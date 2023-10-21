16 женщин, которые выглядят настолько молодо, что дата рождения в паспорте кажется опечаткой
Одна из величайших загадок человечества до сих пор остается неразгаданной: как некоторым женщинам удается выглядеть вечно молодыми? Порой кажется, что они знают какой-то секрет, но никому не хотят его рассказывать.
- Да вы почти не изменились! © Willyrottingdegree / Reddit
«Недавно развелась. Мне 33 года»
«Селфи 33-летней женщины»
- Ну, максимум 25 лет. © justalittlebear01 / Reddit
- Женщина, вы купаетесь в источнике молодости? Выглядите лучше, чем некоторые 20-летние. © isnack / Reddit
«Мне 47. Интересно, выгляжу ли я на свой возраст?»
«Что скажете, когда узнаете, что мне 41?»
«Мне 36. Любопытно узнать ваше мнение»
- Ваши глаза просто райские. © Feisty-Entry7023 / Reddit
«Неделю назад мне исполнилось 29»
«На первом фото мне 20 лет, а на втором фото 29. Иногда на работе люди спрашивают, чей я ребенок»
- Как профессиональный врач, я диагностирую у вас детское лицо. © Zuka134 / Reddit
«Мне 29. Решила покрасить волосы в розовый»
«46 лет. Сегодня начала чувствовать свой возраст»
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«Как бы вы меня оценили? Мне 29 лет»
«47-летняя мама играет на арфе. Выгляжу ли я на свой возраст?»
- Я поверю, если вы скажете, что вам 27 лет. © Adventurous-Doctor43 / Reddit
«Просто хочу повысить самооценку. Мне 48. Верите?»
«Сижу с другом и улыбаюсь в свои 49 лет»
- Простите, 49? Где этот источник молодости? © ****inXsweetXpickle / Reddit
«Мне 33, и я снова покрасила волосы»
«Мне 40. Я уставшая мама, поэтому у меня большие мешки под глазами»
Судьба непредсказуема: одни стали счастливчиками и выглядят значительно моложе своего возраста, а другие привыкли к обратной ситуации. Но несмотря на это, важно помнить, что возраст — это всего лишь число, а молодость у каждого человека внутри.
Фото на превью Throwawaypicsofme / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 женщин, которые выглядят настолько молодо, что дата рождения в паспорте кажется опечаткой
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