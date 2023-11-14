17 человек, голова которых работает на особых настройках
Мысль о том, что каждый человек видит мир по-своему, уже мало кто ставит под сомнение. Но есть категория людей, чья логика настолько отличается от обычной, что невозможно удержаться и не показать ее плоды всему миру.
«Моя жена использует мыльницу по-особенному»
- Она, наверное, гений! © LeilaDFW / Reddit
«Мой папа купил тапки и сразу же прорезал в них дырку, чтобы они подошли по размеру»
«Моя мама покрасила мою зубную щетку в красный цвет, чтобы я не перепутал ее со щеткой брата»
«Лучший автомобильный коврик, который я видел»
«Пришло время монтажной пены»
«Я купил неправильный тип крепления для телевизора, поэтому он не стоял ровно. Мое решение было немного... нестандартным. Но никаких проблем за 3 недели не было»
«Моя жена ест яблоки снизу. Да, и сердцевину тоже»
«Вот как мой 15-летний ребенок ест стейк. Час ковырялся»
«Сегодня шел дождь, а у меня не было зонтика. На голове бардак, поэтому я сделала расческу из скрепок, визитки, скрепила все скотчем»
«Моя девушка делает на моих носках вот такие дырки, чтобы заставить меня купить новые»
«Моя девушка убирает булочки с гамбургера, как только начинает наедаться»
«Завхоз моего жилого комплекса решил проблему со сломанным кодовым замком от ворот»
«Моя девушка ест острые чипсы палочками»
«Вот как мой сын делает бутерброд, чтобы колбаса с хлеба не свешивалась»
«Пока не придумаю, как сделать лучше», — вот что я сказал жене"
«Крючок, на котором держался фильтр для аквариума, сломался, и я не собираюсь покупать новый»
«Зима делает вас умнее»
Логика детей тоже не поддается никакому анализу. И в подтверждение вот вам статья о людях, которые в детстве бедокурили так, что до сих пор забыть не могут.
Фото на превью JesseIMcLennan / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, голова которых работает на особых настройках
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