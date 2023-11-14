16 золотых начальников, с которыми хоть до пенсии работай
Когда видишь входящее от начальника, то обычно первая мысль: «Да что он там еще хочет». Да и истории о том, как руководители считают нормальным не оплачивать переработки и звонить в выходные точно есть у каждого. К счастью, есть и другие. Некоторым работниками достаются не просто шефы, а настоящее золото. Они заботятся о сотрудниках так, что сразу тянет работать с душой.
А в бонусе — парочка постов о лучших начальниках.
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Бонус: еще несколько историй о начальниках, после которых даже не верится, что такие бывают
- Нашего начальника все жутко боялись. Он ругался как сапожник и всех строил постоянно. А я как-то раз сижу и понимаю, что простыла. А он опять в кабинет с проверкой. Меня увидел и, мол, ты чего, заболела? Честно ответила. А он фыркнул и притащил мне градусник, порошок от температуры и домой отправил. © Kozya.morda / Pikabu
- Стало падать зрение, потихоньку слепла. А операция стоила 3 моих годовых зарплаты. Как-то на работе мне всплакнулось, начальник увидел, расспросил. Сказал, мол, деньги будут. И вот я вернулась с операции, сказала, что всю зарплату буду отдавать в счет долга. А начальник сказал, мол, не надо. Это премия тебе за хорошую работу. © koboabe / Pikabu
- Зашел прикупить продуктов. Роллтон и всякая такая ерунда. А там директор мой. Спрашивает, мол, а чего нормальной еды не купил? Отвечаю, что только в новое жилье заехал, пока из посуды только чайник да тарелка. На следующий день прихожу на работу, а у меня в подсобке лежит новая микроволновке. А еще сковорода и одеяло с подушкой. Я позвонил директору, а он сказал, что это просто подарок, мол, бери и не задавай лишних вопросов. © VasyaDirokol / Pikabu
Увы, не всем так повезло с работой. Некоторые сотрудники офисов явно не в восторге от коллег, начальства и прочих составляющих корпоративной культуры.
AdMe/Народное творчество/16 золотых начальников, с которыми хоть до пенсии работай
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