16 жгучих комментариев от тех, кто чем-чем, а сарказмом точно не обделен

Пользователям интернета, которые никогда не лезут за словом в карман, не нужен особый повод для остроумия: стоит оглядеться по сторонам, и тема для шуток появляется сама собой. А мы и рады, ведь комичные реплики про пса-министра или чебурек вместо пробежки делают наш день светлее и ярче.