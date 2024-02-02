17 человек и их остроумные прозвища, которые разят не в бровь, а в глаз

Порой имя не отражает всей сути человека — если это, конечно, не знаменитые «говорящие фамилии», как в произведениях классиков. То ли дело прозвище: идеальный способ метко и с юмором обозначить, кто перед нами. Но если с кличками вроде «Лысый» или «Длинный» все понятно, то за что человека могли назвать Клаудиа Шиффер? За невероятную красоту? А вот и нет.