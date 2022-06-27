17 человек, к которым любовь нагрянула неожиданно, словно снег в июле
Судьбоносное знакомство может произойти когда и где угодно, и далеко не всегда этот момент похож на кадр из романтических фильмов. Люди встречают «любовь всей своей жизни» в больнице, тренажерном зале, у соседей, на работе. И каждая такая история дает надежду на то, что счастье всегда ходит где-то рядом, просто люди не сразу его замечают.
Мы в ADME обожаем нетривиальные истории, поэтому с удовольствием прочитали о знакомствах, которые изначально не сулили ничего особенного, а потом переросли в крепкие отношения.
- Был пожарным, проходил медкомиссию. Зашел в кабинет ЭКГ, там красивая блондинка в белом халате. Жду результат возле кабинета, она выходит и спрашивает, есть ли у меня девушка. У меня голова кругом пошла. Как оказалось, у нее есть сестра, 19 лет (мне тогда было 25), грустит. Короче, встретился с младшей сестрой. Итог: знакомы 13 лет, женаты 10, двое детей. © Sata0603 / Pikabu
- Мы зашли проведать друга, который недавно женился, а там был девичник. Девушки были гостям не рады, и мы ретировались, но запомнилась мне одна из них. Месяц я искал ее. Нашел и пригласил на свидание. Она сказала, что отмечает день рождения, я имел нахальство напроситься, с трудом получил приглашение и тут же выпалил: "А можно я приду с подругой?«(Подругой я называл свою гитару.) После паузы она разрешила. На праздник я пришел с цветами и гитарой. Она спросила, открыв дверь: «А где подруга?» Я показал на гитару. Вначале все гости посматривали на меня косо, но я пел песни, шутил и влился в компанию. Через 2 месяца была свадьба. Мы вместе уже 42 года. © Dr.Nick / ADME
- Я пошла с подругой по приколу на кастинг в программу типа «Давай поженимся». Никого не искала, хотела просто, чтобы мне макияж красивый сделали и прическу. Выбирала я из 3 мужчин. Своего будущего мужа я не выбрала. Но после съемок всем скопом — и «женихи» с друзьями, и я с подругами — поехали перекусить, потом опять встретились, чтобы передачу посмотреть. Ну и закрутилось. Его, кстати, на передачу друг очень просил прийти, «чтобы хоть один нормальный мужик был» (друг — продюсер программы). Сына в честь него назвали. Вместе 6 лет. © Natashik85 / Pikabu
- Мой муж, когда мы только познакомились, подарил мне и еще 2 девушкам по киндер-сюрпризу на 8 Марта. У них были какие-то игрушки, а мне попалось кольцо! Такое смешное, с печатью. А через год он подарил мне уже золотое кольцо — вместе с предложением руки и сердца. Сейчас растим дочь, а то первое колечко из киндера сохранили на память. © Подслушано / VK
- Родителям было за 30, оба после разводов, у мамы дочь, у отца никого. Работали вместе. Как-то в обеденный перерыв моя маман, хохотушка и совсем не ханжа, начала рассказывать, что задумала она родить себе еще одного ребенка, и очень хочет, чтобы ребенок был с синими глазами. Отец мой, услышав такое, обомлел и спрашивает: «А мои глаза не подойдут?» Надо сказать, симпатичный мужик у меня отец был, темноволосый и глаза синие. Все засмеялись, но с того самого дня отец, как выразилась мама, прилип к ней как банный лист и был очень настойчив. Они поженились через год, еще через 2 года родилась я. Семья у них получилась хорошая, и жили они прекрасно. © mendocio2504 / Pikabu
- Мама познакомилась с моим папой на улице. Оба они были очень яркими внешне. Она подошла к нему сзади, закрыла его глаза руками и сказала: «Угадай кто?» Когда он обернулся, выяснилось, что мама обозналась. © Диана Трусенева
- Я сбежала от мужа-тирана, с которым прожила 7 лет, с одним чемоданом в руках. Наконец-то появилось время и возможность заниматься тем, что мне нравится: я сочиняла музыку, бродила по городу, ходила по музеям и выставкам, и никто не мог мне этого запретить. Как-то я была гостьей на свадьбе, а рядом со мной сидел довольно милый молодой человек. Мы разговорились, и оказалось, что у нас куча общих интересов: любовь к путешествиям, волейбол, Япония, фотография. Через пару месяцев он пригласил меня на ужин, где мы проболтали 5 часов без умолку. С тех пор не расстаемся. Женаты, растим малыша. © Elaine Green / Quora
- Мы познакомились на свидании вслепую, которое подстроили наши мамы. Это было в 2004 году. С тех пор мы вместе. © Nunya Business / Quora
