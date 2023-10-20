15+ бабушек и дедушек, которых выдают такие выкрутасы, что мама не горюй

Многие считают, что жизнь старшего поколения скучна и однообразна, особенно после пенсии. Но частенько бабушки и дедушки отчебучивают такое, что не знаешь, смеяться надо или плакать. В эти моменты начинает казаться, что в старости все только начинается.

«Все виды сыров, которые у меня были, бабушка положила в один пакет. Один вид дорогого сыра был с плесенью, теперь все в пакете с плесенью»

«Бабушка попросила принести перец из кладовой»

«Годен до 29 августа 1999 года».

Бабушка плохого не посоветует

«Подарок от моей бабушки»

«Моя крутая 100-летняя бабуля»

Работаю медсестрой. Ноги твоей бабушки выглядят лучше, чем у любого человека на 30 лет моложе. Я не могу поверить, что ей 100. © drethnudrib / Reddit

«Дедушка починил сломанную руку кукле-русалке моей дочки»

«Играли в дартс с бабушкой, и она попала в кнопку сброса»

Это должно считаться автоматической победой бабушки. © WorthPrudent3028 / Reddit

Посмотрите еще на 25 бабушек и дедушек, которые не перестают удивлять своих внуков.

«У моей бабушки кофемашина с нереальным количеством водорослей. Но она говорит, что все в порядке»

«В туалете моей бабушки везде постелен ковер»

«Мой дед только что переехал в дом престарелых и прислал нам эту фотографию»

«Туалетная бумага у моей бабушки»

«Мой дедушка никогда не был похож на других взрослых»

«Вот так моя бабуля ест пиццу»

«Дед приехал в гости и решил „починить“ всю нашу мебель, замазав повреждения этим „коричневым“ фломастером»

«Пришлось объяснять бабушке, что флешку не нужно заряжать»

«Мой дед никогда не снимает заводскую пленку со всего вокруг и не дает мне это сделать. Вот-вот у меня случится сердечный приступ»

«Моя бабушка отвечает на автоматическую рассылку из банка»