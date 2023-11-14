16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава
Развод — это неприятный процесс, и многие женщины переживают о том, как же они будут жить без супруга. Однако когда горе проходит, нередко оказывается и так, что жизнь стала только лучше. Героини нашей подборки честно рассказали, что их ждало после расставания с мужем.
- В прошлом году совершенно неожиданно обрела подругу. У меня был тяжелый брак: пять лет оскорблений, унижений, деньги муж где-то оставлял, но я надеялась что-то исправить и спасти. Разговоры, походы к психологу — не помогало ничего. В какой-то момент узнала, что у мужа есть любовница. Связалась с ней. Оказалось, она была уверена, что я его бывшая жена, регулярно ждала его из «командировок». Поговорили мило, доброжелательно, посочувствовали друг другу. В итоге я развелась и стала гораздо счастливее, она с ним тоже разошлась. Обе бросили мужика, а между собой общий язык нашли. © Подслушано / Ideer
- Недавно мой бывший муж заехал ко мне на обед, так как работал недалеко. Вспомнили его недавний звонок, посмеялись. Он с девушкой был в ювелирном магазине, и они никак не могли выбрать ей сережки. А у нас с ней вкусы схожи. Они позвонили мне и попросили помочь. В итоге подобрали, купили. А еще он мне с ремонтом помогал. А я ему с кредитом. И все это после развода. Я искренне считаю его своим лучшим другом.
Мы дарим друг другу подарки на праздники, ходим друг к другу на дни рождения.
Но, при этом, ни один из нас не пытается построить отношения друг с другом. © FenekUshastyi / Pikabu
- Муж просто однажды ушел ночью, ничего не сказав. Собрал вещи и укатил в закат. Отношения у нас были, конечно, не ахти, но мне казалось, что в последнее время все налаживается. Через несколько часов он вернулся и, внимание! — хотел забрать мою зарядку для телефона. Естественно, я отказала. А через несколько недель я копалась в вещах и нашла там список того, что он хотел забрать. Среди них оказалась моя черепаха. Моя! Мы ее даже не в браке купили, она у меня со школы. Хорошо, что он свалил! © Unknown author / Reddit
- Развелись с мужем после 16 лет брака, потому что он встретил молоденькую. Она его, по его же словам, пленила. А чего бы и не пленить, если он хорошо выглядит, обеспечен и легко пленяется? Я не противилась, легко пошла на развод.
А через два года мы «случайно» встретились около моей работы. Он предложил сходить в кафе. Пошли, и он рассказал, как ему непросто с новой девушкой. Оказалось, что, что она вся такая воздушная и к поцелуям зовущая, но совершенно не настроена на отношения, думает только о себе, никогда не интересуется ничем из его жизни, кроме кошелька. В общем, не уехал далеко бывший муж на всех ее «пусиках и заях». Предложил мне вернуться к нему, я отказалась. Расстался с той девушкой, сейчас пытается ухаживать за мной, говорит, что сделает все, чтобы меня вернуть. С одной стороны, я помню о его предательстве, а с другой — все равно испытываю к нему теплые чувства. © Подслушано / Ideer
- Развод с мужем — это лучшее, что со мной когда-либо случалось. Так вышло, что мы поженились, потому что я забеременела. И уже в браке поняла, что мы абсолютно разные люди. Кроме того, он относился ко мне снисходительно и оскорблял, потому что «я его не слушала». Я тогда впала в депрессию, сильно набрала вес и чувствовала себя не очень. Когда сыну было 3, я ушла. И моя жизнь становилась с каждым днем все лучше и лучше. Я наконец-то закончила бакалавриат, магистратуру и поступила в аспирантуру, меня приглашают работать в хорошие места. Бывший муж с сыном видеться не особо хочет, поэтому мы переехали. Но и у сынули все хорошо: учится на отлично, участвует в соревнованиях, играет на гитаре. Так что я рада, что развелась. © Monique Kirkman-Bey / Quora
- Мама развелась с отцом через 27 лет после свадьбы. У нее наступил кризис среднего возраста и она начала переживать, что ничего нового в ее жизни не произойдет. Сейчас, уже будучи взрослым, я ее понимаю. Отец предпочитает стабильность и вечно пытается копить деньги, даже когда в этом нет необходимости. А мама после развода начала путешествовать, у нее появилась куча увлечений. Каждый из них должен жить так, как хочет, и сегодня они счастливее, чем когда были вместе. © depthandbloom / Reddit
- Мой бывший муж говорит, что вообще-то мне уже 33 года (хотя мне 31), и я должна задуматься о втором и третьем ребенке до 40. Поэтому я могла бы с ним вместе взять ипотеку, отдать материнский капитал и стать дольщицей. Ну каков стратег! © aliceinjopa / Twitter
