17 человек, которые аж сами себе завидуют, потому что им попались крутые мастера своего дела

Иногда нам встречаются люди, которые подходят к своей работе с таким желанием сделать все по лучшему разряду, что их просто нельзя не уважать. Мы ценим мастерство и любовь к своей деятельности и всегда благодарны профессионалам за их неукротимое стремление угодить клиенту.

Как-то ехала с кошкой из ветеринарки, и она сильно кричала. Таксист:

— Выпустите кошечку, пусть смотрит в окошко.

— Она белая, будете салон неделю чистить.

— Зато кошка не будет плакать. © Witch_of_h*ll / Twitter

— Выпустите кошечку, пусть смотрит в окошко. — Она белая, будете салон неделю чистить. — Зато кошка не будет плакать. © Witch_of_h*ll / Twitter Моя сестра лет 25 назад позвонила на радио и выиграла какой-то приз. Ей предложили: «Давайте поставим в эфир песню на ваш выбор?» Машка сказала, что есть какая-то композиция, что-то вроде «йе-ке-ке, томо-о, йеке, йеке». Так они ее нашли! То ли мозамбикский, то ли юаровский исполнитель Мори Канте, композиция так и называется — «Ye ke ye ke». Никто ни слова понять не может, но все от этой песни балдеют. © TheTavrist / ADME

Уже 3 года хожу на маникюр в один и тот же салон. Недавно прихожу, а мне говорят, что моя мастер заболела, но меня обслужит новый сотрудник. Сотрудник, не сотрудница. Я прямо опешила: это мужик будет мне пилить ногти? Первые 10 минут я в лоб смотрела на него и не могла понять, что к чему. А потом расслабилась, мы разговорились. Есть жена, двое детей. Работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и однажды попросила помочь накрасить ногти на ногах: сама не могла. Ему так этот процесс понравился, что он пошел учиться. Сначала скрывал от всех, тайно проходил курсы и еще 11 лет работал на старом месте. А потом плюнул на стереотипы и пошел устраиваться в салон. Сначала все к нему скептически относились, а потом он стал любимцем всех дам. Теперь он и мой любимый мастер. Аккуратно, стерильно, чистенько! © Палата № 6 / VK

«Пару недель назад заказывал велосипедные аксессуары. В посылке оказалось не 2, а 3 предмета. Кроме заказанных вещей, мне положили пакетик с мармеладом»

Зашел вчера в магазин за лейкой для душа. Стою у витрины, глазею. Тут голос продавца сзади: «Вам нужно это!» — и тычет пальцем в одну из моделей. А я и правда к ней присматривался. Спрашиваю, мол, как он догадался. А тот выдает:

— Да все просто. Вы наверняка сначала купили вот эту, за 300?

— Ага.

— И она сломалась через неделю.

— Ага.

— Потом эту, за 500? Продержалась пару месяцев?

— Ага!

— А сейчас вы выбирали между вон той за 3 000 и той, что я показал. Алгоритм постоянный, все так. Берите за тысячу, за 3 то же самое. © Serdobol / Pikabu



Посмотрите также статью о том, как набивают руку представители разных профессий: «17 человек разных профессий показали, как они набивают руку, чтобы стать мастерами своего дела».

«Вам нужно это!» — и тычет пальцем в одну из моделей. А я и правда к ней присматривался. Спрашиваю, мол, как он догадался. А тот выдает: — Да все просто. Вы наверняка сначала купили вот эту, за 300? — Ага. — И она сломалась через неделю. — Ага. — Потом эту, за 500? Продержалась пару месяцев? — Ага! — А сейчас вы выбирали между вон той за 3 000 и той, что я показал. Алгоритм постоянный, все так. Берите за тысячу, за 3 то же самое. © Serdobol / Pikabu Посмотрите также статью о том, как набивают руку представители разных профессий: «17 человек разных профессий показали, как они набивают руку, чтобы стать мастерами своего дела». Когда я была беременная, ехала из консультации. Вошла в автобус — свободных мест нет. Ну водитель стоял минуты 2, все пассажиры начали возмущаться, мол, почему не едем, кого ждем и так далее. А водитель объявил по громкой связи, что не поедет никуда, пока беременная женщина стоит. Мне было приятно, что все сразу начали места освобождать. © Подслушано / Ideer

