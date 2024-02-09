17 человек, которые и дня не проживут без подсчета чужих денег

Деньги, а особенно большие, это такая вещь, которая может вызвать зависть. Некоторых людей так и тянет порассуждать, как лучше потратить чужие накопления. Эта подборка о тех, кто любит залезть в чужой кошелек — и не только на словах, но и на деле.