17 человек, которые и дня не проживут без подсчета чужих денег
Деньги, а особенно большие, это такая вещь, которая может вызвать зависть. Некоторых людей так и тянет порассуждать, как лучше потратить чужие накопления. Эта подборка о тех, кто любит залезть в чужой кошелек — и не только на словах, но и на деле.
- Встречалась с парнем, молодая, глупая (лет 20 мне было). Все вроде шло нормально. Но вот спустя полгода отношений зову его в кино, вышел фильм, который я очень посмотреть хотела. И тут я узнаю, что его зарплатная карта у его мамы, она выделяет ему на проезд и еду. И как раз в том месяце она купила на его деньги себе пуховик, поэтому мы в кино пойти не можем. А апогеем стало то, когда во время телефонной ссоры с ним я вдруг услышала голос его мамы, она подсказывала, что мне отвечать. © Подслушано / Ideer
- Моя псевдоподруга настойчиво рассказывала всякие разные истории. Например, как она позвала кого-то в кафе на свой день рождения, и ей подарили всего ₽ 2000. А всем же известно, что в кафе ты даришь денежку с учетом трат на свою кормежку, и еще сверху надо докинуть. А там ₽ 2000 только кормежку этого гостя отбили. С намеком «ты же не такая, ты же больше подаришь». И это при том, что мне всегда дарили гордое ничего и частенько даже в соцсетях поздравить забывали. © Многокотная мать / ADME
- Два года назад расписались с мужем, все было мило. Рано утром в ЗАГС, потом позавтракали в кафе, сходили на экскурсию, любимый всю программу спланировал сюрпризом, я ничего не знала. Вечером с родителями поужинали в ресторане, а на сэкономленные (были деньги на свадьбу) средства открыли небольшой бизнес. Решили, что лучше инвестируем в будущее, чем потратим за один день. Мало того, что нас не понял никто из дальних родственников/знакомых, так еще и первый год все были уверены, что свадьба по залету, ведь как иначе? © Подслушано / Ideer
- Подруга с мужем родили троих детей. Пошли мы как-то в кафе. Заказали на всех 3 пиццы и пару кувшинов какого-то тархуна. Ее муж с детьми все и смели, уж не помню, успела ли я отхватить один кусочек, или так и пила одинокий стакан лимонада. Моя челюсть стукнула по коленке, когда я услышала ее просьбу официантке: «Нам счет пополам пожалуйста». Ну да, их пятеро, и я одна, поровну. © Многокотная мать / ADME
- Наш пес вывихнул лапу. Естественно, мы отвезли его в клинику. За процедуры отдали около ₽ 5000. Еще впереди 3 недели с повязкой, которую надо менять — тоже платно. Как же меня бесят друзья и родственники, которые говорят: «Как дорого! Никогда бы не стал платить столько за собаку!» Наша собака — полноценный член нашей семьи. Мы его взяли маленькой трехмесячной варежкой. То есть прогулять за вечер 5 косарей — это нормально, а собаку любимую вылечить дорого! И почему вы считаете наши деньги? © Подслушано / Ideer
- Я живу очень экономно и каждую копеечку откладываю, чтобы погасить долг за учебу. Но вся моя родня считает, что я дурак, раз так сильно экономлю. А я, между прочим, через пару лет расправлюсь с огромным кредитом. © Leovinus_Jones / Reddit
- Родила и взяла себе ночную няню и помощницу, которая убирает раз в неделю. Я работаю, мужа нет. Если не буду спать по ночам, то oкочурюсь. Мать считает, что я офигела, вот она все делала сама и успевала. Сестру волнуют суммы, которые я трачу, мол, лучше бы ей деньги дала. Предложила обеим поработать за няню и уборщицу на меня, а те в ответ только обиделись. Слово за слово — рассорились, перестала с ними общаться. Вот и поддержка от самых близких людей. © Подслушано / Ideer
- Мы с женой очень богатые. Родственники это знают, но не в курсе, сколько именно у нас денег. Мы живем простенько, но в красивом доме, у нас есть добротные вещи, и мы часто путешествуем. При этом мы работаем. А вот мои сестры совершенно не умеют жить по средствам. Недавно одна из них написала моей жене, мол, из-за долгов у нее подкосилось здоровье, но она знает, как все решить, поэтому мы должны выделить ей приличную сумму денег. У нас, конечно, были эти деньги, но мне совершенно не хотелось ее «выручать», учитывая, что деньги она просто профукала. И я в целом считаю, что не нужно «спасать» тех, кто не собирается много работать, чтобы вылезти из долгов. Вот если бы она пришла ко мне с хорошим бизнес-планом, то, возможно, я бы проинвестировал ее дело, но просто так отдавать деньги точно не буду. © Unknown author / Quora
