16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава

Развод — это неприятный процесс, и многие женщины переживают о том, как же они будут жить без супруга. Однако когда горе проходит, нередко оказывается и так, что жизнь стала только лучше. Героини нашей подборки честно рассказали, что их ждало после расставания с мужем.