16 историй о женщинах, чья беременность, словно волна, накрыла сюрпризами с головой

Если сопение собственного носа мешает вам спать, а мысль о торте, съеденном мужем, заставляет плакать, возможно, пришло время купить тест на беременность. А о том, какие сюрпризы подкинуло будущим мамам как их собственное тело, так и окружающие люди, расскажут следующие истории.

В супермаркете в кондитерском отделе стоит парочка: беременная женщина и ее мужчина. Женщина, видимо, на последних денечках, даже стоять тяжело. И вот она, подбирая слюни, никак не может определиться с выбором торта. И тот хочется, и этот, и еще вон тот. И вообще, сладкого хочется жуть как, если сейчас не съем, то прямо с ума сойду. Любящий муж, не колеблясь, берет все 3 торта. Два в одну руку и один — в другую, в которой телефон. Разворачиваются уходить, как телефон падает. Экран — в паутину. Секундное замешательство, и женщина облегченно выдыхает:

— Фу-у-у-х, хорошо, что не торт уронил. © FluffyMagpie / Pikabu

— Фу-у-у-х, хорошо, что не торт уронил. © FluffyMagpie / Pikabu День рождения мужа пришелся на третий триместр моей беременности. Я уже несколько недель ощущала шевеление ребенка, но муж еще ни разу не чувствовал его. Мы вернулись из итальянского ресторанчика и с удобством расположились на кровати. Муж положил голову на мой живот, как тут дочурка ударила его ногой прямо между глаз, достаточно сильно, чтобы он испугался. После чего мы оба засмеялись, и я сказала: «С днем ​​рождения, папуля!» © Lynn Wagner / Quora

© Lynn Wagner / Quora Как-то друг мужа повез нас гулять и торжественно привез меня к железнодорожным путям. Я посмотрела на него в недоумении. А он сказал: «Ну, можешь нюхать. Я читал, что беременным нравится запах шпал!» © Дарья Аксёнова

Мне в беременность мешало сопение собственного носа. Я от него просыпалась. Потом началась экзема. От нее тоже просыпалась. Еще просыпалась раз 5 за ночь в туалет сбегать. Потом родился ребенок. Ребенок просыпался по 5 раз за ночь, а днем спал по полчаса. Еле в порядок привела свой сон. © SamsungGalaxyS10 / Pikabu

Знакомая профессор раньше работала акушеркой. И рассказала, что однажды она увидела мужчину, который перебегал из одного родильного зала в другой. У него в разных палатах лежали жена и любовница, и оказалось, что обе забеременели от него. У обеих примерно в одно время начались схватки, и они родили в один и тот же день . При этом жена бушевала из-за того, что женщина, с которой он изменял ей, забеременела после нее, но родила ребенка на 10 минут раньше. © ThrowDiscoAway / Reddit

. При этом жена бушевала из-за того, что женщина, с которой он изменял ей, забеременела после нее, но родила ребенка на 10 минут раньше. © ThrowDiscoAway / Reddit Когда мама была беременна, она сказала папе, что ей хотелось отгрызть кусочек от новенького, свежего кирпича. Не знаю, были ли она вполне серьезна, но папа полез под забор строительного магазина, чтобы украсть кирпич, и как итог — попался охране. © kendallz / Reddit

Всегда готовил жене на завтрак свои фирменные оладьи с яблоками. Теперь она забеременела, я сделал все то же самое, а она попробовала и отказалась есть, мол, что-то с ними не так. Подошла к холодильнику, взяла колбасу, намазала майонезом и съела вместе со сладкой булочкой, запив все молоком. © Палата № 6 / VK

Сестра попросила меня быть подружкой невесты на ее свадьбе. Я с радостью согласилась. И тут я узнала, что беременна, а срок родов примерно совпадает с датой свадьбы сестры. При учете, что мы с мужем безуспешно пытались завести ребенка в течение нескольких лет, для нас это — огромное счастье. И лишь сестра раздражена из-за того, что я, возможно, не смогу присутствовать на ее торжестве. И злится, что больше внимания семьи привлечет рождение ребенка, а не ее свадьба. © PregnantSister987 / Reddit