- Бывший муж рассказывал, как жили его родители. Отец городской, мать из деревни. Долго жили у его родителей, потом переехали в квартиру, которая свекру досталась по наследству. Сперва у них родилась дочь. Потом свекор потребовал сына: «Родишь еще одну девку — домой не возвращайся», — пошутил. Вторым родился сын — мой муж. Свекровь обязана была укладывать мужа спать, утром отправлять на работу с плотным обедом в пакете. И как же удивился мой муж, когда я отказалась рожать ему больше одного ребенка. И не обхаживала его так же, как свекровь своего мужа. Он со мной поэтому развелся. Потому что я не была такой, как его мать. © Подслушано / Ideer
- Ни о чем не жалею. Да, пришлось переехать в дом поменьше и рассчитывать теперь могу только на себя. Но живу, честно сказать, неплохо. С мужем остались хорошими приятелями, ведь у нас есть общий ребенок, о котором мы должны заботиться. И у бывшего мужа и у меня появились вторые половинки, с которыми мы ладим. Хоть мы и разведены, но он всегда будет членом нашей семьи и я желаю ему счастья. © Sofia Domingos / Quora
- Я с 6 лет занимаюсь бальными танцами. Началась взрослая жизнь, и на хобби не осталось времени. Я рано выскочила замуж: в 19 лет. Мы прожили вместе счастливые два года, потом начались недоразумения, ссоры, взаимные обвинения. Когда мы развелись, я переехала и начала жить одна. Тогда мне снова захотелось танцевать, времени появилось больше, и надо было как-то поддерживать свое ментальное состояние. Сначала я пыталась что-то вспомнить, вытанцовывая дома. Немного восстановив в памяти знакомые движения, записалась на танцы. Честно говоря, я жалею, что столько не занималась, потому что это такой кайф! © Палата № 6 / VK
- После развода я жалею лишь об одном — что не развелась раньше. У меня не было никакого дохода, потому что в браке я полностью зависела от мужа. Но, к счастью, теперь это не так, хоть поначалу мне и было тяжело до того, как я нашла работу. © Natalie Hansard / Quora
- Бывший муж только вернулся из отпуска, где был со своей новой девушкой. Которая видимо большая молодец, а не такая терпила как я. Прислал сообщение, и я даже не знаю что ответить: «Ты самая адекватная девушка, которая у меня была, жаль, что потерял тебя». © Feministka_a / Twitter
- Двадцать лет назад я ушла от мужа и долго рыдала в подушку, думая, что наша дочь мне этого не простит. Но последние лет 10 она приходит от него иногда с цветами и говорит: «Мамочка, какая ты молодец, что развелась с ним! Я рада, что ты тогда приняла правильное решение». © Подслушано / Ideer
- Когда мы разводились, бывший потребовал разделить белье, и даже составил список. Но самое забавное совсем другое. Его сестра отправила всем нашим знакомым в соцсетях сообщение, что им срочно нужно прервать со мной контакты. А еще, что я буду врать о причинах нашего с мужем развода. У меня в тот день было столько вопросов, но и смеялась я тоже очень громко. © kriso921 / Reddit
- Муж сестры постоянно придирался, делал замечания. Из цветущей женщины она превратилась в затюканное нечто. Но все переживала, что он надежный, зарабатывает, странно с ним разводиться. Забеременела, и муж завел, мол, как хорошо, будет сидеть дома, уйдет со своей глупой работы. Но это еще цветочки — ее муж придумал будущему ребенку имя, которое сестра терпеть не может, и на ее возмущения сказал: «Твое дело помалкивать и рожать, а уж назвать я сам могу». Сестра сказала, что разведется, а он в ответ: «А я у тебя заберу ребенка, у меня связи. А если его тебе присудят, я жизни не дам, по судам затаскаю». В общем, сестра сделала аборт и ушла от мужа. Он рвал и метал, но ничего сделать не мог. А моя сестра расцвела, сменила прическу, поправилась, сходила к стилисту, купила новые вещи. У нее как будто цвет глаз изменился — от невнятных мутных до искрящихся зеленых! Я очень рада за нее. © Подслушано / Ideer
- Когда мы с мужем познакомились, нам было по 45 лет. Все начали с чистого листа. Даже регион поменяли. Все было замечательно 7 лет. Но муж устал. И не уходит, и не живет семейной жизнью. Он катится вниз: уволили с должности, куча заболеваний. А я переезжаю в другой город, в новую квартиру. Жалею ли я? Нет. Меня выбили из зоны комфорта, но я не желаю тащить на себе чемодан без ручки. Итог: квартира, другой город, новая работа, новые люди. Помолодела, похудела, получила новые знания, новую профессию. Дом, который мы вместе строили, оставляю ему. © Kseniamira / Pikabu
Некоторые люди живут в браке 20, 30 и больше лет, и даже в почтенном возрасте могут расстаться. А у нас есть история о том, как невеста подала на развод на утро после свадьбы, и ее сложно осуждать.
AdMe/Народное творчество/16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава
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