16 женщин, которые думали, что полностью подготовились к родам, но не тут-то было
Каждая мама всегда будет помнить о том, как рожала. Еще бы, ведь теперь на свете есть новый маленький человек. Однако частенько в роддомах и по дороге к ним случаются такие истории, что хоть кино по ним снимай.
- После того, как я рожала 28 часов, муж (теперь уже бывший) решил, что нужно назвать нашу дочку в честь барышни, которая помогала при родах. © RyannLofchie / Twitter
- У меня отошли воды во вторник вечером. Муж сидел в углу и листал журнальчики, пока я плакала от боли. В 14:20 в четверг, когда я наконец приготовилась тужиться, медсестра закричала мужу: «Да отложите уже все!» А он выдал: «О, пора?» Он уже мой бывший муж. © LisaKVTwomey / Twitter
- Супруг постоянно выходил из палаты, пока я рожала, потому что, видите ли, все эти медицинские осмотры «отвратительны». Врач поймал его в коридоре и заявил: «Выйдешь из палаты еще раз — получишь». Врач мне прям понравился! © LorcaDamon / Twitter
- Вчера парень моей пациентки упал в обморок, пока она рожала. Когда он оклемался, медсестра такая: «Вот тебе нужно было, чтобы все крутилось вокруг тебя». © NessTea_ / Twitter
- До сих пор злюсь на мужа за то, что он начал требовать у таксиста сдачу, когда я рожала по дороге в больницу. Родила, кстати, через 20 минут после этого. © soledadobrien / Twitter
- Я за день до родов приготовила окрошку. Она получилось очень вкусной, я старалась. Поставила в холодильник, чтобы охладилась, а вечером резко отошли воды и мы поехали в роддом. В итоге во время кесарева я смотрела на операционную лампу и горько сожалела о том, что так и не успела попробовать окрошку. © Hulkar Umarova
- Меня из роддома забирал сосед. Он купил машину и ему не сиделось дома, хотел ехать хоть куда. Жили мы тогда в коммуналке. Так вот, лежу я в роддоме, звоню домой, мужа ищу, так как меня внезапно выписали. Утром не выписали, а днем, мол, пожалуйте на выход. Мужа дома нет, а сосед прямо рвется меня забрать. В общем, после пятой попытки найти мужа я согласилась на соседа. Выхожу из палаты, сзади медсестра несет ребенка, вручает его соседу и говорит, мол, поздравляю счастливого отца с сыном. А он такой: «Я не отец, я сосед». © Ирина Мачадо Меса
- Это были мои третьи роды. Я раскорячилась на кресле, и тут заходит врач-мужчина. А до этого у меня были только женщины-гинекологи. Ну я рефлекторно выпаливаю: «Ой, мужчина!» И стараюсь прикрыться максимально. А врач такой: «Женщина, я не мужчина, я — доктор». © Arzu Tabaza
- Рожали вместе с мужем. Со мной делали странные вещи: усаживали на надувное кресло, поливали сверху из душа. И так тошно, а тут еще эти аттракционы. Апогеем стали роды. Акушерка моему благоверному сказала, что он должен мне помочь — схватить меня за ногу и за руку, а потом в нужный момент как гармошку сжать. Он как сжал со всей дури — я подумала, что у меня глаза на лоб выскочат! Так и родили. © Подслушано / Ideer
- Приехала рожать второго ребенка. Зашла в палату, а там уже двое орут. Я и говорю доктору, мол, наверное, завтра приду, Он мне: «Первый раз?» А я ответила, что второй, просто уже знаю, что меня ждет. Он посмеялся. А потом во время схваток я все время ему указывала, что и как делать. Он спросил, мол, пединститут заканчивала? Я утвердительно кивнула, а он сказал, что так себя ведут во время схваток все учительницы. © Ирина Лютикова
- Я как-то раз видел, как женщина примчалась рожать в больницу прямо в свадебном платье! С макияжем и вот это вот все! Ехала на коляске, пыхтела. Коляску толкал жених, тоже весь такой нарядный, в костюмчике. У нее начались схватки прямо в день свадьбы! © Unknown author / Quora
- Была я как-то медсестрой на родах. Малыш родился здоровым, чувствовал себя хорошо. Пока мы его осматривали, к кровати подошла бабушка. Мы поздравили ее и сказали: «Он просто отлично выглядит». А она такая: «Подождите... Он?!» Потом рассмеялась и сказала, что УЗИ показало девочку и они купили все «девчачье». Бабушка крикнула маме: «Нам нужно прошвырнуться по магазинам, это мальчик!» Мама в ответ: «Что? Мальчик? Я уже купила все розовое!» В общем, смех в палате стоял еще долго. © Lauren Ricker / Quora
- Работала в больнице, пришла женщина с болями в животе. Сказала, что цикл регулярный, месячные всегда вовремя. Подумали, что аппендицит. Кладем ее на кушетку, и тут она как заорет. Мы с медсестрой переглядываемся и начинаем что-то подозревать. Смотрим — да, уже головка ребенка появилась. Короче, родилась девочка, женщина в шоке, но счастлива. В итоге мы сами купили для малышки вещи первой необходимости. © Alyssa Everett / Quora
- Была я тогда на девятом месяце беременности, читала книгу, муж играл в «Доту». Внезапно начались схватки, о чем я и сообщила благоверному, чтобы он довез меня до роддома. На это он сказал, чтобы я потерпела: видите ли, игра только началась, и он должен ее закончить. Доползла до телефона, сама себе вызвала неотложку. Родила. Выписалась из роддома — подала на развод. Пускай дальше играет. © Подслушано / Ideer
- С мужем постоянно ругаемся из-за того, что я не езжу с ним на юбилеи его бабушек и дедушек. В мой 21 год мне это «веселье» неинтересно, а так как я на 9-м месяце беременности, то часто отмазывалась: то живот болит, то что-нибудь еще. Но в этот раз он сказал, что я обязана поехать, даже если начнется землетрясение. Конечно же, у меня начались схватки, несильные, но все-таки начались. Думаю, если ему сейчас скажу, то не поверит. Поехала. Сидела, ела салатики, а в это время ноги от боли немели. Когда праздник закончился, с чистой душой сказала, что пора в роддом ехать. © Подслушано / Ideer
- 20 лет назад отмечали папину тридцатку. За столом друзья, родственники, беременная дочь лучшего папиного друга и собака. Папа уработался и отключился. Веселье продолжилось, но тут у беременной начались схватки. Домашнего телефона не было, мобильного — тем более! А ключ от входной бронированной двери был у папы. Девчонка рожает, собака лает, под шумок тесть со свекром устроили разборки. Ключ нашелся в холодильнике. Крестным стал кто-то другой. © Подслушано / Ideer
Появление нового человека на свет — это действительно чудо, за которое каждой женщине нужно награды выдавать. А многие такие истории можно будет потом даже внукам рассказывать.
AdMe/Народное творчество/16 женщин, которые думали, что полностью подготовились к родам, но не тут-то было
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