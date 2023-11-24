16 женщин, которые уже устали закатывать глаза от этого всего вокруг
В нашей жизни есть много раздражителей. И если некоторые назойливые мелочи можно постараться не замечать, то бывают вещи, на которые просто не получается закрыть глаза. Героини нашей подборки не стесняются говорить о том, что их бесит, и мы считаем, что это правильно. Не нужно держать негатив в себе, это вредно для нервной системы.
- Наконец-то на 32 году жизни на фразу «Ты меркантильная» я могу смело ответить: «Да, так и есть». Мне плевать, что подумает тот человек. Да, мне нужны деньги. Да, я ищу способы заработать, потому что мне нужно покупать продукты, платить ипотеку, страховку, свозить себя в отпуск, одеть, обуть, подушку на черный день отложить, подарки на праздники семье подарить, может быть, на машину накопить. Не буду я из себя строить зайку, которой рая в шалаше достаточно. © Подслушано / VK
- В конце года меня очень бесит необходимость планировать сильно заранее всякую фигню типа ноготочков. Хочешь попасть в декабре на маникюр? Будь добра умудриться выбрать удобное время еще в начале ноября. И я каждый год с чем-то пролетаю. Короче, Новый год будет без бровей и с десятидневным маникюром. © chertovka00 / Twitter
- Характер у моей прабабушки далеко не ангельский. В последние годы у нее появилось любимое хобби — задавать родственникам неудобные вопросы. «Почему на работе мало платят?», «Почему парень твой непутевый сбежал?» и все в таком репертуаре. Вся семья уже на стенку лезла. Я бесилась, но решила попробовать иной подход. Когда в очередной раз она спросила меня: «Когда родишь?» — я взяла и ответила: «Да хоть сейчас. Бабуль, ты же будешь содержать нас с ребеночком?» Дальше в трубке я слышала лишь растерянное блеяние.
- Углядела в дорогущей кулинарной книге аппетитный пирожок. Обычно стряпаю практически на глаз, условно соблюдая пропорции, но тут рецепт от именитого француза. Решила выполнить все в точности, с весами и мерной кружкой. Еще мелькнула мысль, что тесто жидковато, но, может, это я не догоняю высокую кухню? Испекла. Съела, конечно, но тесто действительно жидковато было, осел пирожок как озимые. Плюнула и на второй раз пекла как привыкла, на глаз. Вышло идеально! С тех пор не люблю вот это вот все: 144 грамма сахара, 176 граммов муки, духовку на 185 градусов. © Подслушано / Ideer
- Разрыдалась в супермаркете, потому что не знаю, что хочу на ужин. Меня бесит сама концепция еды. Каждый день надо придумывать как минимум два блюда. И хочется, чтобы они были вкусными, но при этом вся еда уже надоела. © mashakisulya / Twitter
- У меня серьезные проблемы со здоровьем, поэтому я часто заказываю продукты на дом, чтобы самой не готовить. И всегда помечаю, чтобы оставляли заказ у двери. Но мою просьбу игнорировали. Мало того что мне часто приходилось забирать заказ лично из рук курьера, так почти каждый из них пытался флиртовать со мной или писал потом на мой личный номер. Жалобы в службу доставки были бесполезны. В какой-то момент я психанула и изменила свое имя в приложении на мужское. Теперь меня зовут Иваном, и никто не пытается заставить меня открыть входную дверь. © impossibledaughter / Reddit
- Есть знакомый, который постоянно подкалывает меня из-за возраста. На минуточку, мы ровесники. Точкой кипения стало, когда он предложил нам жениться, если после 30 лет мы оба никого не найдем. Я вежливо ответила, что меня подобное предложение не интересует. А он стал парировать, что мне пора задуматься, ведь часики-то тикают, скоро я не смогу иметь детей. Я не растерялась и ответила: «Моя бабуля встретила любовь всей своей жизни в 35 лет. А когда ей было за 40, у них родился третий ребенок. Не знаю, как там у тебя, но у меня все по плану». Он растерялся и варежку захлопнул.