И лишь сестра раздражена из-за того, что я, возможно, не смогу присутствовать на ее торжестве. И злится, что больше внимания семьи привлечет рождение ребенка, а не ее свадьба. © PregnantSister987 / Reddit В последний месяц беременности я сильно боялась родов. И когда ложилась спать, то начинала на нервной почве чесаться. Начиналось все с пальцев на ногах, поднималось выше и выше. Чесалось все, даже кончики ушей! Ни о каком сне речи не шло совершенно. И вот как-то муж, встав 5 часов утра, не нашел меня в кровати рядом. Услышал всхлипы, прибежал на кухню, и увидел, как я плачу и чешу себе спину пластиковой вилкой для салата. Ну вот и что тут делать? Пошел, набрал теплую ванну, загрузил туда домашнего бегемотика, в которого превратилась его жена, и мочалкой аккуратно успокаивал кожу, чтобы я ее с себя не содрала. © 9Izva / Pikabu

«Недавно с женой досмотрели последний сезон „Рассказа служанки“. А тут, придя после работы домой, вижу на столе это. Мы вместе почти 10 лет, и все это время пытались стать родителями. В силу возраста уже решили отказаться от этой идеи, а тут такой сюрприз».

Моя подруга, будучи беременной двойней, пошла в супермаркет. Она проходила мимо полок со всякими соленьями, когда у нее внезапно отошли воды, и на пол пролилось немало много жидкости. Чувствуя, что сгорит от стыда от того, что это выглядит, будто она описалась, подруга, недолго думая, вылила на пол содержимое одной из банок с огурцами, после чего ушла. А сейчас даже не может внятно объяснить свое поведение. © listen- / Reddit

Мама рассказывала, что я парализовал ее ниже пояса на несколько часов, потому что решил вздремнуть на ее спинном мозге в третьем триместре. Врач на это лишь сказал: «Не переживайте, вы снова сможете двигаться, как только ребенок проснется». © AbsolXGuardian / Reddit

© AbsolXGuardian / Reddit Уже была в роддоме, ходила с трудом, а тут еще и лето, неимоверная жара. Муж пришел проведать, а я предложила прогуляться. В общем прогулку я закатила километров на 35, с самого дальнего района города, по береговой линии, через все прибрежные районы города пешком в довольно быстром темпе. Больше меня так ни разу не накрывало. Зато сын родился очень активный, спортсмен. © Анна Тартынских-Соколова

Во втором триместре я упала на пол, словно маленький ребенок, бьющийся в истерике, и рыдала, потому что моя собака любит мужа больше меня. © thekaiserkeller / Reddit

Помню, купила на развес трехкилограммовый торт «Лакомка», тот, что с толстым-толстым слоем вареной сгущенки сверху. Отрезала по куску себе и мужу, но ему кусок побольше. Ну он и съел свой кусок, а я часа три прорыдала в ванной из-за того, какой он невнимательный: не заметил, что мой кусок меньше! Хотя торта-то осталось еще ого-го сколько — иди и ешь, сколько влезет. До сих пор не знаю, что это было, но больше не повторялось. © Елена Ивановна

У меня приятельница на 9-м месяце полезла на стремянку вешать занавески в комнате с высотой потолка 3,2 метра. Потому что у мужа дикая боязнь высоты, а солнышко по утрам спать мешало. Причем муж спокойно отнесся — стоял рядом, стремяночку держал. © ФьюАлка / ADME

© ФьюАлка / ADME Рассказала мама. На 42-й неделе беременности она никак не могла разродиться. Уже даже перестановку в квартире сделала, а признаков родов никаких. Тогда она решила переставить небольшой комод из одной комнаты в другую. Начала передвигать, а он зацепился за линолеум и перекрыл выход из комнаты. Мама решила перелезть через него. Залезла наверх, а слезть не может. Приходит домой папа, а там картина маслом: его жена сидит на комоде посреди дверного проема и читает газету. Он посмотрел на это и сказал единственную фразу: «Я, конечно, знал, что вы при беременности странные, но не настолько же». © Не все поймут / VK