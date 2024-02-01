17 бывших, о которых думаешь: «Слава богу, что судьба отвела»
Мало кто выходит замуж за свою первую любовь. Да, такое бывает, но редко. Наверное, это и хорошо, ведь только с течением времени мы понимаем, что бывший, по которому мы лили слезы, далеко не подарок. Именно о таких мужчинах эта подборка. А в бонусе — история с неожиданным концом.
- Была на свидании с парнем. У него магазин, перепродает там вещи из секонд-хендов. Хвастался своим успехом. Но больше всего меня заинтересовала история о его «неблагодарной» бывшей. Та хотела, чтобы он отдавал ей вещи за ту цену, что купил. Я сначала не поняла. Оказалось, что таким образом она показывала, что не ценит его труд, поэтому он ей продавал всю одежду с наценкой. Офигела я знатно. А дальше произошло то, что и следовало ожидать после таких рассказов: за своей десерт и кофе платила я сама. Спасибо, что хоть не взял деньги за то, что потратил свое драгоценное время на меня. © Карамель / VK
- Бывший муж обвинил меня в том, что я трачу алименты на себя! Это немыслимо! То есть я пашу как проклятая целыми днями, параллельно занимаюсь развитием нашего сына, вожу его по кружкам. Себе во всем отказываю, чтобы у ребенка был полноценный рацион, возможность заниматься спортом, игрушки, все для школы. А он обвиняет меня в том, что я раз в месяц пью с подругой кофе в кафе! Самое обидное, что он никогда в жизни не сможет понять, как дорого обходятся дети, потому что он почти сразу после рождения ребенка сбежал, как трус. Поверить не могу, что когда-то любила такого человека. © Мамдаринка / VK
- Встречалась с парнем, он регулярно дарил мне подарки. Каждый день водил в рестораны, каждые выходные устраивал сюрпризы, букеты регулярно присылал. Подруги не могли поверить в то, что такие мужчины существуют! Мол, и добрый, и щедрый, и любящий, и красивый. Я, если честно, тоже не могла поверить, что мне так крупно повезло. Но вот же беда — спустя год мы расстались, он нашел себе другую. Я в слезах лежала дома целыми днями. Вдруг мне кто-то под дверь протолкнул письмо. Читаю, а там чеки и сумма вся за год наших отношений прописана. Этот типчик потребовал от меня вернуть ему подарки или деньги за его траты на меня. © Карамель / VK
- Когда я расставалась со своим молодым человеком, то не думала, что он окажется настолько гнилым. Мы жили у меня в квартире, поэтому я разрешила ему вернуться и забрать свои вещи: одежду, средства гигиены. Он так и сделал, но на этом не остановился. Дурачок достал телефон, открыл приложение и начал мне показывать чеки за два года наших отношений. И все ради того, чтобы забрать у меня фен, соковыжималку, коврик и лоток для кота. Да, это все, что он купил в дом за два года отношений. © Карамель / VK
- Сегодня совершенно случайно я встретила в магазине свою подругу со своим бывшим. У меня аж в глазах потемнело. Как она могла?! Она же моя подруга, тем более она знает, как он ужасно поступил со мной! Все, что я смогла тогда, — это просто поздравить и убежать. После этого я написала подруге, надеялась услышать адекватные объяснения, а не «Сердцу не прикажешь! Мы случайно встретились в ресторане и разговорились». Я сказала, что не буду общаться с ней, если она это не прекратит. Пусть решает, что ей дороже: наша 5-летняя дружба или мой бывший, который разбил мое сердце всего 8 месяцев назад. © Карамель / VK
- Бывший очень больно меня бросил. В тот день он наговорил много обидного. Мое сердце было разбито. А бросил он меня ради девахи, которая его на самом деле не любила. Она водила его за нос. И вот он приполз ко мне в соплях и слезах и умолял простить его. Но они оба смеялись мне в лицо, когда он ушел от меня. А теперь смеюсь я. © Laura Brito / Quora
- Зима, минус 30. Потащились мы с моим бывшим гулять, а я перчатки забыла. Он мне такой: «Ничего страшного, ты давай, растирай-растирай руки друг о друга». Сам он, конечно, был в толстенных варежках.
- Была у меня дурацкая история: один ухажер очень обиделся, что я после посиделок в кафе сама надела куртку, а не позволила ему помочь мне ее надеть. А я о такой ерунде даже не подумала. Весь день присылал надрывные СМС в духе: «А я думал, у нас любовь, а ты такая холодная». А встречались мы на тот момент всего ничего, пили кофе и держались за ручку.
- Один мой бывший принес мне домой целый рюкзак моих вещей, которые у него валялись, и моих подарков ему. Я даже об этом не просила. А потом писал мне с чужих аккаунтов (его номер и профиль в соцсети я заблокировала), чтобы я вернула ему то одно, то другое. Главное, сам принес, а потом аж истерики закатывал, что я себе что-то нагло забрала. Ну я написала, что все свое оставила себе, а все его отнесла на ближайшую мусорку — мол, иди и ройся, если так надо. Он истерил, а потом отстал. И да, на мусорку я не ходила, зато пару месяцев было что дарить знакомым на праздники.
