17 человек, чья жизнь — сплошной ситком, а они в нем играют главных героев
Что будет, если дорожному инспектору вместо настоящего паспорта по ошибке протянуть паспорт-прикол? И стоит ли идти ругаться, если соседи с самого утра в выходные включили музыку на всю катушку? Ответы на эти вопросы вам дадут герои следующей статьи, у которых что ни день, то новое приключение.
- Люблю носить яркую одежду без всяких рисунков, просто однотонные рубашки и футболки. Дико раздражает, когда в супермаркете принимают за консультанта, но вчера получил неимоверное удовольствие. Когда одна такая дама стала от меня что-то требовать, я ей сказал не лезть ко мне. После этого она подошла ко мне с каким-то начальником, который меня «уволил». © Подслушано / Ideer
- Я был типичным домашним ребенком, влюбленным в LEGO, компьютеры, фильмы, игры, телешоу. И я страдал от сильной аллергии на травы — в детстве она проявлялась особенно жутко. Я ненавидел проводить время на свежем воздухе, не говоря уже о работе по дому, а подстригать траву мне нравилось меньше всего. И вот прошло некоторое количество лет, и я устроился на работу ландшафтным дизайнером — правда, уже в другой стране, где пыльца растений меня не так беспокоит. Я без ума от своей работы и настолько успешно справляюсь с ней, что мою команду даже отправляют в те места, где другие бригады не смогли сделать все как следует. © Unknown author / Reddit
- Когда я была маленькой, у нас в доме жила соседка, которая часто меняла цвет волос. Мне как-то и самой захотелось покраситься в фиолетовый, но мама сказала, что мне еще рано. Поэтому, когда мне выпала удача остаться одной дома, я взялась за самостоятельную покраску волос. В фиолетовый не могу, в розовый не могу, в красный не могу. Какой же выбрать? Выбрала зеленый, потому что нашла зеленку в тумбочке. Волосы у меня получилось покрасить, но еще и свою одежду, ванную комнату и лицо. © Палата № 6 / VK
- Мне 40 лет — и вот моя 19-летняя дочь сообщает мне, что беременна. Мне 41 год (3 месяца спустя) — и вот жена сообщает мне, что беременна... Теперь я — одновременно дед для годовалой внучки и папа 10-месячной дочки. © Banluil / Reddit
- В офисе одна коллега заявила, что из раздевалки пропала ее серебристая куртка. Подняла на уши всех. После бесплодных поисков наши HR решили просмотреть записи с камер. И там увидели, что коллега пришла на работу в черной куртке. © Ilunga Masan / ADME
- Моя свекровь научила ворон звонить в колокольчик по утрам, когда они хотят крошечные бутерброды с арахисовым маслом, которые она им готовит. Мне больше нечего сказать. © MarchingFourth / Twitter
- Не так давно переехали с мужем в новую квартиру, толком еще не познакомились с соседями. И вот с утра в выходной день нас разбудили громкая музыка и отвратное пение, которое смахивало на крик. Решили пойти «познакомиться» с соседями, думали, что молодежь балуется. Стоим злимся, как вдруг дверь открывается, а за ней старая бабулька. Тут у нас дар речи и пропал. Не ругаться же с ней, да и неожиданно, что именно она так поет. Пришлось делать вид, что мы мирно познакомиться пришли. © Палата № 6 / VK
- На семейном сборище знакомил свою девушку со всеми родственниками. Я поочередно перечислял ей имена, пока мы не дошли до одной из тетушек. Тут я понял, что забыл ее имя. Она представилась сама после нескольких напряженных минут тишины. До сих пор стыдно. Это было на глазах у всей семьи! © Em311ry / Reddit
- Пришел в кафе, и у меня было очень плохое настроение. Через время я увидел там свою бывшую девушку, она сидела за одним из столиков. После небольшого зрительного контакта она жестом пригласила меня подойти к ней. Я подошел и попытался сесть рядом с ней на скамейку, оказалось, что она сидела на самом конце скамейки, а я свалился на пол и разлил напиток. © Sauerkraut5×5 / Reddit
