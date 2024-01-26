17 беспардонных человек, которых хлебом не корми, дай чужие деньги посчитать

Финансы и расходы часто становятся объектом разногласий и конфликтов. Ведь некоторые беззастенчиво увлекаются подсчетом чужих средств и диктуют, как их тратить. Герои нашей подборки на своей шкуре прочувствовали, как финансы становятся причиной напряженности в отношениях.

Мы с женой очень богатые. Родственники это знают, но не в курсе, сколько именно у нас денег. Мы живем простенько, но в красивом доме, у нас есть добротные вещи, и мы часто путешествуем. При этом мы работаем. А вот мои сестры совершенно не умеют жить по средствам. Недавно одна из них написала моей жене, мол, из-за долгов у нее подкосилось здоровье, но она знает, как все решить, поэтому мы должны выделить ей приличную сумму денег. У нас, конечно, были эти деньги, но мне совершенно не хотелось ее «выручать», учитывая, что деньги она просто профукала. И я в целом считаю, что не нужно «спасать» тех, кто не собирается много работать, чтобы вылезти из долгов. Вот если бы она пришла ко мне с хорошим бизнес-планом, то, возможно, я бы проинвестировал ее дело, но просто так отдавать деньги точно не буду. © Unknown author / Quora

Разговорились с парнем на работе. Я без задней мысли сказала, что лечу в Грецию отдыхать. Началась тирада о моем расточительстве и транжирстве. Он ныл, как ему не хватает денег, и вообще мир несправедлив. Я на калькуляторе посчитала его траты на всякие необязательные вещи за год и подвела итог: «Вот тебе и путевка на курорт». А тот в ответ: «А ты чего мои деньги считаешь? Это некрасиво. Свои считай». © lolochka1990 / Pikabu

Обожаю видеоигры. Недавно заказал в интернете комплектующие, чтобы собрать новый компьютер с теми характеристиками, которые я хочу. Так долго изучал всю эту тему... Собирал компьютер целую ночь, получилось с первой попытки, работает просто отлично. Показал друзьям. А те начали рассуждать, мол, зачем покупать новый компьютер для игр, ведь эти деньги можно потратить на что-то другое, «вот мы бы их потратили на...». Я разозлился. Мне плевать, на что они бы потратили эти деньги. Сначала накопите, а потом тратьте так, как вам заблагорассудится. © sheymyster / Reddit

Переехали с мужем в другой город по его инициативе. Он работал за гроши, а я долго не могла никуда устроиться. И вот наконец взяли меня продавцом, а мужа уволили. И решил он работать сам на себя. Соответственно, деньги стала зарабатывать только я. Как-то раз муженек зашел ко мне в магазин и прямо там мне устроил историку. А все потому, что увидел, как я пью молочный коктейль. Я сначала думала, он прикалывается. Но, увы, он говорил в серьез. Еще около часа я слушала, что, хоть я и зарабатываю эти деньги, но покупать то, что хочется мне, я не могу. © AlniGA / Pikabu

Некоторые мужья и похлеще фокусы выкидывают — у нас есть целая подборка таких историй.

Я живу очень экономно и каждую копеечку откладываю, чтобы погасить долг за учебу. Но вся моя родня считает, что я дурак, раз так сильно экономлю. А я, между прочим, через пару лет расправлюсь с огромным кредитом. © Leovinus_Jones / Reddit

Родила и взяла себе ночную няню и помощницу, которая убирает раз в неделю. Я работаю, мужа нет. Если не буду спать по ночам, то oкочурюсь. Мать считает, что я офигела, вот она все делала сама и успевала. Сестру волнуют суммы, которые я трачу, мол, лучше бы ей деньги дала. Предложила обеим поработать за няню и уборщицу на меня, а те в ответ только обиделись. Слово за слово — рассорились, перестала с ними общаться. Вот и поддержка от самых близких людей. © Подслушано / Ideer

Живем с мужем и детьми на съемной квартире, хотим купить свой домик, копим. И вот приближается тот момент, когда у нас будет достаточно денег на первоначальный взнос по ипотеке. Но тут звонок от свекрови: слезы, истерика — нужна срочно дорогостоящая операция. Естественно, мы с мужем даже не рассуждали, перевели недостающую сумму. Снова стали копить. Но я совершила ошибку и поделилась этим со старшей сестрой. На что она сказала: «Такими суммами разбрасываетесь, а родной маме помочь не можешь. Хотя бы интернет ей в дом провести». В итоге и родителям моим дали денег. Дальше стало только хуже. Позвонила сестра, мол, можешь одолжить на пару месяцев кругленькую сумму, потом родители — добавьте денег на покупку машины. Но пиком для меня стал звонок от мамы: «Дядю отправляют на серьезную операцию, ему не хватает денег. Не хотите помочь родному дядюшке?» На что я уже сорвалась и сказала: «Мы не банк, и у нас тоже есть своя цель. И так ведь много помогаем». Мама, естественно, психанула. Обозвала нас зажравшимися и бросила трубку. А я вот хожу и думаю, ну в чем я не права? © Палата № 6 / VK

Я не понимаю, почему я должен тратить свое драгоценное время на готовку или уборку. Учитывая при этом, что готовлю я не так вкусно, а бизнес-ланч стоит не так уж и дорого. Я выхожу из дома в 8 утра, возвращаюсь около 7 вечера. Посчитал всё, в итоге вышло, что если я буду тратить 2 часа на хлопоты по дому, то у меня останется лишь 2 часа на все остальное, а это ужасно мало. Мне иногда говорят, что гораздо дешевле носить на работу обеды, ведь так можно сэкономить. Это все так, конечно, но в таком случае у меня возникает вопрос: для чего я эти деньги зарабатываю? Мне не нравится, что нужно что-то делать или не делать в ущерб своим интересам, и я буду тратить свое время и деньги так, как захочу. © butwhatsmyname / Reddit

