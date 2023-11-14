16 золотых начальников, с которыми хоть до пенсии работай

Когда видишь входящее от начальника, то обычно первая мысль: «Да что он там еще хочет». Да и истории о том, как руководители считают нормальным не оплачивать переработки и звонить в выходные точно есть у каждого. К счастью, есть и другие. Некоторым работниками достаются не просто шефы, а настоящее золото. Они заботятся о сотрудниках так, что сразу тянет работать с душой.