17 ценных советов, которые нужно передавать из поколения в поколение

Говорят: «Мудрость приходит с возрастом». Но чтобы чему-то научиться и набраться того или иного опыта, совершенно необязательно ждать, пока пройдут годы. Ведь интернет позволяет прямо сейчас узнать многие бытовые хитрости, которые помогут облегчить нашу жизнь. Вот 17 лайфхаков, которыми любезно поделились пользователи сети. А в бонусе вы узнаете, как разговаривать с наглецами в очереди.

1. «Используйте неглубокую тарелку с водой, чтобы муравьи не могли добраться до миски с едой вашего питомца»

2. В большинстве случаев одежду стирать в горячей воде не нужно

Нагрев воды занимает почти 90 % энергозатрат стиральной машины. Большинству моющих средств сегодня даже не нужны высокие температуры и они прекрасно работают на морозе. Это лучше для вашего кошелька и окружающей среды.

3. Прежде чем что-то купить, задайте себе два вопроса: «Где я буду хранить эту вещь?» и «Насколько сложно будет почистить эту штуку?»

4. Чтобы качественно натереть мягкий сыр или тесто, нужно смазать терку растительным маслом. Процесс пройдет как по маслу

5. «Терпеть не могу убираться в ванной, особенно когда в ней повсюду волосы»

«Чтобы сделать уборку менее отвратительной, я беру липкий ролик для одежды, и он меняет правила игры. Им даже можно пройтись по занавеске для душа и стенам. Да, я раньше тоже использовал пылесос, но ролик справляется лучше».

6. «Штора в отеле не закрывалась до конца, и вот какой лайфхак мы придумали»

7. С помощью папки для бумаг и одеяла можно соорудить для котов небольшую пещеру. Они будут в восторге

8. Если во время готовки вы читаете рецепт с телефона и на сайте постоянно всплывает реклама, нажмите на «Распечатать», и сайт выдаст страницу без рекламы

9. Если у вас нет стойки для сушки макарон, это не проблема. Оберните вешалки для одежды полиэтиленовой пленкой и используйте их

10. Хороший совет для тех, кто любит готовить манты

Мой муж повар. Он складывает манты на уровень, смазывает их подсолнечным маслом. А когда они уже готовы, поднимает крышку и поливает чашкой холодной воды. Так они никогда не рвутся. © Tatjana Wagner

11. Из старых диванных пружин получаются неплохие опоры для растений

12. «Вот мой лайфхак, как скрыть маршрутизатор и модем»

13. «Голубцы без нервов. На ночь замораживаю капусту, с утра легкими движениями просто снимаю листья. Без варки, нервов и психозов. Заворачиваются они отлично»

14. Лайфхак для любителей речной рыбы

Совет для любителей речной рыбы, который мне когда-то бабулечка на рынке дала. Лет 10 им пользуюсь. Перед чисткой чешуи сложите рыбу в любую подходящую по размеру емкость и хорошенько полейте уксусом. Оставьте примерно на 30 минут. За это время несколько раз перемешайте для лучшего смачивания чешуи. Не бойтесь запаха уксуса: рыба его не впитает. Но чешуя при чистке будет хорошо отскакивать. © Татьяна Дёмина Нехворовская

15. Как сделать подарок, который точно придется по душе адресату

Если вы не знаете, что подарить человеку, скажите ему, что уже что-то купили, и предложите отгадать, что именно, за 3 попытки. Бум — теперь у вас есть 3 варианта того, что ему можно подарить. © LawrenceTheRenegade / Reddit

16. «Меня дико раздражает грязный экран телефона или планшета, а тряпочки для очков и подобные обычно ее только размазывают, и приходится долго оттирать экран»

«Случайно обнаружил, что вот такой пробник кожи, который идет в комплекте с кожаной обувью, очень быстро и качественно оттирает экран. Теперь всегда ношу его с собой в маленьком кармане джинсов».

17. «Совет для одиноких мужиков. Периодически заказываю уборку. Но мужчинам сложно проверить, была ли это уборка или просто девочки с Авито сделали вид, типа все убрали».

«Чтобы проверить, насколько хорошо они убрались, я просто раскладываю 4 спички в рандомных местах и проверяю их наличие, заранее сфотографировав».

Бонус: как разговаривать с наглецами в очереди

Подхожу к кассе, там небольшая очередь. И одновременно со мной подходит мужчина, беспардонно оттирает меня и заявляет: «Я первый подошел!» А я ему и говорю: «Вообще-то я первая. Но пожалуйста, я вам уступаю». Мужик прямо позеленел: «Нет! Я был первый!» — «Послушайте, вы хотели стоять передо мной? Пожалуйста, я вам уступила. Чего вам еще?» Он еще продолжал рот открывать, как карась на суше, пятнами красными пошел. Очередь угорала. Что было с мужиком потом, не знаю. Надеюсь, кондрашка его не хватила. © Виктория Казакова