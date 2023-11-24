16 женщин, которые уже устали закатывать глаза от этого всего вокруг

В нашей жизни есть много раздражителей. И если некоторые назойливые мелочи можно постараться не замечать, то бывают вещи, на которые просто не получается закрыть глаза. Героини нашей подборки не стесняются говорить о том, что их бесит, и мы считаем, что это правильно. Не нужно держать негатив в себе, это вредно для нервной системы.