Гуляла с парнем, мне нужно было одну вещь купить. Говорю, мол, давай зайдем в магазин. А тот заладил свое: «Деньги транжиришь». Слово за слово, и вот он мне уже запрещает покупку. Я знатно офигела. Ну и решила проучить его, чтобы мои деньги не считал. Я просто взяла и порвала крупную купюру у него на глазах. © StoneOrange / Pikabu

Бабуля сошла с ума, ей почти 100 лет, а она начала скупать всевозможные вещи на маркетплейсах. Там и подсвечники, и купальники, и шапки, и наклейки. Я не понимаю, зачем ей эта мелочевка? Но всю пенсию спускает на эту шелуху, а мать смеется, что старушка жить начала наконец-то, радует себя. На мои аргументы ограничить доступ к ресурсам называют черствой, дескать, не мне чужие деньги считать. © Подслушано / VK

Пошла работать официанткой и стала неплохо зарабатывать. Ставка была мизерная, а вот чаевые за смену выходили очень щедрые. Не зря каждый раз волосы укладывала и макияж перед сменой делала. Коллег и админа откровенно бесило, что я зарабатываю гораздо больше и посетители приходят ко мне. Решили ввести новое правило: в конце дня делить чаевые на всех. Полная ерунда. Я кручусь, бегаю всю смену, в конце дня челюсть от улыбки болит и ноги отваливаются. А коллеги вразвалочку и нехотя обслуживают всех. Админ сказал, что если не буду делиться, то урежет мне смены в 2 раза. © Палата № 6 / VK

Муж сдает квартиру. А на моей работе один сотрудник ищет квартиру. Ну, думаю, сведу их: мужу — деньги, тому — жилплощадь. Фамилии с мужем у нас разные, сотрудник не догадается. Сказала коллеге телефон мужа, мол, через третьи руки слышала, что сдает, хватай — не упусти. Договорились они. Спрашиваю мужа: «За сколько сдал?» Тот назвал одну сумму. Спрашиваю у коллеги: «За сколько снял?» Коллега называет сумму больше. Звоню мужу и говорю: «Ты квартиру сдал за столько-то, а коллега тебя сдал». © Подслушано / VK

Мне 22 года, живу с родителями. Каждый раз, когда я покупаю что-то на свои деньги, они начинают злиться и ругать меня за это. Вчера я заказал специальный матрас, потому что у меня болит спина. Так вот, родители сказали, что я транжирю деньги. Хотя я даже не сказал им, сколько он стоил. Больше всего их бесит то, что я не пошел к ним за «советом». © carbon******9 / Reddit

Общение с семьей — непредсказуемая вещь. У нас есть подборка СМС-переписок с родственниками, после которых не знаешь — плакать или смеяться.

Долго копила на новый телефон и наконец-таки купила. Коллеги прознали об этом и написали в рабочем чате: «Посмотрите, кто тут больше всех зарабатывает». Кто-то поржал, кто-то поныл. А спустя неделю при выдаче зарплаты я получила сообщение от директора: «Мы решили, что со следующего месяца ты будешь получать меньше». Я была в шоке. Поспрашивала у коллег, с которыми неплохие отношения, получали ли они такое сообщение, и после их «нет» все поняла. Долго я не думала и в тот же день написала, что увольняюсь. Найду себе нормальную работу, где никто не будет измерять зарплату по мобилке, внешнему виду или другим подобным факторам. © Палата № 6 / VK

Зарабатываю я очень хорошо, но при этом машину не меняла уже лет 7, с телефоном та же история, он уже 5 лет точно у меня. Меня все устраивает, но не моих родственников. При каждой возможности они пытаются меня поучить жизни: «Ты так хорошо зарабатываешь, а живешь как нищенка! Что это за телефон, сколько ему лет? С таким, как у тебя, уже давно не ходят. Стыдоба! А машину когда ты будешь менять? Ее уже даже продать нельзя, только на свалку отвезти и поставить. Купи хорошую, красивую, под стать себе. Если не хватает, в кредит возьми!» Меня от этих разговоров аж потряхивает. Я не хочу влезать ни в какие кредиты, покупать телефоны последней модели: мне это неинтересно. Я путешествовать люблю, вот туда я деньги трачу с удовольствием! Когда перестанут функционировать машина или телефон, тогда и куплю новые. © Рабочие истории / VK

Я так сильно люблю косметику, что однажды мой муж решил серьезно со мной поговорить на эту тему и сказал, что мне нужно перестать ее покупать. И вообще, мол, он считает, что $ 23 за тушь — это очень много. А я просто ответила: «Посмотри на мои ресницы! Они же великолепны!» © ***apkin / Reddit

Меня бросил парень. Все дело в том, что он впервые пришел ко мне домой и увидел игровой комплекс для моих трех кошек. Он быстренько подсчитал, что это дорого тратить столько на животных. Я спросила, мол, а чего это он вообще мои деньги-то считает, на что этот кадр выдал, мол, он смотрит в будущее и ему не нужно, чтобы столько денег утекало из семейного бюджета. Отпустила чувака с миром. Про мешок кошачьего корма, который стоит прилично, говорить не стала, поберегла нервы. © Подслушано / VK