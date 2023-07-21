17 ценных психологических лайфхаков, с которыми любую проблему можно решить играючи
Помимо той стороны общения, которая видна невооруженным глазом, существует и другая, состоящая из намеков, мимики, интонаций и многого другого — та, которая действует непосредственно на психику. И следующие трюки, которыми поделились пользователи интернета, могут помочь вам остудить пыл орущего на вас человека, приучить детей пылесосить и даже наладить семейные отношения.
- Если кто-то начинает наезжать не по делу, распыляться и орать без основания, то сижу с отрешенным лицом и смотрю в сторону. Когда заканчивается монолог, через какое-то мгновение говорю: «Я задумалась. Вы что-то сказали?» Эти лица людей. Они готовы из штанов выпрыгнуть. В основном разворачиваются и уходят, а некоторые повторяют, но уже без крика. © Подслушано / Ideer
- Когда дети просыпались в отвратительном настроении и капризничали, я говорил, что им нужно заново начать день, потому что в первый раз он не задался. И то, как они забирались обратно в постель, закрывали глаза, а затем притворялись, что снова просыпаются, заставляло их так хихикать, что они забывали о плохом утреннем настроении. © GirassolYVR / Reddit
- Долго не везло в отношениях. А помогла моя соседка. Пожаловалась ей, что не вижу тревожных звоночков в начале романа, и она неожиданно дала простой, но рабочий совет: «Ты смотри на то, как мужчина ведет себя, когда общается с обслуживающим персоналом. А также обрати внимание, как он отзывается о бывших». И я начала пользоваться. Один ухажер относился к обслуживающему персоналу как к мусору. Второй во всех прошлых отношениях был не виноват, зато все партнерши — меркантильные обманщицы. И вскоре выводы подтверждались, они показывали свое лицо, и мы прощались. Просто не понимаю, как я раньше могла такого не замечать. © Палата № 6 / VK
- Говорите уверенно, и вам поверят. Так как редко имеет значение, знаете ли вы на самом деле досконально то, о чем говорите. © Well-WhatHadHappened / Reddit
- У моей девушки довольно часто дурно пахло изо рта, а она ленилась чистить зубы. Любые попытки намекнуть на это она воспринимала в штыки. А я не хотел, чтобы она чувствовала себя непривлекательной из-за этого. Поэтому я просто вместо того, чтобы делать ей замечание, когда чувствовал неприятный запах, хвалил ее всякий раз, когда ее дыхание было свежим. Конечно, это была в некотором роде манипуляция, но гениальная манипуляция. © lovelovemepoo / Reddit
- Знаете, заметил одну интересную вещь. Если я никак не могу сделать выбор, и оба варианта действий кажутся мне абсолютно одинаково заманчивыми, я подбрасываю монетку. Но! Я не смотрю, как она упала. Потому что, пока она еще в воздухе, я вдруг ловлю себя на том, что мне хочется, чтобы выпала какая-то конкретная сторона. Именно в эту секунду становится ясно, чего именно я хочу. И уже не важно, что выпадет. Именно полет, а не результат падения монетки позволяет определиться с решением. © Alexograf / Pikabu
- Если ваш любимый человек пришел с работы после тяжелого трудового дня, дайте ему побыть часок наедине с собой, просто не трогайте его. Не набрасывайтесь на него со своими вопросами и проблемами, если они не срочные. Поверьте, через час он будет гораздо восприимчивее к вашим словам и КПД будет намного выше! © ceniteprekrasnoe / Pikabu
- Когда вышла второй раз замуж, дочке от первого брака было 3 года. Она на дух не переносила моего нового мужчину. А тот смотрел на нее, как на пустое место. Мне это жутко не нравилось, и я пошла на хитрость: каждый раз, когда была возможность, дочке покупала небольшие игрушки и передавала ей якобы от него. Говорила, что он передает привет и спрашивает, как поживает самая красивая девочка. Ему рисовала «детские рисуночки», передавала якобы от нее, также приветы и поцелуйчики. На тот момент, когда мы поженились, эти двое уже хорошо ладили. Сейчас дочери 25 лет, у нас также есть еще двое детей, совместных. Но старшая — его любимица. С 5 лет зовет его папой, и в наших ссорах всегда на его стороне. © Подслушано / Ideer
