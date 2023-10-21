16 женщин, которые выглядят настолько молодо, что дата рождения в паспорте кажется опечаткой

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Одна из величайших загадок человечества до сих пор остается неразгаданной: как некоторым женщинам удается выглядеть вечно молодыми? Порой кажется, что они знают какой-то секрет, но никому не хотят его рассказывать.

«Выкладываю фото в честь своего 75-летия. На фото я в 1965 году и сейчас»

Да вы почти не изменились! © Willyrottingdegree / Reddit

«Недавно развелась. Мне 33 года»

«Селфи 33-летней женщины»

«Мне 47. Интересно, выгляжу ли я на свой возраст?»

«Что скажете, когда узнаете, что мне 41?»

«Мне 36. Любопытно узнать ваше мнение»

«Неделю назад мне исполнилось 29»

«На первом фото мне 20 лет, а на втором фото 29. Иногда на работе люди спрашивают, чей я ребенок»

Как профессиональный врач, я диагностирую у вас детское лицо. © Zuka134 / Reddit

«Мне 29. Решила покрасить волосы в розовый»

«46 лет. Сегодня начала чувствовать свой возраст»

Посмотрите еще на 16 сногсшибательных дам, которые выглядят на сколько угодно, но только не на свой настоящий возраст

«Как бы вы меня оценили? Мне 29 лет»

«47-летняя мама играет на арфе. Выгляжу ли я на свой возраст?»

Я поверю, если вы скажете, что вам 27 лет. © Adventurous-Doctor43 / Reddit

«Просто хочу повысить самооценку. Мне 48. Верите?»

«Сижу с другом и улыбаюсь в свои 49 лет»

«Мне 33, и я снова покрасила волосы»

«Мне 40. Я уставшая мама, поэтому у меня большие мешки под глазами»