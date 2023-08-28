16 занятных переписок с клиентами, которые ну просто нельзя не выложить в интернет

Работа с людьми — это всегда шоу. А в переписке, в отличие от реальной жизни, люди не всегда считают нужным сохранять лицо, и нередко режут правду-матку. Следующие курьезные диалоги между клиентами и поставщиками услуг стоят того, чтобы их прочитать.

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