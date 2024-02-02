17 человек и их остроумные прозвища, которые разят не в бровь, а в глаз
Порой имя не отражает всей сути человека — если это, конечно, не знаменитые «говорящие фамилии», как в произведениях классиков. То ли дело прозвище: идеальный способ метко и с юмором обозначить, кто перед нами. Но если с кличками вроде «Лысый» или «Длинный» все понятно, то за что человека могли назвать Клаудиа Шиффер? За невероятную красоту? А вот и нет.
- Меня прозвали «Толстый» еще в школе. Друзья как-то в гости пришли, увидели фото, на котором мне год от роду, ну а я, как все дети маленькие, пухлый был. Кто-то ляпнул: «Фига ты тут толстый» — и прилепилось. Причем настолько, что мне уже 35 лет, а старые друзья никогда по имени не называют. Кто-то меня до сих пор по имени не знает, типа: «Вася? Какой Вася? А-а-а, Толстый, так бы и сказал». А во мне 173 см роста и 73 кг веса, то есть вообще не толстый ни разу. © cavefurem77 / Pikabu
- Вспомнился рассказ знакомой про то, как на их курсе появились две фифы, которых звали Галина и Лариса, но они, поджав губы и вздернув носы, настойчиво всем рекомендовали звать их не иначе как Лина и Лора. Однокурсники переглянулись, усмехнулись, и, недолго думая, нарекли их Глина и Хлора. Ох и крику было... Но кликухи прилипли намертво до самого конца учебы. И не были забыты даже через несколько лет на встрече выпускников. Ибо нефиг. © MedeyaLara / Pikabu
- Была у нас учительница в старших классах по прозвищу Корова. Приятная женщина во всех отношениях, не выделялась чем-то, за что ее можно было так прозвать. Старшие классы, которые ее так прозвали, выпустились, и спросить было не у кого. И очень меня эта тема интересовала, но безуспешно. Но однажды на меня снизошла истина. Сидели мы на уроке, готовились, учительница проверяла тетради. И тут наш гомон чуть-чуть превысил допустимый уровень шума. Она в сторону откладывает тетради, голову на плечо чуть опускает и протяжно так: «Ну-у-у-у-у ребя-я-та», и глаза такие печальные-печальные. Тут-то мне правда и открылась. © hunterpo / Pikabu
- Учительница географии в школе была — Роза Львовна. Но все звали ее Ромашка Тигровна. © SerTerello / Pikabu
- Давнишняя история. Работали монтажниками на объекте, одного из бригады его товарищи звали Паша Пол-яичка. Интересно стало, почему, но спрашивать постеснялся. Ели в обед мы то, что приносили с собой, складывая в общий стол. Но только Паша ничего никогда не приносил. Садясь за стол со всеми, он сиротливо наливал себе пустой чай. И каждый раз кто-нибудь, не выдержав, говорил: «Паш, ты не стесняйся, бери, кушай». И Паша, потупив взор и тяжело вздохнув, говорил: «Ну разве что пол-яичка...» и начинал сметать со стола все подряд. И так каждый день. Тайна прозвища была раскрыта. © Unknown author / Pikabu
- С нами учился паренек по прозвищу «3D». Звали его Дима Дмитриев. Откуда же взялась третья «Д»? Все просто: когда он в начале года пришел в наш класс, каждый учитель счел своим долгом спросить: «А отчество у тебя, случайно, не Дмитриевич?»
