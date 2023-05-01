16 жутковатых историй, от которых аж оторопь берет. И некоторым сложно найти объяснение
Скорее всего, у каждого найдется история, которую можно рассказать холодной дождливой ночью. Многим из них находится вполне логичное объяснение, будь то странные шорохи, включающийся сам по себе телевизор или внезапный финал университетской страшилки. Но далеко не всегда мы можем найти конкретную причину, и ситуация так и остается для нас загадочной.
- Сижу дома с ребенком, звонок на городской телефон, вкрадчивый мужской голос: «Алло, здравствуйте, позовите, пожалуйста, Петрова Максима к телефону». И все бы ничего, но Петров Максим — это тот ребенок с которым я сижу, и ему 2 годика всего. Говорю чисто на автомате: «Зачем, он же еще маленький». В ответ, также вежливо и ничему не удивляясь: «Извините пожалуйста, позже перезвоню» — и трубку повесили. В тот момент у меня мысленно музыка из «Секретных материалов» зазвучала. Черт его знает, что это было. © iwashi / Pikabu
- Во времена студенческой общажной жизни был один из многих смешных моментов. Легли спать с соседкой, разговариваем. Тема зашла про страшные истории с паранормальными явлениями, время — первый час ночи. Порассказывали страшные истории и с замиранием сердца замолчали, начали засыпать.
И тут вдруг от порыва ветра открывается окно, бумаги, что лежали на подоконнике, летят в соседку, та, бедненькая, как завизжит, у меня вылезли шары на лоб от неожиданности. Спустя доли секунды поняли, в чем дело, и просто начали смеяться. Соседка, перед тем как лечь, то ли закрыла плохо окно, то ли на микро форточку поставила. © Палата № 6 / VK
- Проснулась от того, что надо мной стоит незнакомый мужчина и смотрит, как я сплю. Я замерла и не двигалась, пока он не ушел. Я думала, что это сонный паралич, пока не нашла на кухонном столе оставленный им нож. Оказалось, что это был рабочий, нанятый на время ремонта моей квартиры, которого уволили. © Sorry_Composer_8043 / Reddit
- Пока я спал в старом отеле в Испании, почувствовал, что кто-то щекочет мои лодыжки, и услышал женское хихиканье. В полусонном состоянии я замычал и сказал, чтобы они прекратили. Проснувшись утром, я понял, что нахожусь один в запертой комнате. © DonaldTrumpTinyHands / Reddit
- Сняла комнату. В одной жила, другая закрыта была. Больше никого в квартире не было, сняла через третьи руки, хозяев не видела. И вот эта закрытая комната меня очень пугала. Мало ли что там закрыто? В первую ночь мне не спалось, страшно было. Была вторая ночь, я закемарила.
И вдруг мою голову будто положили между ударными тарелками и вдарили по ним. Грохот такой, будто дом рушат железными цепями. И вдруг внезапно все оборвалось. Я чуть не поседела, лежала, тряслась и думала: что за звук? Я аж вспотела. Но мой мозг отказывался определить принадлежность звука. Какой-то инопланетный. А все непонятное ужаснее вдвойне. Дотряслась до рассвета, потом пошла обследовать квартиру. Оказалось, в ванной комнате большой цинковый таз, висящий под потолком, упал на кафель. У меня все. © 11ore11 / Pikabu
- Присматривал за домашними животными и домом своих друзей, а они живут в глуши. Настала ночь, и буквально все животные (2 кошки и 2 собаки) смотрят в угол, и выглядит это так, будто выслеживают что-то движущееся. И тут они начинают одновременно шипеть и лаять. Чуть позже все просто одновременно затихли. Я тогда очень хотел сесть в машину и поехать домой. © Frostitute_85 / Reddit
- Я играл в страшную игру в своей комнате ночью при выключенном свете. Тут я поворачиваюсь и вижу, что девушка из игры стоит сзади меня и смотрит, как я играю. Это оказалась моя соседка по дому — она просто без разрешения зашла ко мне и наблюдала за тем, как я играю, неизвестно сколько времени, пока я не заметил. © BattdPlayer / Reddit
- Я иду из универа, слушаю музыку в наушниках. Остановилась на светофоре, пока горит красный свет, ищу, как бы поудобнее спуститься на дорогу: на тротуаре снег, а дорога расчищена, целая горка получилась примерно по колено. Загорается зеленый свет, и я, не посмотрев по сторонам, спускаюсь на дорогу с легким ускорением. И тут чувствую, как кто-то схватил меня за воротник и затаскивает обратно на тротуар, а прямо у моего носа проносится маршрутка. Все это происходит за доли секунды. Оказавшись на тротуаре, я оборачиваюсь, чтобы увидеть спасителя, а вокруг никого. Вообще никого, пустой перекресток. © Палата № 6 / VK
- В общем, зимой дело было. Иду по тротуару и слышу сзади, что меня кто-то очень громко окликнул. Остановился, оборачиваюсь и никого не вижу. Думал, показалось, и тут прямо в то место, где я должен был оказаться через пару секунд, падает огромная сосулька. Сначала не вдуплил, а потом представил, что бы со мной случилось. Стало страшно до мурашек. Вот и думаю: повезло мне так или все-таки мистика? © VasyaDirokol / Pikabu
- 2 года назад я работала в ресторане официанткой. В один из рабочих дней случился со мной дикий приступ мигрени, и как назло, я забыла дома таблетки. До аптеки бежать не было времени, очень много было посетителей. В самый пик боли к нам заходит бабушка, попросилась в туалет. Бабушка была очень старенькая и еле ходила, я помогла ей дойти до уборной.
