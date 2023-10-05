17 человек, чья жизнь — сплошной ситком, а они в нем играют главных героев

Что будет, если дорожному инспектору вместо настоящего паспорта по ошибке протянуть паспорт-прикол? И стоит ли идти ругаться, если соседи с самого утра в выходные включили музыку на всю катушку? Ответы на эти вопросы вам дадут герои следующей статьи, у которых что ни день, то новое приключение.