17 человек, к которым любовь нагрянула неожиданно, словно снег в июле

Судьбоносное знакомство может произойти когда и где угодно, и далеко не всегда этот момент похож на кадр из романтических фильмов. Люди встречают «любовь всей своей жизни» в больнице, тренажерном зале, у соседей, на работе. И каждая такая история дает надежду на то, что счастье всегда ходит где-то рядом, просто люди не сразу его замечают.