- Я стала популярной в своем городе благодаря выпечке тортов на заказ. Профессия кондитера была для меня не только средством заработка, но и настоящей страстью. Но однажды произошло событие, которое оставило меня пораженной и испуганной. Один из моих клиентов обратился ко мне с жалобой, что он нашел волос в выпечке. Я сразу извинилась перед ним и обещала возместить всю сумму. Все производство было приостановлено, пока я не поняла, кто этот клиент на самом деле. А он был моим бывшим парнем, которому я разбила сердце. Растерянность и возмущение сменились во мне спокойствием, когда я поняла, что этот инцидент был попыткой отомстить мне за прошлое. © Карамель / VK
- Его звали Никита. Он был очень не уверен в себе, а потому ревновал меня к каждому столбу. Играл в детектива в моих соцсетях, обижался, что в компании друзей какие-то парни смотрят на меня. Я очень терпеливая, но однажды этому пришел конец. Апогеем стало то, что он узнал, что я сижу в одном кабинете с директором-мужчиной. Я тогда была юристом, можно сказать, правой рукой руководителя. Он устроил мне истерику (буквально) во дворе рядом с моей работой. На том и закончили.
- Бывший работал, но получал очень мало (зарплата основывалась на проценте от отработанного) и был весь в долгах. У него даже горячую воду отключили в феврале. Часто еле наскребал на транспорт. Однажды случился такой диалог в мессенджере:
— Не знаю, как завтра поеду на работу, у меня даже на автобус денег нет.
— Давай я тебе переведу на автобус.
Перевожу. Проходит полчаса. Пишет:
— А я себе семечек купил.
Это была последняя фраза в нашем диалоге, больше я ему никогда не писала.
- Бывший муж почти никогда не платил алименты и за 7 лет задолжал нам крупную сумму. Он не избегает общения, время от времени выходит на связь, и я понимаю, что ситуация у него не лучшая. Мы с ребенком не голодаем, поэтому денег от мужа я не требую, хочу просто, чтобы он почаще проявлял внимание к сыну. Раз в несколько недель они гуляют, иногда сын остается у него ночевать. Иногда бывший муж все же дает какие-то копейки, а когда денег нет, он записывает и присылает мне свой рэп. © Мамдаринка / VK
- Любила своего бывшего без памяти. Через два года отношений узнала, что он мне изменяет. Он понял это и быстренько заблокировал меня во всех мессенджерах. Даже ничего не объяснил! Просто исчез. Прошло полгода. И ровно в свой день рождения я получаю от него длинное сообщение: мол, люблю, давай помиримся. Наверное, он думал, что я кинусь ему в объятия. Но эти полгода я анализировала наши отношения. Поняла, что он все время просто меня использовал. Так что я ему даже не ответила. Зачем тратить на него время? Такие люди возвращаются только для того, чтобы посмотреть, смогут ли они снова тебя использовать. Чтобы проверить, проглотишь ли ты наживку. Не ведитесь. © Unknown author / Quora
- Познакомились на сайте. Встретились в кафе. Вроде все в порядке было, пока я не заказала себе к кофе маленький круассан. И тут он сразу говорит: «Знаешь, вот не люблю я встречаться зимой. „Тарелочниц“ много». Я в шоке. Он: «А ты, я вижу, не покушала? Решила голодной пойти на встречу? И много уже парней тебя покормило?» Говорю, что сама оплачу счет. А он порывисто: «Нет, я никогда не позволю женщине за себя платить!» Предложил разделить счет. В итоге оплатил чек он, а я ему на телефон за круассан перевела. Всю встречу он проговорил про меркантильных женщин, брызгая слюной. Самое смешное, что он написал через пару часов. Предлагал вторую встречу, на этот уже раз на моей или его территории. © katty3brie / Pikabu
- Знакомая и ее бывший встречались в колледже. Но он изменил ей с ее же младшей сестрой. Они расстались, родители этой девушки нашли ей жениха. И тут на пороге нарисовался бывший. Девушка готова была простить его, но он обвинил ее в измене! В итоге она все же вышла за жениха, выбранного родителями. У них родилась прекрасная дочь, 20 счастливых лет брака. Но муж заболел, и она осталась вдовой. Бывший опять нарисовался. Она его пустила, а он стал ее учить, как жить: жена должна сидеть дома и готовить, а работать ей не нужно, она же женщина. Прошло пара дней — она его выгнала, уже окончательно. © Deepa Mistry / Quora
- Бывший муж пообещал дочке, что сводит ее в кино, но в условленный день не отвечал на звонки и не пришел. Дочка очень расстроилась и проплакала весь вечер. Как же я была зла! Знает же, как она любит с ним время проводить, как всегда ждет этого и переживает! Перезвонил аж через несколько дней, особо даже не извинился, а просто сказал, что был занят. М-да, хорошо, что мы не вместе, но очень жаль, что ребенок теперь из-за него страдает. © Мамдаринка / VK
Бонус
- Я 12 лет была замужем и после развода очутилась, отвыкшая и непуганая, на сайте знакомств. О, там такая драгоценная россыпь всяких типчиков оказалась, мне очень понравилось! Был заместитель прокурора лет 45, который жил с мамой, никуда не ездил, нигде не бывал и никогда не был женат, потому что маме нужна забота. После 30 минут разговоров про его маму я сбежала.
Был чувак, который хотел впечатлить меня рассказом про своего кота, который съел пластиковый пакет. При этом чувак так смеялся, что у него крошки изо рта летели. А я ела в это время, между прочим. С котом все нормально, с чуваком — явно нет.
Был любитель рыбалки, который торжественно подарил мне рыболовный крючок.
Был разведенный мужик, которого жена выгнала из квартиры, и он жил на даче. Он привез мне букет засохших садовых цветов, который официант заботливо поставил в вазу, хотя было очевидно, что их уже не спасти. Как и наше свидание — он сказал, что у меня симпатичные морщины.
На последнее свидание я идти не хотела, но так как отменилось путешествие, решила сходить развеяться. Кто ж знал, что это мой будущий муж окажется! Уже 4 года вместе.
Еще у нас есть история про решительную женщину, которая развелась и живет в свое удовольствие. Но дети и бывший муж против.
AdMe/Народное творчество/17 бывших, о которых думаешь: «Слава богу, что судьба отвела»
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