- Ненавижу убирать. Для кого-то это медитативное занятие, для меня же унылое и бестолковое. Поэтому я наняла помощницу по хозяйству, которая приходит раз в неделю. Моя мама узнала о ней и закатила скандал, мол, я белоручка, она меня не такой растила. Я, видите ли, транжира, а домработниц нанимают только богачи. И кем я вообще себя возомнила? У меня действительно не очень большая зарплата, но я подрабатываю репетиторством. И пока у меня хозяйничает помощница, я езжу к ученикам или занимаюсь с ними онлайн. За 2-3 занятия я отбиваю сумму, которую плачу своей работнице. Но мама уже успела посчитать ее годовую зарплату и впала в шок, ведь за эти деньги я могла бы съездить на море отдохнуть. А если не хочу в отпуск, то могла бы отдать эти деньги родной матери. Я ей говорю: «А ты будешь тогда приходить ко мне убирать раз в неделю?» Она еще больше начала истерить. Не понимаю, почему я должна оправдываться за то, как трачу собственные деньги. © Подслушано / Ideer
- Вчера в спортзале незнакомый мужчина подошел ко мне и показал жестом, чтобы я вынула наушники. И сделал он это, чтобы сказать мне: «Улыбнись! Оно тебя не убьет». Я только закончила тяжелый подход на тренажере, мне было больно. В такие моменты я чувствую себя такой задолбавшейся, что шлю к черту даже тренажер. Не хочу ходить по залу, вечно весело хихикая и улыбаясь, как типичная красотка, которую все будут называть «зайчиком со штангой». Бесят эти стереотипы. В голове придумала множество язвительных ответов, но потом поняла, что в спортзале только он и я, поэтому просто ответила: «Нет, спасибо». Видели бы вы его растерянное лицо. Наверное, это даже лучше, чем если бы мы поругались. © AuntySocialite / Reddit
- Когда приезжаю к родственникам на какой-то праздник или торжество, там всегда куча детей. И меня бесит, что мне сразу говорят: «Иди возись с детками, пока своих нет, учись». Я не хочу водиться с детьми на празднике, я тоже отдохнуть пришла, не надо меня впрягать. Сами играйте со своими детьми! © Подслушано / Ideer
- Лучший друг мужа часто гостит у нас. Хороший парень, но он всегда навязчиво лезет обниматься. Может невзначай коснуться моей руки или шеи. Ненавижу это! Сегодня утром в большом пушистом халате и тапочках пошла на кухню налить себе кофе. Он подбежал с криком: «Кто это здесь шумит?» — и попытался меня обнять. Я уже просто не выдержала и как гаркнула на него: «Я сказала тебе прекратить! Мне это не нравится!» Он надул губы и ушел. Позже муж выставил его. Самое неприятное в этой ситуации то, что я все равно чувствую себя виноватой, будто рассорила супруга с его лучшим другом. © RidgetopDarlin / Reddit
- Появилось странное уплотнение на животе, которое сильно болело. Я была у нескольких врачей и сделала УЗИ. Выяснилось, что это киста. И меня направили к хирургу, чтобы он назначил план лечения. Предпочитаю обращаться именно к женщинам-врачам, так мне комфортнее, но в этот раз врач оказался мужчиной. Он не стал смотреть мои анализы, проигнорировал УЗИ, а просто поржал, мол, я все придумала. Из кабинета я вышла в слезах. Мне стало так обидно от того, как легко человек проигнорировал мою боль. Кажется, я окончательно утратила доверие к врачам. И особенно к мужчинам. © red_venus / Reddit
- Мне 26 лет, я замужем. Детей пока нет. Работаю в женском коллективе. И это ужас! Я захотела сладкого — «Ты беременна». Меня тошнит — «Ты беременна». Я без настроения — «Ты беременна». Часто дышу — «Ты беременна». Ем с аппетитом — «Ты беременна». Женщины едят яйца в кабинете. Я открываю окно, ведь воняет. А почему это? Потому что беременна! И это ответ на все. Я лишний раз вздохнуть боюсь, а то снова налетят со своим «Да ты беременна». Раздражает. © Подслушано / Ideer
- Почему мужчины так бесятся, когда женщины решают быть одинокими и не иметь детей? Я видела несколько постов от девушек 20-30 лет, которые решили никого не искать и не рожать. И если другие женщины поддерживали их, то мужики писали: «Подожди, пока тебе стукнет 50!», «Ты еще пожалеешь об этом!», «Ты теряешь ценность с каждой минутой», «Продолжай притворяться, что счастлива». А недавно видела подкаст парня, который уверен, что одинокие женщины плачут по ночам и надеются встретить мужчину. Они реально думают, что мы зациклены на отношениях и детях? © Iluvnuggetsandcats / Reddit
- Моя мама любит знать, кто главный злодей, любовник или жертва, когда мы вместе смотрим кино. Настойчиво у меня выпытывает любую информацию о фильме. Я давно запомнила, что лучше всегда отвечать, что фильм не видела и вообще не в курсе, про что он. Иначе просмотр может быть таким: «Она с ним останется? А, нет, не с ним. Вот с этим же, да? Ну, скажи, с ним или нет? Что-то он стремный какой-то. Не хочу, чтоб она его выбрала. Да не может быть, чтоб с ним! Так с кем?» И так весь просмотр. И хорошо, если это не детектив. Раздражает, но я приспособилась. © Оперный театр / ADME
- Я мама-одиночка. Живу, работаю и воспитываю маленькую дочку вдали от бабушки и дедушки. Помогают только друзья. И так бесит, когда говорят: «Надо мужика найти. Ты так одна и останешься!» Неужели люди не понимают, что у меня нет времени искать мужчину? Мне бы на работу сходить, с ребенком погулять, накормить. Еще и подрабатываю. Часто возмущаются: «Ты все время с дочкой и фотки только с ней. Ни один парень не захочет с тобой познакомиться, потому что подумает, что ты больна ребенком». А как по-другому? Моя дочурка — это весь мой мир! Ради нее я сейчас живу, стремлюсь к чему-то. Конечно, и женского счастья хочется, но нет у меня возможности кого-то искать. © Палата № 6 / VK
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AdMe/Народное творчество/16 женщин, которые уже устали закатывать глаза от этого всего вокруг
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