16 жизненных твитов, под которыми хочется просто молча подписаться, и все
Люди разные, но у всех нас много общего: и схожие проблемы, и способность иронизировать над ними. Что бы это ни было: зарплата, оставляющая желать лучшего, собственная лень, надоедливые вопросы про замужество или хроническая неспособность надеть пододеяльник на одеяло — у пользователей интернета всегда найдутся слова, чтобы пошутить над этим.
Нас в ADME рассмешили твиты от пользователей сети, которые способны описать любую жизненную ситуацию с юмором, — и вот вам свежая подборка примеров на эту тему.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
А у вас есть любимые фразочки, с которыми вы идете по жизни?
AdMe/Народное творчество/16 жизненных твитов, под которыми хочется просто молча подписаться, и все
Поделиться этой статьёй