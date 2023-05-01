16 жутковатых историй, от которых аж оторопь берет. И некоторым сложно найти объяснение

Скорее всего, у каждого найдется история, которую можно рассказать холодной дождливой ночью. Многим из них находится вполне логичное объяснение, будь то странные шорохи, включающийся сам по себе телевизор или внезапный финал университетской страшилки. Но далеко не всегда мы можем найти конкретную причину, и ситуация так и остается для нас загадочной.