыдно за свой обман

Нас с детства учили тому, что врать — нехорошо. Но иногда ложь бывает во благо, или, по крайней мере, так считают герои нашей статьи. Ведь порой лучше сказать неправду, чем потерять дружбу, перспективную работу или хорошие отношения с родными.