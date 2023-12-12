16 мужчин, которые так и хотят сказать своим женщинам: «Ты мой чудик, но самый любимый»

Отношения, даже если они уже очень длительные, практически никогда не бывают предсказуемыми. Кажется, будто знаешь человека, как облупленного, а тот как возьмет, да и учудит что-нибудь. Мужчины из нашей подборки поведали, как их любимые жены и девушки не дают им скучать.