- У нас в школе было прозвище у мальчишки — Вовка-Канада. В 5 классе хулиганы-старшаки зажали нашего Вовку в углу и спрашивают: «Как тебя зовут?» А он сдавленным голосом говорит очень тихо: «Как надо», и так пару раз. Старшакам показалось — Канада и до окончания школы он был Вовка-Канада. © NorraNord / Pikabu
- В школе физрука называли «Жидкий». Почему? А потому что он был очень похож на Роберта Патрика, но кто ж мелким знал, как зовут актера, сыгравшего жидкого Терминатора Т-1000. © TheSnick / Pikabu
- Где-то в 6 классе к нам пришел новый мальчик. Волосы у него были короткие и редкие, и мы его вскоре прозвали Лысым. Кличка к нему так приклеилась, что мы даже имя его забыли. И как-то вечером зашли мы за новым приятелем, на улицу его позвать. Звоним в дверь и понимаем, что не можем имя вспомнить. Открывает дверь мама одноклассника — и тишина, ведь по кличке обращаться стыдно, а как иначе, мы и не представляем. Наконец, мама поняла, что к чему, развернулась и куда-то в сторону комнаты крикнула: «Лысый, это к тебе!» © Stellarly / Pikabu
- Моя фамилия Кириллов. Большинство учителей путались и называли меня Кириллом, на что я обычно отвечал: «Я не Кирилл». Поэтому после изучения истории славянской письменности я для всего класса, а потом и для всей школы стал Мефодием. © Unknown author / Pikabu
- Не помню, почему отец назвал как-то моего младшего брата «Компот», тому года два-три было. Ну Компот и Компот, мы его так и звали время от времени. На второй день после его свадьбы я на правах старшего брата рассказываю эту семейную историю. Все похихикали, а брат задумчиво говорит: «Вот всем смешно, а я лет до двадцати считал, что это реальное обращение к молодому человеку, вроде „пацан“, а напиток — просто синоним». Прости, мелкий, мы не хотели... © Illbefake / Pikabu
- Работала у знакомого бригада, дачу строили. У одного работника была кличка Клаудиа Шиффер. Мужик ни разу не похож на нее и довольно мускулист. А кличку получил из-за того, что только он из всей бригады мастерски клал шифер. © juliajjj / Pikabu
- Был у меня несостоявшийся ухажер — Леша Полбанана. Во время летней прогулки он зашел в магазин и купил себе бутылку воды и один банан, который мне предназначался. По моему лицу было видно, что я немного шокирована такой щедростью. Стала отказываться от даров. В итоге сказал, что половину он сам съест. © yatutzachem / Pikabu
- Одна семейная чета решила отдать ребенка в музыкальную школу. Причем скрипки с пианино показались им банальными. Пускай, подумали родители, сын наяривает на арфе! В классе арфы их отпрыск был единственным мальчишкой среди кружевных девчонок, за что подвергся насмешкам со стороны парней из других классов. В конце концов ребенок наотрез отказался посещать занятия, даже не встретив особого сопротивления семейства. Родители смирились после того, как их сыну придумали погоняло: «Арфа-самец». © TarganMuur / Pikabu
- У нас с девчонками вообще привычное развлечение — называть друг друга максимально по-дурацки. Например, у нас есть Юля Разрушительница Толчков — как-то так совпало, что у нее постоянно случались проблемы с туалетами: на работе, на первой съемной квартире, на второй... Плюс у нас тогда все «Игру престолов» смотрели, и это оммаж на титул Дейенерис. © trollkvinnan / ADME
- Была у нас преподаватель электротехники Белла Борисовна и преподаватель технической механики Лидия Сергеевна, обе в возрасте уже. Мы их звали просто и очевидно: ЭлектроБелла и ТехноЛида. © SaintedSpirit / Pikabu
- Всю жизнь жила с лопоухими ушами. Как-то пережила издевательства одноклассников, потом шуточки одногруппников. Даже замуж вышла с этими ушами. Мужу они всегда нравились и он меня часто называл «ушан», что меня бесило и веселило одновременно. И вот я наконец сделала операцию! Теперь счастлива, началась новая жизнь, уши совсем не торчат и выглядят супер! Думала, теперь не услышу от мужа ни слова про уши. А нет. Он начал называть меня «безушан». © Подслушано / Ideer
Бонус: из иностранных имен и фамилий тоже порой получаются отличные прозвища
- Есть у меня один приятель, американец. И прозвище у него Хитрая Свинья (Sly Pig). Я знал, что за таким прозвищем просто не может не быть интересной истории и спросил об этом. А он пояснил, что кличку получил из-за своей фамилии — Каннингем (Cunningham). © GrieverGraver / Pikabu
Смешнее, чем прозвища, могут быть только названия контактов в телефоне. У кого-то, например, жена записана как Судорога — а почему, читайте в этой статье.
AdMe/Народное творчество/17 человек и их остроумные прозвища, которые разят не в бровь, а в глаз
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