16 живых доказательств того, что каждый человек — сам кузнец своего счастья

Все мы о чем-то мечтаем и к чему-то стремимся, и в действительности для нас нет ничего невозможного. Неважно, задумали мы получить права, переехать в другой город, сменить профессию в преклонном возрасте или завести собаку. Главное — все хорошо обдумать, не обращать внимания на скептиков, не опускать руки и двигаться к намеченной цели.

Знаменитости не исключение: многие начинали свой путь к славе, не имея ни богатых родителей, ни поблажек, ни связей. В конце статьи мы расскажем о любимице публики, которой пришлось пробиваться сквозь тернии к звездам.

О нестандартных методах знакомства

Есть у меня знакомый один, Серега. Нормальный парень, зарабатывает прилично, но ужасно стеснительный. Из-за стеснительности своей и с девушками серьезные отношения ему заводить особенно не удавалось. Другой бы смирился да рукой махнул на личную жизнь, но Серега не такой. И что он сделал? Он пошел в дорогой магазин нижнего белья и приобрел там за какие-то бешеные деньги бюстгальтер неземной красоты размера 65 Е.

А дальше просто вывесил объявление на какой-то барахолке: куплен, мол, по ошибке, готов отдать бесплатно, кому подойдет. Где-то через недельку связалась с ним девушка, договорились о встрече. Слово за слово, кафе, шоколад, конфеты, цветы, свадьба. Недавно сын родился. © H.Sapiens / Pikabu

«Сбылось! Я наконец увидела автопортрет Ван Гога своими глазами. Не передать, сколько я пролила слез от счастья»

«Моим книжкам быть!»

С детства у меня была мечта. Я шла к ней долго и упорно, через слезы, взлеты и падения, иногда теряла веру в себя, но все-таки не опускала рук. Сегодня я стою в одном из главных книжных магазинов столицы и держу в руках книгу, на обложке которой значится мое имя. 7-летняя я, можешь мной гордиться: я стала иллюстратором, как и мечтала. © Подслушано / Ideer

«Сегодня сбылась мечта всей моей жизни: я побывала в замке Хайклер (он же „аббатство Даунтон“)»

О том, как важно слушать себя

Я родилась в очень маленьком городе, в котором вся жизнь буквально расписана на годы вперед: ты должна выйти замуж, родить ребенка, проработать 40 лет на заводе и благополучно выйти на пенсию. Когда я задумалась о переезде, мама стала пугать меня всеми ужасами взрослой жизни в большом городе. Из-за этого у меня развились тревожность и беспокойство, а также страх перед путешествиями. Но все же я пересилила себя и переехала в более крупный соседний город.

Да, мне было страшно и одиноко, однажды даже случился нервный срыв. Но спустя 5 лет я могу сказать, что все сделала правильно. Сейчас у меня лучшие друзья на свете, отличная работа, а из небольшой квартиры-студии я перебралась в апартаменты с 2 спальнями. Я очень хочу путешествовать и не испытываю по этому поводу никаких страхов и беспокойства. Я счастлива в браке, но и наедине с собой мне очень комфортно. Поэтому вот мой совет: если вы чего-то очень хотите — сделайте. © Unknown author / Reddit

«Завтра я праздную свой 31-й день рождения»

«Всю жизнь хотела именно такой тортик на праздник, но никак не могла себе его позволить. Не было денег ни у меня, ни у родителей, а позже стало неловко из-за людей, которым мое желание казалось смешным. В этом году я наконец осуществила мечту».

О целеустремленности

На протяжении долгих 7 лет мы с мужем испытывали большие финансовые трудности. Мы тяжело работали и постоянно искали более выгодные предложения. Экономили буквально каждую копейку, затаривались в секонд-хендах, никаких походов в кафе и рестораны. Мы разумно распоряжались средствами и в итоге смогли купить свой дом. Сейчас у нас есть сбережения и мы можем позволить себе вкладываться в различные инвестиции. Раньше на нашей кредитке едва ли набегало $ 58, а теперь мы смотрим на счет за электричество в размере $ 155 и думаем, что это еще дешево. © Altril2010 / Reddit

«После 3 с половиной лет отношений на расстоянии мы наконец съехались и завели эту малышку»

О важности поддержки

Знаете, самый разумный поступок в моей жизни — это то, что я женился на своей девушке. Я был ужасным студентом, так и не окончил колледж, перебивался с одной низкооплачиваемой работы на другую. И однажды мне стукнуло в голову, что, если я хочу провести остаток жизни рядом с этой удивительной женщиной, я должен обеспечить нам достойное будущее.

Я взял себя в руки, определился с работой и начал карабкаться по карьерной лестнице. Я использовал все шансы, знания и опыт, которые у меня были. Сейчас мне платят $ 200 в час. Если рядом есть человек, который поддержит буквально во всем, это может изменить жизнь больше, чем любое образование. © Aiede / Reddit

«Мы несколько лет пытались зачать ребенка, в том числе с помощью ЭКО, и вот наконец моя жена на 3-м триместре. У нас будет сын!»

«Привет, это 3-й триместр, 28-я неделя».

О, хотела бы я так выглядеть в мой 3-й триместр! © Dreaunicorn / Reddit

О преодолении страхов

Сколько себя помню, всегда боялась воды, глубины, того, что могу утонуть, монстров из бездны. В общем, за километр обходила любые водоемы. А сегодня я переплыла реку! Пусть в самом мелком месте, где глубина по плечи, пусть меня за руку держал мой парень, пусть вода была темной и я не видела дна, но зато! Широкую реку! Переплыла! На другом берегу была отвесная скала, и я всегда любовалась ею издали, а сегодня я прикоснулась к ней... Это мое достижение, и я не могу передать, как я счастлива! © Подслушано / Ideer

«Теперь у меня есть собственный небольшой участок земли»

Никогда не поздно заняться чем-то новым

Когда моему деду стукнуло 60, он осознал, что несчастлив и хочет отучиться на фармацевта. Прошло 10 с лишним лет, он стал весьма успешным специалистом, обожает свою работу и говорит, что будет заниматься этим до конца своих дней, потому что никогда не откажется от любимого дела. И, знаете, меня это безумно вдохновляет. © Unknown author / Reddit

«Я долго жил в долгах и работал в отвратительных местах. И вот мне 30, меня повысили до управляющего магазином и я купил свою первую машину»

О мотивации

Кто бы знал, как сильно я ненавижу зиму, снег и холод! Всю жизнь мечтала уезжать на зимовку туда, где тепло. 7 лет я потратила на то, чтобы попасть в IT-сферу, дорасти до комфортного уровня дохода и найти компанию, которая отпустит на удаленку за рубеж. 7 лет к этому шла, и вот я наконец здесь. Неимоверно счастлива встречать каждое утро на берегу моря! © Подслушано / Ideer

«Нам с женой невероятно повезло получить разрешение на этот поход. Все наши усилия того стоили»

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ASSOCIATED PRESS/East News