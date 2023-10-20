15+ бабушек и дедушек, которых выдают такие выкрутасы, что мама не горюй
Многие считают, что жизнь старшего поколения скучна и однообразна, особенно после пенсии. Но частенько бабушки и дедушки отчебучивают такое, что не знаешь, смеяться надо или плакать. В эти моменты начинает казаться, что в старости все только начинается.
«Все виды сыров, которые у меня были, бабушка положила в один пакет. Один вид дорогого сыра был с плесенью, теперь все в пакете с плесенью»
«Бабушка попросила принести перец из кладовой»
«Годен до 29 августа 1999 года».
Бабушка плохого не посоветует
«Подарок от моей бабушки»
«Моя крутая 100-летняя бабуля»
- Работаю медсестрой. Ноги твоей бабушки выглядят лучше, чем у любого человека на 30 лет моложе. Я не могу поверить, что ей 100. © drethnudrib / Reddit
«Дедушка починил сломанную руку кукле-русалке моей дочки»
«Играли в дартс с бабушкой, и она попала в кнопку сброса»
- Это должно считаться автоматической победой бабушки. © WorthPrudent3028 / Reddit
Посмотрите еще на 25 бабушек и дедушек, которые не перестают удивлять своих внуков.
«У моей бабушки кофемашина с нереальным количеством водорослей. Но она говорит, что все в порядке»
«В туалете моей бабушки везде постелен ковер»
«Мой дед только что переехал в дом престарелых и прислал нам эту фотографию»
«Туалетная бумага у моей бабушки»
«Мой дедушка никогда не был похож на других взрослых»
«Вот так моя бабуля ест пиццу»
«Дед приехал в гости и решил „починить“ всю нашу мебель, замазав повреждения этим „коричневым“ фломастером»
«Пришлось объяснять бабушке, что флешку не нужно заряжать»
«Мой дед никогда не снимает заводскую пленку со всего вокруг и не дает мне это сделать. Вот-вот у меня случится сердечный приступ»
«Моя бабушка отвечает на автоматическую рассылку из банка»
Бабушки и дедушки всегда будут радовать нас своей неукротимой энергией. Благодаря им, мы каждый раз убеждаемся, что смех и радость не имеют возраста.
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