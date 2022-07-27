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16 жгучих комментариев от тех, кто чем-чем, а сарказмом точно не обделен

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Пользователям интернета, которые никогда не лезут за словом в карман, не нужен особый повод для остроумия: стоит оглядеться по сторонам, и тема для шуток появляется сама собой. А мы и рады, ведь комичные реплики про пса-министра или чебурек вместо пробежки делают наш день светлее и ярче.

Мы в ADME профессионалы в коллекционировании остроумных комментариев, и наши авторы постоянно мониторят сеть, чтобы отыскать для вас что-то новенькое. И вот вам свежая подборка.

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ADME, Максим Шестак

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БЕРИ И ДЕЛАЙ, Элеонора Рябых

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А вы часто комментируете посты в соцсетях?

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AdMe/Народное творчество/16 жгучих комментариев от тех, кто чем-чем, а сарказмом точно не обделен
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