Позже перед самым выходом она остановилась и говорит: «Добрая ты девочка, но вот гадости всякой нахваталась». Быстро провела ладонью мне по голове, будто погладила, а потом стряхнула руку и ушла. Боль так же резко пропала с ее уходом. Прошло 2 года, головные боли пропали совсем, я не знаю, кто была эта волшебница, но я безмерно ей благодарна. © Палата № 6 / VK
- Выхожу я как-то из квартиры 9-этажного дома на 6-м этаже. Не успев нажать на кнопку вызова лифта, слышу, как лифт поехал. Вдруг открывается на моем этаже и тут же закрывается, ну и начинает хлопать дверьми туда-сюда. Думаю, пойду-ка я пешком. После чего начинают лампочки мигать. Я спускаюсь этажом ниже — лифт за мной ну и свет так же, и все происходит строго на том этаже, где я оказываюсь. Не буду скрывать того факта, что всякие мысли в голову полезли, хотя не верю во что-то сверхъестественное. © Подслушано / Ideer
- Я жила в доме в горах. Был ранний вечер, и я играла с собаками на улице. Тут из темноты раздался крик, похожий на женский. Я замерла. Собаки сразу же начали рычать и огрызаться в темноту, окружавшую дом. Я услышал крик снова и снова — и на 3-й или 4-й раз поняла, что крик каждый раз звучит почти одинаково, что сделало его еще более страшным.
Я поспешно завела собак в дом и убедилась, что все двери и окна заперты. И решила в интернете поискать, чтобы выяснить, может ли это быть животное. Оказалось, что рык горного льва часто может звучать как раз так, как я и слышала. Это определенно входит в список самых пугающих событий в моей жизни. © 27Jarvis / Reddit
- Мы с сестрой приехали на лето к бабуле. Попали на сезон ягод и попросились поехать в лес с ней. Приехали, начали сбор черники, ну общаемся с сестрой себе. Бабуля решила немного отойти в другое место и предупредила нас об этом. Спустя, наверное, минут 15 слышим глухой звук, и прямо землю затрясло. Мы с сестрой переглянулись удивленно и давай искать бабулю взглядом.
Находим ее в 5 минутах от нас и спрашиваем, что это такое было, и от ответа как стояли, так и сели прямо на траву. Оказалось, что дерево старое было, и после сильных ветров просто не выдержало и с корнем упало. Но самое страшное то, что буквально за несколько секунд до этого там стояла наша бабушка и собирала ягоды. Как сказала сама бабуля, ей что-то стало тревожно и она решила уйти оттуда, нас проверить. И это спасло ей жизнь. © Палата № 6 / VK
- Ехали как-то с подругой по загородной трассе, а вокруг тайга. На обочине на перевале стоял и ловил машину ужасно выглядевший мужчина. Мы испугались и не остановились. Дома решили показать эту запись, мол, мужчина откуда-то в глухой тайге. А его нет на записи. Нет! Перевал есть, запись не обрывается, а его нет! Больше дорогу не сокращаю. © Подслушано / Ideer
- Я спал в своей комнате, и единственными людьми в доме кроме меня были мои родители. Смотрел какой-то страшный фильм и, закрыв дверь, выключил телевизор, чтобы уснуть. Затем через несколько минут я услышал какой-то негромкий шум в углу моей комнаты. Потом снова из другого угла. И вдруг телевизор включается сам по себе. Я немного испугался, выключил телевизор и попытался снова заснуть.
Но я снова слышу этот шум, и через некоторое время телевизор снова включается сам по себе. Теперь я напуган до смерти, снова выключаю телевизор, теперь уже из розетки, полностью открываю дверь в комнату, чтобы свет снаружи немного освещал ее, и наконец засыпаю.
На следующее утро я просыпаюсь и обнаруживаю, что в дом пробрались мыши, которые издавали этот шум, а на телевизорах у нас синхронизация экранов, и мои родители пытались запустить какой-то фильм в ту ночь, что вызвало включение телевизора. Это, конечно, смешно, но если учесть, что я стал свидетелем всего этого после просмотра страшного фильма, то было довольно жутко. © zoobeedoobeedooo / Reddit
- Что-то проснулся я поутру, вроде бы не надо мне никуда вставать, но сон уже ушел. Продрал глаза — 4:30. Жена спит. Собака на своем месте, но не спит, на шкаф смотрит, как на утку или рябчика: уши торчат, усы взбудораженные, шерсть на загривке приподнята. Кошка, что интересно, смотрит туда же, но не так агрессивно настроена. Фигня, думаю. Наверное, паука увидели. И тут жена сквозь сон:
— Ты видел?
— Что?
— Домовой в шкаф залез.
И дальше спит. Утром спросил — не помнит ничего. © asey.Wells / Pikabu
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AdMe/Народное творчество/16 жутковатых историй, от которых аж оторопь берет. И некоторым сложно найти объяснение
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