16 жизненных твитов, под которыми хочется просто молча подписаться, и все

Люди разные, но у всех нас много общего: и схожие проблемы, и способность иронизировать над ними. Что бы это ни было: зарплата, оставляющая желать лучшего, собственная лень, надоедливые вопросы про замужество или хроническая неспособность надеть пододеяльник на одеяло — у пользователей интернета всегда найдутся слова, чтобы пошутить над этим.