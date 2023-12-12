16 мужчин, которые так и хотят сказать своим женщинам: «Ты мой чудик, но самый любимый»
Отношения, даже если они уже очень длительные, практически никогда не бывают предсказуемыми. Кажется, будто знаешь человека, как облупленного, а тот как возьмет, да и учудит что-нибудь. Мужчины из нашей подборки поведали, как их любимые жены и девушки не дают им скучать.
- Под конец года у нас постоянно происходит какая-то фигня. То проблемы с деньгами, то ломается что-то, а частенько — все разом. Этот год — не исключение. У жены начальство сменилось, мозги им там полоскают знатно. Тут еще и стиральная машинка стала барахлить. Я ее уже разбирал, собирал — тщетно. Денег на новую нет. Но жена «применила магию»: каждый раз, когда машинка барахлит, она берет и стучит по ней, приговаривая: «Слышь, не ври, нормально у тебя все!» И буквально через минуту запускается стирка. Не знаю, как это работает, но у меня так не выходит, сколько бы я ни орал на нее. Во вторник решил постирать рабочие вещи, жена на работе, полчаса пытался договориться со стиралкой — не удалось, набрал жену, включил громкую, она как крикнет свою заветную фразу — и машинка заработала. Магия какая-то! © Рабочие истории / VK
- Моя девушка обожает маленькие открытки и радуется даже простому букету цветов. Я то всегда думал, что надо извернуться, чтобы сделать ее счастливой. Но потом увидел, как она во все 32 зуба улыбалась от простой маленькой открытки. © Big-Routine222 / Reddit
- Мой парень был, мягко говоря, в шоке, когда увидел, как я отдираю с лица маску-пленку. Минуты две не шевелился, а потом, видимо, собрался с силами и на полном серьезе выдал: «У тебя так часто кожа слезает прям слоями?» © СИТУАЦИЯ / VK
- Я проснулся посреди ночи от духоты. Стал стягивать одеяло, но тут жена как выдаст: «Не нарушайте данные». К слову, она биолог, который работает с большим массивом данных. Я тогда смог лишь спросить: «Что?» А она продолжает: «Я несколько часов билась, чтобы все было идеально, сейчас мы все анализируем, скоро результаты будут готовы». И лицо у нее такое расслабленное, счастливое и умиротворенное. Сон окончательно покинул меня. Я говорю: «Дорогая, это не данные, это одеяло». Она так расстроилась. Но уже через 10 секунд самозабвенно похрапывала. © cdskip / Reddit
- Как-то встретились с друзьями. Зашел разговор о наших благоверных. Я женился недавно, поэтому все ко мне обратились, мол, как ты от ее обид откупаешься. Оказалось, что их жены прощают, только если мужья прибегут с цветами, шубами, ювелиркой. Когда узнали, что моя жена ничего не просит за примирение, позавидовали, говорят, мол, повезло, не тратишься на капризы. Ага, да я лучше ей бы кольца каждый раз покупал, чем выслушивал лекции и обиды по три часа. © Подслушано / VK
- Жена устроилась на работу недавно, мне ее невероятно жаль, видно, что она не вывозит такой напряг, но любимая меня не слушает. Я в выходной отоспался хорошо, встал, а жена в одежде спит на диване. Удивился, будить не стал. Она сама проснулась спустя пару часов, вышла на кухню, а я ее спрашиваю, мол, почему спала на диване, да еще и в одежде. Жена ответила: «Дочь в школу отвела и рухнула без сил досыпать». Я поставил свою кружку и тихонько сказал: «Зай, но сегодня же суббота». Сонная первоклашка сама не поняла, почему ее привезли в школу, но не растерялась. Пошла к учителям, которые с ней посидели пару часиков, пока я не приехал. © Палата № 6 / VK
- Разговорились с двоюродным братом, он поведал историю. Как-то раз он сидел и смотрел телевизор, в комнату зашла жена и давай орать: «Ты думаешь только о себе! Ты невнимательный! Я вообще не понимаю, почему я вышла за тебя замуж!» — и все в таком духе. Оказалось, что причина такой агрессии в том, что он забыл положить масло в холодильник. Пришлось извиняться. © ******able / Reddit
- Просыпаюсь от того, что жена орет: «Валера, вставай! Я рожаю!» Я за секунду подорвался, с еще полузакрытыми глазами начал натягивать джинсы и искать ключи от машины, и только потом до меня дошло: какое «рожаю»? Она ж не беременна. Но рефлекс остался. Отец 4 детей. © СИТУАЦИЯ / VK
