16 жгучих комментариев от тех, кто чем-чем, а сарказмом точно не обделен
Пользователям интернета, которые никогда не лезут за словом в карман, не нужен особый повод для остроумия: стоит оглядеться по сторонам, и тема для шуток появляется сама собой. А мы и рады, ведь комичные реплики про пса-министра или чебурек вместо пробежки делают наш день светлее и ярче.
Мы в ADME профессионалы в коллекционировании остроумных комментариев, и наши авторы постоянно мониторят сеть, чтобы отыскать для вас что-то новенькое. И вот вам свежая подборка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
А вы часто комментируете посты в соцсетях?
AdMe/Народное творчество/16 жгучих комментариев от тех, кто чем-чем, а сарказмом точно не обделен
Поделиться этой статьёй