- Обожаю видеоигры. Купил новый мощный компьютер, показал друзьям. А те начали рассуждать, мол, зачем покупать новый компьютер для игр, ведь эти деньги можно потратить на что-то другое, «вот мы бы их потратили на...». Я разозлился. Мне плевать, на что они бы потратили эти деньги. Сначала накопите, а потом тратьте так, как вам заблагорассудится. © sheymyster / Reddit
- Разговорились с коллегой. Я без задней мысли сказала, что лечу в Грецию отдыхать. Началась тирада о моем расточительстве и транжирстве. Он ныл, как ему не хватает денег, и вообще мир несправедлив. Я на калькуляторе посчитала его траты на всякие необязательные вещи за год и подвела итог: «Вот тебе и путевка на курорт». А тот фыркнул и сказал: «А ты чего мои деньги считаешь? Это некрасиво. Свои считай». © lolochka1990 / Pikabu
- Я не понимаю, почему я должен тратить свое драгоценное время на готовку или уборку. Учитывая при этом, что готовлю я не так вкусно, а бизнес-ланч стоит не так уж и дорого. Я выхожу из дома в 8 утра, возвращаюсь около 7 вечера. Посчитал все, в итоге вышло, что если я буду тратить 2 часа на хлопоты по дому, то у меня останется лишь 2 часа на все остальное, а это ужасно мало. Мне иногда говорят, что гораздо дешевле носить на работу обеды, ведь так можно сэкономить. Это все так, конечно, но в таком случае у меня возникает вопрос: для чего я эти деньги зарабатываю? Мне не нравится, что нужно что-то делать или не делать в ущерб своим интересам, и я буду тратить свое время и деньги так, как захочу. © butwhatsmyname / Reddit
- Пошла работать официанткой и стала неплохо зарабатывать. Ставка была мизерная, а вот чаевые за смену выходили очень щедрые. Не зря каждый раз волосы укладывала и макияж перед сменой делала. Коллег и админа откровенно бесило, что я зарабатываю гораздо больше и посетители приходят ко мне. Решили ввести новое правило: в конце дня делить чаевые на всех. Полная ерунда. Я кручусь, бегаю всю смену, в конце дня челюсть от улыбки болит и ноги отваливаются. А коллеги вразвалочку и нехотя обслуживают всех. Админ сказал, что если не буду делиться, то урежет мне смены в 2 раза. © Палата № 6 / VK
- Муж сдает квартиру. А на моей работе один сотрудник ищет квартиру. Ну, думаю, сведу их: мужу — деньги, тому — жилплощадь. Фамилии с мужем у нас разные, сотрудник не догадается. Сказала коллеге телефон мужа, мол, через третьи руки слышала, что сдает, хватай — не упусти. Договорились они. Спрашиваю мужа: «За сколько сдал?» Тот назвал одну сумму. Спрашиваю у коллеги: «За сколько снял?» Коллега называет сумму больше. Звоню мужу и говорю: «Ты квартиру сдал за столько-то, а коллега тебя сдал». © Подслушано / VK
- Мне 22 года, живу с родителями. Каждый раз, когда я покупаю что-то на свои деньги, они начинают злиться и ругать меня за это. Вчера я заказал специальный матрас, потому что у меня болит спина. Так вот, родители сказали, что я транжирю деньги. Хотя я даже не сказал им, сколько он стоил. Больше всего их бесит то, что я не пошел к ним за «советом». © carbon******9 / Reddit
- Долго копила на новый телефон и наконец-таки купила. Коллеги прознали об этом и написали в рабочем чате: «Посмотрите, кто тут больше всех зарабатывает». Кто-то поржал, кто-то поныл. А спустя неделю при выдаче зарплаты я получила сообщение от директора: «Мы решили, что со следующего месяца ты будешь получать меньше». Я была в шоке. Поспрашивала у коллег, с которыми неплохие отношения, получали ли они такое сообщение, и после их «нет» все поняла. Долго я не думала и в тот же день написала, что увольняюсь. Найду себе нормальную работу, где никто не будет измерять зарплату по мобилке, внешнему виду или другим подобным факторам. © Палата № 6 / VK
- Я так сильно люблю косметику, что однажды мой муж решил серьезно со мной поговорить на эту тему и сказал, что мне нужно перестать ее покупать. И вообще, мол, он считает, что $ 23 за тушь — это очень много. А я просто ответила: «Посмотри на мои ресницы! Они же великолепны!» © ***apkin / Reddit
- Меня бросил парень. Все дело в том, что он впервые пришел ко мне домой и увидел игровой комплекс для моих трех кошек. Он быстренько подсчитал, что это дорого тратить столько на животных. Я спросила, мол, а чего это он вообще мои деньги-то считает, на что этот кадр выдал, мол, он смотрит в будущее и ему не нужно, чтобы столько денег утекало из семейного бюджета. Отпустила чувака с миром. Про мешок кошачьего корма, который стоит прилично, говорить не стала, поберегла нервы. © Подслушано / VK
А здесь у нас истории про 16 жадин, которые дали бы фору самому дядюшке Скруджу.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые и дня не проживут без подсчета чужих денег
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