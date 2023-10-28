16 женщин, которые махнули рукой на условности и обрезали наконец волосы
Волосы — один из самых выразительных элементов нашей внешности. Прическа может сказать намного больше, чем мы думаем, и она способна изменить восприятие нашей личности как снаружи, так и изнутри. Поэтому поход к стилисту за новым образом — отличный способ взглянуть на себя с нового угла и получить массу новых радостных впечатлений. Так и поступили героини нашей подборки.
1. «Стрижку сделала сама»
- И сразу лет 10 скинули! © pascalsgirlfriend / Reddit
2. «В 47 решилась на кардинальную смену имиджа»
«Я так боялась, что стрижка сделает меня старше».
3. «Хочу показать, как менялись мои волосы на протяжении трех десятков лет»
4. «Думаю, отращивать или пока остановиться на последней стрижке»
5. «Подстриглась спонтанно. Теперь думаю, идет мне или нет»
6. Нелегкий выбор: длинные волосы придают томность, а короткие — легкость
- Одна из тех счастливиц, которых длинные волосы делают моложе. © AffectionateMud4930 / Reddit
7. С таким эффектом от новой прически придется менять паспорт
- Тот случай, когда блонд немного «размывает» красоту. © Mimialexa1000 / Reddit
8. «Впервые решилась подстричь волосы. Хотела повторить образ Одри Хепберн»
9. «Всегда думала, что мое лицо полноватое для такой стрижки, но рискнула и вот результат!»
- Просто шик! Риск оправдался. © ****sapuggin / Reddit
10. «Сгоряча решилась на стрижку»
«Всегда хочу длинные волосы. Но как только они отрастают ниже плеч, они мне быстро надоедают, хочется покороче сделать».
11. Когда не жаль убрать длину, ведь получилось очень круто
- На фото «после» сразу видно, что твоя самооценка взлетела до небес. © nerdinahotbod / Reddit
12. «Остригла локоны и теперь в смятении. Не так много вариантов укладки осталось»
13. «Обрезала челку. Что думаете, идет мне?»
- Потрясно. А как распахнулись глаза! © IndependentPoundCake / Reddit
14. «Меня умоляли не делать этого... Но я никого не послушала»
15. «Так давно не носила короткую стрижку, в восторге от работы стилиста»
16. «Решилась на большие перемены»
- Как мило вышло! Напомнила мне молодую Натали Портман. © Sufficient_Car1267 / Reddit
Практика показывает, что иногда правильно уложенная челка или отстриженные несколько сантиметров волосы могут преобразить лицо неожиданно сильно. Профессиональный стилист с помощью ножниц и расчески и подчеркнет глаза, и освежит цвет кожи, и сделает акцент на бровях. Главное — не бояться экспериментов и слушать свой внутренний голос. Он точно не ошибется.