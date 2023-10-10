16 ярких женщин, которые устали оглядываться на мнение окружающих и теперь носят что хотят

Дамам с пышными формами нельзя носить обтягивающую одежду и показывать руки и ноги. Все женщины после 35 должны «одеваться по возрасту». Все вот эти так называемые правила у нас уже в печенках сидят. Вот и героини нашей статьи чихать на них хотели. Они выбирают одежду по душе, а уж что там кто подумает — совершенно неважно.

«Меня не волнует, что в этом платье видно живот. Важно просто чувствовать себя хорошо в том, что носишь»

«Мой наряд Барби»

«Оделась так, потому что на улице было очень жарко. И впервые мне было совершенно безразлично, что подумают люди»

«Это так здорово — не беспокоиться о том, кто там что скажет».

«Я всю жизнь стеснялась своей фигуры, а теперь без смущения ношу обтягивающие платья. У меня кризис среднего возраста?»

«Долго думала и все-таки решилась купить этот комбинезон. И нисколько не жалею»

«Мне потребовалось 55 лет, чтобы начать носить одежду, которая делает меня счастливой»

«Меня больше не беспокоит, как смотрится мой живот в обтягивающей одежде. Мое тело создано для того, чтобы его обнимали»

«Чувствую себя русалкой. С тех пор как заболела, я набрала вес, но меня это уже не волнует»

«Сегодня на семейном собрании меня назвали клоуном. А все потому, что я оделась вот так»

«Раньше меня бы задели такие слова, но сейчас они только придают сил. Плевать на чужое мнение, я выгляжу классно».

«Какая-то старушка сказала, что моя обувь — самая уродливая из всех, которые она когда-либо видела»

«Это один из моих любимых летних нарядов. Что думаете?»

«В этом наряде я чувствую себя такой женственной»

«Это чудовище из меха, созданное Christian Dior в 1980-х годах, согревало меня во время прогулок в метель»

«Было ли это платье нелепой покупкой? Да! Я в восторге? Да!»

«В этом наряде я действительно похожа на старушку, но кому какое дело»

«Мне 41 год. Я искренне верю, что женщины в любом возрасте могут одеваться, как им нравится. Лишь бы они чувствовали себя комфортно и стильно»