16 женщин, которые жили себе спокойно, а потом забеременели и такое начудили, что еще внуки смеяться будут
Истории о беременных женщинах — это практически отдельный жанр. У всех этот период протекает по-разному. Кто-то хочет есть хлеб с мороженым, кто-то нюхать мокрый асфальт, а кто-то вообще не замечает никаких изменений, кроме появившегося живота.
- Жена беременная была. Решили с ней на ужин приготовить рыбу, купили карпа. Дома достали его из пакета, а он еще живой, рот открывает. Жена его в ванную, выпустила в воду. Сидит, смотрит, как плавает, уже и имя ему придумала — Карл. Я приготовил панировку, пришел за рыбой, а жена в слезы. В итоге мы в 12-м часу ночи с ведром прошли 2 км до реки и отпустили дурацкого карпа в реку. Надеюсь, у тебя все в порядке, Карл. © H.Sapiens / Pikabu
- Проснулся как-то ночью от громкого стука. Нашел свою беременную жену сидящей возле морозилки и долбящей лед. Говорит, захотелось холодного кофе, а льда в формочках не оказалось, ждать пока вода замерзнет долго, поэтому пришлось добывать его таким способом. И это только 4-й месяц! Боюсь представить, что будет дальше. © Палата № 6 / VK
- На девятом месяце сильно захотела сала. Съела маленький ломтик — и все, больше не хочу. Потом захотела торт, именно магазинный, с жирными кремовыми розочками. Откусила пару раз — и все, больше не хочу. Весь последний триместр не могла видеть пену от стирального порошка, меня сразу рвало. Ну и в начале беременности, прямо перед сном, мне надо было съесть пару маринованных помидоров прямо из банки. А так вроде больше никаких заскоков не было.
- Моя беременная знакомая жевала резиновые колесики от машинок старшего сына. © mamahoma / Pikabu
- Во втором триместре мне каждое утро хотелось яичницы с колбасой. Но я не могла ее приготовить, потому что, как только я входила на кухню, меня начинало тошнить! Поэтому муж готовил мне завтрак и подавал его мне в постель. © Jennifer Hart / Quora
- Всего за несколько часов до родов мне было очень больно. Рядом сидела медсестра, которая пыталась меня успокоить. Она предложила мяч для пилатеса, сказав, что если я сяду на него, то боль будет не такой сильной. Я была такой злой, а розовый шар казался таким абсурдным. Короче, я сказанула ей так любезно, как только могла: «Спасибо, но можешь, пожалуйста, просто отвалить?» После родов я попросила мужа послать ей цветы с извинениями. © Hystericbarbie / Reddit
- Время за полночь, внезапный стук в дверь. Смотрю в глазок — там сосед, аж дрожит. Открываю. Рассказывает: его беременная жена посмотрела сериал, где другой беременной женщине захотелось понюхать подвал. И теперь ей тоже нужно понюхать подвал. Сосед попросил меня помочь сломать замок. Говорю, сейчас пойду в гараж и возьму инструмент. Но брать не стал, а набрал ему пакет песка из мешка, купленного в строймаге. Сказал пересыпать в тазик и залить теплой водой — будет жене «запах подвала». Преступление осталось на этапе замысла: жену соседа запах из тазика удовлетворил, его нервы сохранены. © RzhavyjVerstak / Pikabu
- Моя мама — женщина хрупкая. Когда она была на 8-м месяце беременности, отец ушел в плавание, она осталась одна в чужом городе. В один прекрасный момент мама поняла, что ей не нравится обстановка в комнате. За 2 дня переклеила обои, передвинула всю мебель и починила детскую кроватку. Папа был в шоке, ведь двухметровый шкаф он сам передвигал с огромным трудом. © Палата № 6 / VK
- А у меня был странный токсикоз. Меня тошнило от вида эмалированных кастрюль. До беременности купила красивый набор. Отдала набор маме. До сих пор у меня нет эмалированной посуды. А дочь не очень любит мыть посуду, хотя любит и умеет вкусно готовить.
- Когда мама была беременна мной, ей постоянно хотелось есть лук, и папа сказал, что родится Чиполлино. © parrty_poison / Twitter
- В первую беременность я перекрасила 2 стены в зале в кроваво-красный цвет. После выписки из роддома первыми моими словами мужу были: «Сюда же заходить страшно, как ты мог мне это позволить?!» А он такой: «А ты сама с беременной собой когда-нибудь пробовала спорить? Вот и я не смог».
Вторая беременность. Опять тяга к обустройству гнезда. И опять почему-то те же стены! На этот раз... оттенок желто-оранжево-коричневого, мягко говоря, напоминал охру с цветом детской неожиданности. Я помню, что муж довольно робко (раз 20) брал меня за руку и уводил в сторону от палитры, а вот продавец, который должен был смешать этот цвет, прямо так активно спрашивал: «Вы уверены? А может, вот этот? Давайте я вам покажу на экране, как это будет смотреться в интерьере?» Не помогло. © hopeandjob / Pikabu
- Моей маме было лет 12, отправили ее в магазин. Стоит она в очереди, заходит беременная женщина и со слезами на глазах просит людей, чтобы ее пропустили вперед. Ее пропускают. Она просит у продавца целую засоленную селедку. Расплатилась, отошла в сторону и просто съела ее целиком! Хвост и голову сложила в пакет и тут же в урну выбросила. Мама говорит, что она тогда так офигела, что забыла, за чем в очереди стояла. © clubnika1992 / Pikabu
- Когда я была беременна, видимо, у меня все-таки произошло какое-то «разжижение» мозга. В какой-то момент я решила, что электрочайник жрет много энергии, и купила обычный. И 3 оставшихся месяца я заливала воду в чайник через носик, на чем свет ругая создателей этого девайса. Как же было неприятно осознать, что я столько времени не могла додуматься снять с него крышку! © Helka.E / Pikabu
- Моя сестра стала просто одержима лимонами и даже попробовала на вкус теплое полотенце для рук с лимонным ароматом, которое подали в ресторане после трапезы. © RedditUserLou / Reddit
- Когда я была беременна, я ела мел. Как эксперт могу сказать: не весь мел одинаковый. Лучшая была первая пачка: идеальный вкус, консистенция, текстура. Очень вкусно! © paramoshcova / Twitter
- Моя беременная жена почти уговорила меня вырезать в матрасе дыру размером с ее живот, чтобы она могла спать не только на боках. Дорогая, я сделаю это, но матрас стоит $ 1 200! © Unknown author / Reddit
Какой будет беременность, предсказать невозможно. Кто-то спокойно ходит все 9 месяцев без всяких причуд, а кому-то хочется плакать и есть селедку с вареньем. Но главное, чтобы рядом были люди, которые могут поддержать и в минуты грусти, и в минуты радости.
Фото на превью Freepik
AdMe/Народное творчество/16 женщин, которые жили себе спокойно, а потом забеременели и такое начудили, что еще внуки смеяться будут
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