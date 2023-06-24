16 женщин, которые жили себе спокойно, а потом забеременели и такое начудили, что еще внуки смеяться будут

Истории о беременных женщинах — это практически отдельный жанр. У всех этот период протекает по-разному. Кто-то хочет есть хлеб с мороженым, кто-то нюхать мокрый асфальт, а кто-то вообще не замечает никаких изменений, кроме появившегося живота.

Какой будет беременность, предсказать невозможно. Кто-то спокойно ходит все 9 месяцев без всяких причуд, а кому-то хочется плакать и есть селедку с вареньем. Но главное, чтобы рядом были люди, которые могут поддержать и в минуты грусти, и в минуты радости.