- Выбирал подарок для подруги. Я держал в руках дизайнерскую сумочку, пытаясь понять, понравится ли ей этот презент, а девушка рядом сказала: «Этот цвет тебе очень идет, но я не думаю, что это твой стиль». Я посмотрел на нее, она ухмыльнулась, а потом расхохоталась. Я почувствовал себя так, будто в меня ударила молния. Мы уже 20 с лишним лет вместе, но, когда она вот так улыбается и смеется, я все еще чувствую то же самое. Каждый раз. © PinocchioWasFramed / Reddit
- Я работала официанткой, а он все время приходил в наше заведение со своими друзьями. Мы с ним постоянно подшучивали друг над другом, прикалывались, он стал одним из моих любимых постоянных клиентов. Как-то он пропал на несколько недель, и я поняла, что скучаю по этому парню. Пообещала себе, что если он когда-нибудь вернется, то я рискну и приглашу его на свидание. На следующий день он пришел и сам пригласил меня! Я записала свой номер телефона на квитанции (которую он хранит до сих пор), следующим вечером мы встретились и с тех пор вместе. Он любовь всей моей жизни. © Daboyboom02 / Reddit
- Мой будущий муж познакомился со мной заочно. Я жила в одной комнате в общежитии с его землячкой, к которой он ходил в гости. Он увидел на полке мою фотографию и сказал своей знакомой, что я его судьба и он на мне женится. Украл это фото, поехал с ним в свой город на каникулы и показывал мою фотку всем своим друзьям со словами «это моя будущая жена», хотя даже не был со мной знаком! Через год мы поженились. В браке больше 30 лет, 2 сыновей, и мы до сих пор признаемся друг другу в любви! © Galina Masalygina / ADME
- Будущая жена пришла устраиваться ко мне на работу. Ей негде было жить, и я, пожалев, нанял ее. Это было 18 лет назад. Сейчас у нас 3 детей и мы все еще обожаем друг друга. © Danny Sloan / Quora
- Я зуб сломала сильно, до корня, мучилась, но не успевала попасть к своему врачу. Мама заставила меня пойти к ее стоматологу — он уже несколько лет лечил маму, папу, бабушку, и все его обожали. Ну а через месяц я его привела в дом уже в другом качестве. До сих пор удивляюсь, как я могла ему понравиться, ведь я бледно-зеленая была от боли в десне и от количества обезболивающих. Зуб сохранить не удалось, увы, но приобрела я несравнимо больше. © Алина / ADME
- Было мне 32. Сбежала от мужа, прихватив только сына и кота. Бывший мне кричал, мол, кому ты нужна, разведенка с прицепом, еще на коленях обратно приползешь! А я прямо жить начала. Только смотрю, на съемной квартире кран потек и розетка искрит. Вызвала «мужа на час». Он все сделал, а потом такой спрашивает: «Чем это у вас так вкусно пахнет на кухне?» А я как раз пироги испекла. Ну пригласила за стол, разговорились, то да се. В общем, 8 лет назад это было. Сейчас женаты, с моим старшим сыном он дружит, общие дети подрастают, пироги пеку часто.
- Знакомы с мужем 15 лет. Всегда считала, что встретились фактически случайно: мы с однокурсниками шли в театр большой компанией, кто-то не смог, и один парень позвал своего двоюродного брата. Сидели рядом, разговорились, ну и как-то завертелось. Во время празднования 13-й годовщины свадьбы подруга рассказала, что билет на место рядом с моим вообще-то был у нее, но он за шоколадку уговорил ее поменяться, потому что я ему сразу понравилась. В общем, как гласят ванильные цитаты, «случайности не случайны». © Подслушано / VK
- Мы познакомились банально: в интернете. Он спросил, умею ли я зашивать колготки детские. Ответила, что ничего сложного нет, попробую. Оказалось, мужчина — папа дочери 7 лет. Первое свидание было втроем: он, я и его дочка. В этом году отмечаем 10-летие. © LiaRu / Pikabu
- Мы с мужем познакомились в общаге. Я мыла окно в комнате, куда меня поселили (1-й этаж), и пела песню. Он подошел со стороны улицы и стал подпевать (плохо, но очень старался). После окончания института поженились. Живем 15 лет, знакомы почти 20. Недавно узнала, что его друг, который был у нас свидетелем, считает эту историю «сказкой для приличия» и уверен, что муж меня где-то в клубе нашел. Потому что «слишком красиво, так не бывает». © Подслушано / VK
А где и как вы встретили свою вторую половинку?
AdMe/Народное творчество/17 человек, к которым любовь нагрянула неожиданно, словно снег в июле
Поделиться этой статьёй