- Я сказала своим детям, что боюсь пылесоса. Когда они злятся на меня, то пылесосят. Это потрясающе. Не уверена, что это психологический трюк, но мне он нравится. © prbblyhidingwsnacks / Reddit
- Я случайно обнаружил одну из лучших стратегий ведения переговоров. Мы с женой работали по дому, а потом в чем были — в том и отправились в автосалон. Выглядели мы при этом, как пара оборванцев. Продавец посмотрел на нас тоскливым взглядом, думая, что зря тратит время. А потом взял и предложил нам понравившуюся машину по хорошей цене. Мы согласились. После чего он отправился проверить нашу кредитную историю, обнаружил, что у нас все хорошо, и вернулся, сияя и пытаясь раскрутить нас на покупку еще одной машины или хотя бы на расширенную гарантию. Но поздно: мы уже получили, что хотели. © Gorf_the_Magnificent / Reddit
- Я рекрутер в одной крупной IT-компании. И честно говоря, несмотря на политику компании, никак не могла получить заслуженное повышении зарплаты, как бы ни старалась. Пока однажды не вспомнила совет нашего старого профессора с кафедры. Он был очень прост и гениален: делайте вид, что вы заняты. И я решила ему последовать. В столовую начала ходить с бумагами, стол был тоже весь в них, в общем, разводила разную бурную деятельность. И знаете что? Повысили! © Палата № 6 / VK
- Я работаю с детьми. Вместо того чтобы просить их сделать что-то, я предлагаю им варианты. «Ты хочешь одеться здесь, в гостиной, или в своей спальне? Ты будешь чистить зубы до или после того, как соберешь игрушки?» Обычно это работает, особенно когда они малыши, проходящие через фазу автоматического «нет» всему. © needaredesign / Reddit
- Здоровайтесь со всеми, кого вы знаете, и улыбайтесь им. Часто люди, которые знают друг друга еще с начальной школы или просто из соседнего квартала, когда были молодыми, неловко улыбаются друг другу, вместо того чтобы радостно поздороваться! Представьте себе, если кто-то сталкивается с вами дважды в год, и оба раза вы улыбаетесь и восторженно приветствуете его, он будет думать о вас как о приятном человеке. Так мало усилий для того, чтобы человек счел вас дружелюбным! © sjuulbakkie / Reddit
- Когда вы чувствуете себя подавленным, напишите список из 5–10 вещей, за которые вы благодарны. Это мгновенно повысит настроение. Кроме того, если у вас есть склонность к копанию в отрицательных моментах, начните пытаться найти в них положительные стороны. Пример: «я не хочу готовить ужин» — «я счастлив, что у меня есть возможность приготовить еду и доступ к еде». © satanlovesyou667 / Reddit
- Зашли в комнату и забыли зачем? Выйдите обратно и снова войдите в комнату. Все еще не можете вспомнить? Вернитесь к исходной точке (или входной двери дома) и зайдите в ту комнату еще раз. Этот способ не идеален, но он поможет вам вспомнить. Что-то, связанное с прохождением через дверные проемы, может заставить нас забыть, зачем мы вошли в комнату. Шаг назад может помочь вызвать это воспоминание. © jade-ronin / Reddit
- У меня есть всего один, но самый действенный лайфхак для сохранения отношений. Когда злюсь на любимого и хочется обидеться, расстроиться и лелеять собственную гордость, 10 минут даю себе волю в проявлении эмоций в одиночестве. А потом вспоминаю, как же сильно его люблю, сколько он для меня сделал, что всегда, когда мне было плохо и трудно, он был рядом, что я ему, на самом деле, безгранично доверяю. Обиду и злость как рукой снимает, а отношения не портятся из-за пустяков. © Палата № 6 / VK
- Одна моя знакомая очень необычным способом научила свою дочь мыть посуду. В очередной раз придя домой и увидев гору в мойке, спокойно спросила, почему не вымыто, а получив ответ: «Кому надо, пусть тот и моет», — знакомая взяла и выкинула всю эту гору посуды в окно! Все, теперь все регулярно помыто. © Подслушано / Ideer
Если вам кажется, что близкий человек, коллега или начальник пытается на вас надавить или вызвать у вас чувство вины, возможно, это так и есть. Вот несколько фраз, по которым можно с первых слов распознать манипулятора.
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