- Друзья подарили мне на день рождения шуточный паспорт. Прикололись и заказали документ в конторе для праздников. Сделали меня на фотке лысым и с усами. Подписали как Козлова Геннадия Вениаминовича из деревни Кукуево, а возраст вписали пенсионный. Мы поржали, но пару дней спустя мне стало не до шуток. По закону подлости на дороге у меня решили проверить права, а потом еще и паспорт. Я по ошибке кинул в сумку ненастоящий паспорт и протянул им с серьезным лицом. Потом было вообще не смешно объяснять, что это все шутка и я не мошенник. © Палата № 6 / VK
- Когда ты пытаешься устроить личную жизнь после 45 лет, ты ожидаешь, что у твоего партнера есть прошлое. Ты морально готова общаться с детьми мужчины от прошлого брака, мило улыбаться его скатывающейся в деменцию матери. К чему я готова не была, так это к тому, что дочь моего мужчины будет оставлять ему внуков трех и полутора лет, а тот будет уверен, что я, как женщина, должна с ними сидеть. Все-таки почти младенец в наши годы — дело внезапное. Мужчина поразительно приятный, жаль расставаться, но и как тактично отказаться от чужих внуков, пока не придумала. © Подслушано / Ideer
- Я как-то уехала из дома на машине без ключей от нее. У меня автозапуск. Обычно, если ключи дома забываю, она просто не заводится, и я бегу за ними. А в тот раз я ее припарковала в другом месте, ближе к двери, и она считала сигнал с ключей в прихожей. Привезла детей к театру, передала их мужу, чтобы он их на спектакль сводил. Собираюсь ехать обратно, а машина не заводится. Тут и поняла, что ключей нет. Беру авто мужа, еду домой. Заезжаю во двор и понимаю, что ключи от дома остались в моей машине. Я просто как дурочка туда-сюда ездила несколько раз. © Инесса Федоровна / ADME
- Мама с нами, малолетними тремя, осталась на полгода одна. Забегалась, закрутилась. Наручные часы вдруг встали. Она мимоходом часовщику принесла их на ремонт. Он при ней же: «Милочка, а заводить не пробовали?». © мальвина / ADME
- Ходила на свидание с парнем с сайта знакомств. Гуляем такие по парку, и он говорит: «Что-то я проголодался, а ты?» Я такая: «Ну можно было бы поесть». Думаю, сейчас в кафе меня пригласит, а он: «Так поехали к тебе. У тебя дома есть что поесть?». Сказала, что нет, на этом и разошлись.
- Несколько лет назад я стоял у писсуара в кафе, и парень рядом со мной начал задавать вопросы: как прошла ночь, кто отсутствовал, что я делаю позже. Я продолжал смотреть прямо и давал очень простые ответы. Затем он сказал: «2 минуты, приятель, какой-то парень пытается со мной поговорить». Оказывается, у него был Bluetooth-наушник, и он разговаривал по телефону. © scottfish7 / Reddit
- Я попала в интересную ситуацию. Ко мне приехал заказ с пометкой «оставить у двери». Вдруг звонок. Открываю — мой заказ лежит на полу «у двери». Тут не придерешься, и курьер такой: «Все же правильно тут указано? Нужно было оставить посылку у двери?» Как бы да, но есть один нюанс... © belous_ai / Twitter
- Через полгода после 2-х родов пришла на прием к участковому гинекологу, но попала не к своему, а к другому. Она молча меня осмотрела, пошла что-то писать в карте и давай болтать с медсестрой, мол, чего эти малолетки парятся, на них все заживает на лету. Я немножко опешила от этого, а потом говорю, мол, спасибо за комплимент. Но, говорю, это мои первые роды были в 29 лет и легкие, а со вторыми так не получилось... Тетенька глянула в карту, после чего извинилась и резко сменила пластинку на «А что вы хотели в своем возрасте». После чего стало совсем смешно, и дальше я уже воздерживалась от участия в беседе. © Лиана / ADME
Смешные истории поднимают настроение даже в самый напряженный день. Героини этой статьи в любой непонятной ситуации не будут держать язык за зубами. И подобный талант порой приводит их к разным последствиям.
AdMe/Народное творчество/17 человек, чья жизнь — сплошной ситком, а они в нем играют главных героев
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