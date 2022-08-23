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16 жизненных твитов, под которыми хочется просто молча подписаться, и все

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Люди разные, но у всех нас много общего: и схожие проблемы, и способность иронизировать над ними. Что бы это ни было: зарплата, оставляющая желать лучшего, собственная лень, надоедливые вопросы про замужество или хроническая неспособность надеть пододеяльник на одеяло — у пользователей интернета всегда найдутся слова, чтобы пошутить над этим.

Нас в ADME рассмешили твиты от пользователей сети, которые способны описать любую жизненную ситуацию с юмором, — и вот вам свежая подборка примеров на эту тему.

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А у вас есть любимые фразочки, с которыми вы идете по жизни?

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AdMe/Народное творчество/16 жизненных твитов, под которыми хочется просто молча подписаться, и все
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