17 ценных психологических лайфхаков, с которыми любую проблему можно решить играючи

Помимо той стороны общения, которая видна невооруженным глазом, существует и другая, состоящая из намеков, мимики, интонаций и многого другого — та, которая действует непосредственно на психику. И следующие трюки, которыми поделились пользователи интернета, могут помочь вам остудить пыл орущего на вас человека, приучить детей пылесосить и даже наладить семейные отношения.

Если вам кажется, что близкий человек, коллега или начальник пытается на вас надавить или вызвать у вас чувство вины, возможно, это так и есть. Вот несколько фраз, по которым можно с первых слов распознать манипулятора.