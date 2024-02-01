17 бывших, о которых думаешь: «Слава богу, что судьба отвела»

Мало кто выходит замуж за свою первую любовь. Да, такое бывает, но редко. Наверное, это и хорошо, ведь только с течением времени мы понимаем, что бывший, по которому мы лили слезы, далеко не подарок. Именно о таких мужчинах эта подборка. А в бонусе — история с неожиданным концом.