- Жена как-то ругалась на меня из-за какой-то мелочи. В ходе ссоры она выпалила: «Не хочу больше тебя видеть». А потом резко развернулась и врезалась в стену. Следующие полчаса она обвиняла меня в том, что я поставил стену на этом месте. К слову, мы в этом доме прожили пару лет, и я никаких стен там сам не ставил. © FrapAchino / Reddit
- Я, конечно, все понимаю, но мне никто не говорил, что беременность — это так сложно! Моя любимая на шестом месяце, у нас с ней полный набор: токсикоз, перемены настроения, боль в суставах, странные вкусовые предпочтения и так далее. Но я вообще не ожидал того, что она захотела два дня назад. Подходит ко мне вечером, я как раз ужин готовил, и говорит: «Хочу гуся!». Я чуть суп не перевернул! Думал, шутит, но нет, она мне уже два дня мозги парит, что хочет завести гуся! Понятия не имею, что делать, но гуся покупать в квартиру я точно не собираюсь. © Палата № 6 / VK
- Моя девушка — ужасный трудоголик. Мы встречаемся 4 года, но я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Сейчас она работает с утра до ночи над нашим общим делом, а раньше приходила со своей работы домой и еще садилась делать заказы с фриланса. Если что, я тоже работаю, просто не так много. И не то, чтобы нам денег не хватало, просто ей так нравится. Иногда она берет перерыв и сообщает, что следующую неделю-две, иногда месяц, не будет работать, тогда все остается на мне. Я и не жалуюсь, ведь понимаю, что ей нужен отдых, но он у нее своеобразный. Еще в студенческие годы моя любимая прошла курсы по выравниванию волос, поэтому во время своего отпуска она набирает девушек и делает им кератин. Тогда наша квартира превращается в салон красоты. Больше всего меня удивляет то, что девушка от этого такая счастливая и совсем не устает. © Палата № 6 / VK
- Мы с женой оба терапевты, работаем в одной больнице. И вчера она предъявила мне, что ее бесит, когда пациенты говорят ей, какой я умный и хороший врач. © saviorchall / Reddit
- Застрял в лифте. Звоню своей девушке, чтобы та вызвала ремонтников, так как кнопка вызова не работает. Любимая, услышав, что я застрял, выдала: «Отлично! Теперь у тебя наконец-то появилось время, чтобы меня выслушать. Даже не вздумай бросать трубку!» 2 часа мы с ней выясняли отношения, и только после этого она взяла и включила рубильник. Договорилась с электриком и спланировала остановку лифта со мной! © СИТУАЦИЯ / VK
- Полюбил свою будущую жену за то, что она на тот момент по сравнению со сверстницами была серьезной, даже, можно сказать, строгой, а не легкомысленной. И вот спустя 10 лет меня передергивает от этих ее качеств. Постоянное соблюдение диеты, это не ест, то не ест, не пьет. Постоянные тренировки, утренние прогулки не потому что хочется, а потому что надо и полезно. Дома все по полочкам, все стерильно, думаю, даже с пола можно есть. Все четко по графику. Все отпуска, выходные, каждая свободная минута — расписаны. А так хочется завалиться вечерком на диван, обложиться чипсами и вместе втыкать в телевизор, которого у нас, к слову, нет, тоже из-за нее. Да, она отлично выглядит, но мне так скучно в этом вечном режиме. © Подслушано / VK
- Как-то раз моя жена разругалась со мной из-за белья. Я увидел чистое белье и убрал, но она расценила это как то, что я ей таким образом демонстрирую, что она вовремя не выполняет свои обязанности. А значит, я считаю ее плохой женой! Надеюсь, это только из-за беременности. © SunAvatar / Reddit
- Недавно решил удивить любимую, купил ей коробку конфет, цветы. Дарю ей, значит, все это добро, а она начинает на меня кричать. Подумала, что я ей изменил или бросить хочу. Как важно дарить женщинам подарки, уделять внимание, а то они дикие какие-то становятся. © СИТУАЦИЯ / VK
Женщины в отношениях с мужчинами действительно иногда чудят. Но и те не отстают. У нас есть целая подборка забавных твитов о мужчинах и их выкрутасах.
AdMe/Народное творчество/16 мужчин, которые так и хотят сказать своим женщинам: «Ты мой чудик, но самый любимый»
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