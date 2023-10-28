16 женщин, которые махнули рукой на условности и обрезали наконец волосы

Волосы — один из самых выразительных элементов нашей внешности. Прическа может сказать намного больше, чем мы думаем, и она способна изменить восприятие нашей личности как снаружи, так и изнутри. Поэтому поход к стилисту за новым образом — отличный способ взглянуть на себя с нового угла и получить массу новых радостных впечатлений. Так и поступили героини нашей подборки.

И сразу лет 10 скинули! © pascalsgirlfriend / Reddit

2. «В 47 решилась на кардинальную смену имиджа»

«Я так боялась, что стрижка сделает меня старше».

3. «Хочу показать, как менялись мои волосы на протяжении трех десятков лет»

4. «Думаю, отращивать или пока остановиться на последней стрижке»

5. «Подстриглась спонтанно. Теперь думаю, идет мне или нет»

6. Нелегкий выбор: длинные волосы придают томность, а короткие — легкость

Одна из тех счастливиц, которых длинные волосы делают моложе. © AffectionateMud4930 / Reddit

7. С таким эффектом от новой прически придется менять паспорт

Тот случай, когда блонд немного «размывает» красоту. © Mimialexa1000 / Reddit

8. «Впервые решилась подстричь волосы. Хотела повторить образ Одри Хепберн»

9. «Всегда думала, что мое лицо полноватое для такой стрижки, но рискнула и вот результат!»

10. «Сгоряча решилась на стрижку»

«Всегда хочу длинные волосы. Но как только они отрастают ниже плеч, они мне быстро надоедают, хочется покороче сделать».

11. Когда не жаль убрать длину, ведь получилось очень круто

На фото «после» сразу видно, что твоя самооценка взлетела до небес. © nerdinahotbod / Reddit

12. «Остригла локоны и теперь в смятении. Не так много вариантов укладки осталось»

13. «Обрезала челку. Что думаете, идет мне?»

Потрясно. А как распахнулись глаза! © IndependentPoundCake / Reddit

14. «Меня умоляли не делать этого... Но я никого не послушала»

15. «Так давно не носила короткую стрижку, в восторге от работы стилиста»

16. «Решилась на большие перемены»

Как мило вышло! Напомнила мне молодую Натали Портман. © Sufficient_Car1267 / Reddit