Недавно оформляла кредитную карту. Звонит мне сотрудница банка для уточнения данных и начинает икать, да так сильно и часто. Но произносит свой стандартный текст, несмотря на икоту. Профессионализм. © Подслушано / Ideer

«Купил я тортик и не знаю, по чьей вине он оказался с плесенью, хотя срок годности не истек. Решил связаться с ними. Через 5 дней получил 2 кг ништячков к чаю»

Работаю в компании, которая производит и поставляет дизель-генераторные установки. Иногда бывают очень крупные и сложные проекты — все выполняется и реализуется. Сегодня вспомнился один случай. Идет новогодний корпоратив. В самом разгаре, можно сказать. И тут звонит заказчик и просит срочно провести онлайн-совещание. Музыка останавливается, генеральный с нужными специалистами запускает онлайн-переговоры. В зале полная тишина. И вот переговоры закончены, и веселье продолжилось с новой силой. Хотели бы вы, чтобы к вам везде так относились? © medgora / Pikabu

Отмечали вчера день рождения дочери знакомых в кафе. Я заказывал столик неделю назад (попросили), позвонил и поинтересовался, могу ли услышать Настю. Дали Настю. Оказалось, это директор. Извинился, объяснил ей, что приглашал к телефону официантку, которая обслуживала в прошлый раз, и спросил, будет ли она в воскресенье. Не будет, в графике ее нет. Ну и ладно. Стол заказал да и забыл. Приехал, встретил знакомых, заходим — а там она, Настя. Все было замечательно, отметили, а когда уходили, и Настя ушла. Получается, ее из-за моего звонка позвали на работу, и она пришла. Специально! Ради одного клиента. © RazDrai / Pikabu

Дверь из уборной можно открыть без помощи рук

Пошла на собеседование в зоомагазин. Пока рассказывала о себе, директор просматривал мои документы. Как только добрался до трудовой книжки, только глянул на нее и сразу сказал: «Вы приняты». Я опешила, мол, почему? А тот в ответ: «Вы, возможно, не заметили, но на вашей книжке собачья шерсть, и она погрызена крысой. Значит, у вас есть опыт в содержании и вы нам будете полезны». Вот он, профессиональный взгляд. © Подслушано / Ideer



В каждой профессии есть свои секреты. Вот здесь мастера своего дела поделились некоторыми из них: «15 человек поделились секретами своих профессий, которые не принято выбалтывать посторонним».

В каждой профессии есть свои секреты. Вот здесь мастера своего дела поделились некоторыми из них: «15 человек поделились секретами своих профессий, которые не принято выбалтывать посторонним». Заказала доставку продуктов на дом. Доставщик по имени Олег выгружал и подавал каждый пакет, сообщая: «Это мороженое — в морозильник. Это молочка — в холодильник», — и так далее. Позвонила в службу доставки, поблагодарила за внимательность, а мне в ответ: «В следующий раз у вас еще и скидка будет 10 % на заказ». То есть мне же и досталась благодарность! © Наталья Шмонина

Была на концерте известной рок-группы. И больше всего меня поразило уважение к зрителю! Концертная программа четко отрепетирована, ни одного лишнего движения или звука, никаких заминок. Музыканты привезли в наш небольшой город 2 фуры оборудования, чтобы сделать настоящее шоу. Как следствие, никаких акустических ям или фонящих микрофонов. Они даже натянули задник и загородили динамики специальными ширмами. Но самое невероятное — они начали точно в заявленное время, минута в минуту. © Подслушано / Ideer

«Велосипед моей дочери, разъясняющий разницу между Австрией и Австралией»

«Европа, Австрия.

Моцарт, а не кенгуру».